 У СБУ нет информации о возможных терактах в Одессе на майские праздники, - Ткачук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.
"Из-за печальных событий, произошедших в Одессе в мае 2014 года, конечно, ситуация на майские праздники, особенно в Одесском регионе, довольно напряженная. Мы это всегда учитываем и взаимодействуем с другими правоохранительными органами для того, что предотвратить возможные провокации", - сказал он.
"Информация, которая у нас есть, проверяется через оперативные возможности. И на сегодняшний день говорить о том, что конкретная подготовка к какому-то теракту или каким-то конкретным провокациям, связанным с насилием против людей, такой информации нет", - добавил Ткачук.
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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где было застрелено несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.
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