 Связанные с Россией хакеры пытались взломать почту кандидата в президенты Франции Макрона и его команды, - AP

Как передает Цензор.НЕТ, руководитель цифрового направления компании Мунир Маджуби в понедельник вечером подтвердил корреспонденту новостного агентства АР попытки вторжения, подчеркнув при этом, что все они были предотвращены.
"Это серьезно, но ничто не подверглось опасности", - сказал Маджуби.
По его словам, попытки проникнуть внутрь кампании Макрона были зафиксированы в декабре. Представители кампании и ранее жаловались на то, что они подвергались электронному шпионажу со стороны российских хакеров, однако доказательств этого в то время не было. Отчет Trend Micro, который создавался независимо от штаба Макрона и который описывает 160 попыток электронного проникновения в разные цели, частично подтверждает эти подозрения. По словам компании, хакеры создали фальшивый сайт, который собирал пароли сотрудников кампании Макрона.
Trend Micro говорит, что попытки осуществления шпионажа шли от продуктивной группы под кодовым названием Pawn Storm. Сама Trend Micro не озвучивает, кто, по мнению компании, стоит за группой, но американские разведывательные структуры связывают группу с российской разведкой.
Напомним, согласно опубликованным результатам
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Макрон - 24,01%, Ле Пен - 21,30% - опубликованы официальные результаты президентских выборов во Франции(101)
Олланд назвал угрозой для Франции успех Ле Пен на выборах(62)
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Дания обвинила хакеров РФ во взломе почты сотрудников Минобороны: "Это связано с разведкой или центральными элементами российского режима"(13)
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Один из бывших главарей боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен посещала офис олигарха Константина Малофеева.
Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам Стрелкова, французский политик встречалась с российским олигархом в 2013 году. А вот самому террористу с ней общаться не приходилось.
Также он выразил мысль о том, что в случае если Ле Пен станет президентом Франции, это не будет играть решающей роли для России.
"Более того, даже приличного "пиара" после скандала с "Трампнашем" на подобного рода "триумфах хитрого плана Путина" больше не построишь. Хотя, конечно же, "баблосики списать можно", - заявил Стрелков.
Напомним, Малофеев считается одним из спонсоров войны на Донбассе. Его бывшие подчиненные Александр Бородй и Игорь Стрелков были главарями так называемой "ДНР". В марте 2015 года Малофеев был награжден за участие в оккупации Россией Крыма. Также его подозревают в поддержке европейских ультраправых политиков.
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