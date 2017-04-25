 "Вины Украины нет, полностью вина возлагается на российскую сторону", - Черныш о прекращении электроснабжения оккупированной территории Луганщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Насколько нам известно, поставки электричества с территории Российской Федерации происходили и ранее. Они велись через так называемую подстанцию "Победа", которая расположена практически на государственной границе между РФ и Украиной", - сказал он.
По словам министра, подстанция имеет напряжение 500кВ. "Нам было известно, что это альтернативный путь поставки электрической энергии. Другой вопрос, что эта территория контролируется Россией и боевиками и точных объемов поставок мы не знаем", - сообщил Черныш.
Он отметил, что основным потребителем поставляемой на неподконтрольную властям Украины часть Луганской области электроэнергии была промышленность, однако после того, как она была отобрана у собственников, нет смысла продолжать поставки электроэнергии, принимая в учет наличие миллиардных долгов.
"Основной потребитель - промышленность, а население имеет электроэнергию, которая, по нашей информации, поставляется из России", - сказал В.Черныш.
При этом министр отметил, что мощности подстанции, скорее всего, не будет достаточно для обеспечения промышленности ОРЛО. "По некоторым данным, там напряжение ниже и его хватает для домов, но для промышленных предприятий явно не хватит… Также не хватает мощностей", - сказал В.Черныш.
Он напомнил, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины уже давно предупреждало о готовящемся отключении.
"Вины Украины в этом нет, полностью вина возлагается на российскую сторону и людей, которые де-факто контролируют территорию отдельных районов Луганской области", - подчеркнул Черныш.
Ранее "Укрэнерго" прекратила электроснабжение оккупированной территории Луганщины.
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и что? 10 лярдов кто отдавать будет? Я??? Известно ему было!
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