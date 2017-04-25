EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Технологии
  2567  16
Все про:мобильная связь (272) 4G (4)

 Украинские мобильные операторы почти готовы к запуску 4G: "Взрывным образом растет потребление трафика"

Украинский мобильный оператор "Киевстар" подготовил 70% своей сети к внедрению связи стандарта 4G (LTE).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Взрывным образом растет потребление трафика, мы увеличили на 250% емкость сети, улучшили технические характеристики сети, готовясь к 4G, мы подготовили 70% сети к 1800 МГц диапазону и до конца второго квартала 2017 года подготовим 100% сети", - сообщил президент "Киевстар" Петр Чернышов.

Читайте также: Гройсман поручил мобильным операторам изучить вопрос запуска в метро сети 3G

Как сообщила PR-директор "Vodafone-Украина" Виктория Рубан, 89% сетей оператора готовы к внедрению 4G. В пресс-службе компании lifecell не уточнили процентное соотношение готовности сетей к 4G и отметили, что все оборудование, установленное оператором в рамках развертывания 3G, является готовым к запуску LTE.

Смотрите также: Гражданин Украины пытался провезти на оккупированный Донбасс 8 тыс. карточек пополнения мобильной связи. ФОТО

Как сообщалось, НКРСИ и мобильные операторы договорились о рефарминге частот диапазона 1800 МГц. Регулятор рассчитывает, что осенью 2017 года будут проведены два тендера на внедрение связи 4G в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мля, 3G толковой нет, на даче, в 13 км от города вообще 0, а они с голой жопой про 4g
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая разница, вводить теперь не надо что ли? В Рашке уже давным-давно 4G.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В РФ немає взагалі нічого, вони наш рівень розвитку мобільного зв'язку вважають недосяжним. Є 1343 населені пункти де досі немає мобільного зв'язку і 6725 населених пунктів не мають мережі Інтернет!

Население 1343 населенных пунктов в России с численностью жителей от 500 до 10 тыс. остаются без доступа к интернету и мобильной связи. Эти данные получены и распространены Минкомсвязи по итогам прошлогоднего исследования о доступности услуг связи в малых городах России.
Эти малые города и села находятся, главным образом, в Ставропольском крае, Республике Башкортостан, Новосибирской области, Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской Республике, - уточнило министерство.
Поскольку число населенных пунктов с населением 500-10 тыс. человек в конце 2013 г. превышало 17,5 тыс., современными услугами связи не были обеспечены 7,6% из них.
Еще 38% или 6725 населенных пунктов составляют города и села, где есть голосовая сотовая связь, но отсутствует проводной, так и беспроводной доступ к интернету. Они расположены, в основном, в Дагестане, Магаданской области, Калмыкии, Ставропольском крае и Ненецком автономном округе.
Отсутствие интернета в них обусловлено отсутствием волоконно-оптических линий связи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну дак РФ в раз 20 больше по площади. Если сравнивать по крупным городам, а не по ебеням, то тут уже будет не в нашу пользу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
4G не існує в природі, це казки для лохів. За рішенням американського суду одна компанія отримала право називати своє обладнання 4G, але це лохотрон, це те саме що Печерський суд прийме рішення що 2+2=5! Ці додаткові частоти не потрібні, потрібно більше базових станцій щоб краще покрити зону обслуговування. Якщо немає пропускної здатності, то треба ділити зону обслуговування на менші соти і ставити додаткові базові станції, а існуючі базові станції переносити нижче, щоб вони не заважали один одному. Замість цього російські менеджери Куївстару та МТС вирішили не витрачати гроші на капітальні витрати і просто докупити частоти і додати обладнання на існуючих вежах! Це економить мільярди гривень капітальних витрат! Тільки Україні немає сенсу продавати ці додаткові частоти цим дебілам. Краще продати нові частоти новим операторам які можуть зайти в Україну! Ми вже продали ліцензії 3G за копійки - за 1 млрд грн, в той час як в ЄС така ліцензія коштувала 1,5 млрд євро, тобто в 30 разів більше! Фактично влада віддала ліцензії російським операторам задарма! Тепер ще хочуть роздати росіянам решту частот! Замість того щоб націоналізовувати власність російських операторів в Україні влада роздає їм рештки важливих ресурсів. Це якась окупаційна влада путіна!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
об'єми і ціна питання для кінцевого споживача? чи 100 МБ на день за 40 грн?
 показать весь комментарий
Ответить
 
сделали бы еще безлимит за адекватную цену. сейчас на лайфе 5 гиг за 75 гривен. я этот лимит за 10 дней через мобилку выбираю, потом приходится докупать. а безлим 400 гривен, дороговато.
 показать весь комментарий
Ответить
 
трижы - взривним образом вбив!! два тижні пасхальних канікул, провів на нашій рідній в'єтнамщині. й йакраз з купленою сімкою від водафону. відпочив від інету.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хоть 100G, При такой стоимости трафика, пока, бесполезная вещь.
Кроме того, скудное покрытие 3G не дает повода для оптимизма. Маркетинг да и только...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Куевстар вообще повеселил. Что они готовы, эти безрукие до сих пор нормальный ЗG сделать не могут, что б без провалов работал, а они 4 G нацелились... Бабло с клиентов рубят в разы больше чем другие операторы, но руки ближе к _опе растут, чем у других операторов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так и кредиты у нас под 25%!Везде,не больше 10%.Шо,вам ещё надо,шоб понять,шо вы бараны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Типо у меня за копейку.Но прийдут лучше,вы будете смотреть моё?!Короче Альфа Банк.Или Триолан!Мутняк такой же из,недр Лубянки.Пошли нах........й,у.....баны,короче!Когда будут кредиты под 0,може ми ще померкуемо
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы короче определитесь,или крестик снимите.Вот у нас добавили,этих рахаканалов,деды,война,буряты в танках,-а мы так и не поняли,за кого мы,с кем мы.
-Вы тля
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эй,Vodafone,вы для начала бы 3 G покрытием обеспечьте всех клиентов,а после уж заикайтесь. Готовы они... Какой процент покрытия 3G по стране? Клоуны.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиТехнологииУкраинские мобильные операторы почти готовы к запуску 4G: "Взрывным образом растет потребление трафика"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти