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 Политика Украины
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 Североатлантический совет НАТО во главе со Столтенбергом посетит Украину в июле, - Климпуш-Цинцадзе

В июле 2017 года Украину посетит делегация Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом по завершению заседания Комиссии Украина-НАТО, которое состоялось сегодня, 25 апреля, в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, сообщила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Комиссия Украина-НАТО и представители стран - членов Альянса подтвердили дальнейшую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подтвердили решение о визите в июле Североатлантического совета в Украину", - сказала она.

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Климпуш-Цинцадзе уточнила, что этот визит состоится в рамках празднования 20-летия подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

"Это - серьезный политический сигнал, а также возможность для нас познакомить всех послов стран - членов НАТО как с достижениями, так и с проблемами, с которыми мы сегодня сталкиваемся, одновременно ведя войну и меняя страну", - отметила вице-премьер.

Она считает, что Хартию об особом партнерстве необходимо привести в соответствие с существующими реалиями. "Документ базируется на других геополитических реалиях, и в нем используются терминология или даже организации, которые в наше время уже не существуют. Хартия требует обновления и приведения в соответствие с реальной ситуацией, которую мы имеем сегодня", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Конкретная дата визита делегации Североатлантического совета еще не известна. Последний раз члены Североатлантического совета посещали Украину в июне 2008 года.

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И что дальше,ну посетят,выразят озабоченность,проявят солидарность а дальше то что ???
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Ты же на что то намекаешь,кроме посещения и озабоченности...
Говори.
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Ни на что не намекаю,поговорят и уедут ,на этом всё и закончится ...
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ну да,ну да...как и персона тебе здесь лайкающая...)
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Так мне тут лайкает 90% людей а может и больше ,я ведь правду истинную глаголю !
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Это невозможно,правда она на то и правда,чтобы ей было невозможно манипулировать .
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Да пора уж принимать,первое место по коррупции и нищете ,это достойные аргументы в пользу принятия Украины в НАТО !!!
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Конечно временно,перевешают воров которые добились таких выдающихся результатов и всё наладится !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСевероатлантический совет НАТО во главе со Столтенбергом посетит Украину в июле, - Климпуш-Цинцадзе
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