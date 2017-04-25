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 Политика Украины
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 "Вины Украины нет, полностью вина возлагается на российскую сторону", - Черныш о прекращении электроснабжения оккупированной территории Луганщины

Министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что после прекращения поставок в отдельные районы Луганской области (ОРЛО) электроэнергии с подконтрольных Украине территорий, ее продолжают поставлять с территории России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Насколько нам известно, поставки электричества с территории Российской Федерации происходили и ранее. Они велись через так называемую подстанцию "Победа", которая расположена практически на государственной границе между РФ и Украиной", - сказал он.

По словам министра, подстанция имеет напряжение 500кВ. "Нам было известно, что это альтернативный путь поставки электрической энергии. Другой вопрос, что эта территория контролируется Россией и боевиками и точных объемов поставок мы не знаем", - сообщил Черныш.

Он отметил, что основным потребителем поставляемой на неподконтрольную властям Украины часть Луганской области электроэнергии была промышленность, однако после того, как она была отобрана у собственников, нет смысла продолжать поставки электроэнергии, принимая в учет наличие миллиардных долгов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрэнерго" прекратила электроснабжение оккупированной территории Луганщины, - глава компании Ковальчук

"Основной потребитель - промышленность, а население имеет электроэнергию, которая, по нашей информации, поставляется из России", - сказал В.Черныш.

При этом министр отметил, что мощности подстанции, скорее всего, не будет достаточно для обеспечения промышленности ОРЛО. "По некоторым данным, там напряжение ниже и его хватает для домов, но для промышленных предприятий явно не хватит… Также не хватает мощностей", - сказал В.Черныш.

Он напомнил, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины уже давно предупреждало о готовящемся отключении.

"Вины Украины в этом нет, полностью вина возлагается на российскую сторону и людей, которые де-факто контролируют территорию отдельных районов Луганской области", - подчеркнул Черныш.

Ранее "Укрэнерго" прекратила электроснабжение оккупированной территории Луганщины.
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поставки электричества с территории Российской Федерации происходили и ранее. Они велись через так называемую подстанцию "Победа"Источник: http://censor.net.ua/n437755

и что? 10 лярдов кто отдавать будет? Я??? Известно ему было!
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вина наша только в том что раньше не вырубили этим ссукам всё
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вина в том что до сих пор снабжаем сепаратистов!!!!
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Меня другой вопрос интересует.- Кто будет деньги возвращать за потраченное электричество ?
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Вина в том что т. нз. днр до сих пор с украинским электричеством.
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Потом они еще на Украину в суд подадут, придется компенсации выплачивать.
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Он отметил, что основным потребителем поставляемой на неподконтрольную властям Украины часть Луганской области электроэнергии была промышленность,(рашист поставлял электроенергию украинской промышленности) однако после того, как она была отобрана у собственников, нет смысла продолжать поставки электроэнергии, принимая в учет наличие миллиардных долгов.(но миллиарды списывают как буд то украинская сторона поставляла електроэнергию через"победу"- во как барыги лысого бреют....
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Зачем помогать тем кто не хочет сопротивляться оккупантам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вины Украины нет, полностью вина возлагается на российскую сторону", - Черныш о прекращении электроснабжения оккупированной территории Луганщины
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