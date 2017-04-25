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Все про:Одесса (5507) провокация (1151) СБУ (14054) теракт (2084) Ткачук Александр (47)

 У СБУ нет информации о возможных терактах в Одессе на майские праздники, - Ткачук

Служба безопасности Украины (СБУ) не располагает информацией о подготовке терактов или провокаций на майские праздники в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

"Из-за печальных событий, произошедших в Одессе в мае 2014 года, конечно, ситуация на майские праздники, особенно в Одесском регионе, довольно напряженная. Мы это всегда учитываем и взаимодействуем с другими правоохранительными органами для того, что предотвратить возможные провокации", - сказал он.

"Информация, которая у нас есть, проверяется через оперативные возможности. И на сегодняшний день говорить о том, что конкретная подготовка к какому-то теракту или каким-то конкретным провокациям, связанным с насилием против людей, такой информации нет", - добавил Ткачук.

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где было застрелено несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.


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Это приглашение желающим сделать для СБУ сюрприз?
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2 мая горожане спасли Одессу от лугандонского сценария развития событий и уничтожили всю эту дрожжевую массу, которая месяцами бурлила в Одессе. 2 мая - это поворотный день в новейшей истории Одессы.
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вчера половина СМИ говорила о готовящихся провокациях, сегодня вторая половина заявляет что нет. При любом исходе кто-то будет прав, а с кого спросить? И кто теперь раскачивает лодку? Успокаивает, что в этой лодке нет места ни геращенко, ни гройсману, ни розенке, ни бурбаке.
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Шура, ну и шо это за праздники без шашлыка?
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Это такой новый прикол от СБУ,нужно обязательно афишировать?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУ СБУ нет информации о возможных терактах в Одессе на майские праздники, - Ткачук
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