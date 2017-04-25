 Боеприпас, на котором подорвался автомобиль ОБСЕ, мог быть завезен из России, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом руководитель Аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук сообщил сегодня на брифинге.
"Если учитывать, что именно оружие, взрывчатка поставляется на территорию Украины с территории РФ, и, соответственно, тот боеприпас, который сдетонировал под машиной ОБСЕ, не исключено, что он мог быть поставлен именно с территории РФ", - сказал он.
"Мы надеемся на то, что у нас будет эффективное сотрудничество с ОБСЕ для того, чтобы можно было с процессуальной точки зрения исследовать все обстоятельства этого происшествия", - добавил Ткачук.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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