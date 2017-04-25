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 В результате обстрела боевиков под Авдеевкой погиб военнослужащий ВСУ, - штаб АТО

Один украинский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков возле Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи недалеко Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

"На данном направлении противник применял 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие", - отметили в штабе АТО.
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Смерть хуйлу и его подельникам , слава герою, не забудем, не простим.
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Боляче. Вiчна пам'ять Герою.
Царство Небесне...

В результате обстрела боевиков под Авдеевкой погиб военнослужащий ВСУ, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 3485
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