 В результате обстрела боевиков под Авдеевкой погиб военнослужащий ВСУ, - штаб АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи недалеко Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
"На данном направлении противник применял 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие", - отметили в штабе АТО.
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