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Все про:взрыв (4002) взрывчатка (715) ОБСЕ (2506) СБУ (14049) Ткачук Александр (45)

 Боеприпас, на котором подорвался автомобиль ОБСЕ, мог быть завезен из России, - СБУ

Автомобиль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Луганщине мог подорваться на завезенной из России взрывчатке

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом руководитель Аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук сообщил сегодня на брифинге.

"Если учитывать, что именно оружие, взрывчатка поставляется на территорию Украины с территории РФ, и, соответственно, тот боеприпас, который сдетонировал под машиной ОБСЕ, не исключено, что он мог быть поставлен именно с территории РФ", - сказал он.

"Мы надеемся на то, что у нас будет эффективное сотрудничество с ОБСЕ для того, чтобы можно было с процессуальной точки зрения исследовать все обстоятельства этого происшествия", - добавил Ткачук.

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование на Донбассе

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Никаких мог быть - был завезён из росеи и точка !!!
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Справа в першу чергу втому, чому він лежав в українській землі..?
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"Справа в першу чергу втому, чому він лежав в українській землі..?"

Ну и шо ты этим хотело сказать?
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То, що українці в свою землю такого не поклали би, а ті, хто це зробив, повині бути наказані і то так, аби нікому не було повадно... А ти що зрозуміло?
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nomen est omen. там у них в селе все пришибленные.
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Но если будут расследовать обсе с козломордыми, то не факт, может оказаться, что на нём была визитка Яроша.
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Что значит мог быть завезен? У нас СБУ или филлиал фсб йопт.
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Не просто был завезен из россии, а еще и установлен российской дрг.
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Та ні, що ви! Це американська розробка з дистанційним керуванням вибуху! СБУ - це офіс Капітана Очевидності?
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...інформація надійшла з надійного джерела...
Боеприпас, на котором подорвался автомобиль ОБСЕ, мог быть завезен из России, - СБУ - Цензор.НЕТ 5807 ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоеприпас, на котором подорвался автомобиль ОБСЕ, мог быть завезен из России, - СБУ
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