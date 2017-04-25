 Украинские мобильные операторы почти готовы к запуску 4G: "Взрывным образом растет потребление трафика"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Взрывным образом растет потребление трафика, мы увеличили на 250% емкость сети, улучшили технические характеристики сети, готовясь к 4G, мы подготовили 70% сети к 1800 МГц диапазону и до конца второго квартала 2017 года подготовим 100% сети", - сообщил президент "Киевстар" Петр Чернышов.
Как сообщила PR-директор "Vodafone-Украина" Виктория Рубан, 89% сетей оператора готовы к внедрению 4G. В пресс-службе компании lifecell не уточнили процентное соотношение готовности сетей к 4G и отметили, что все оборудование, установленное оператором в рамках развертывания 3G, является готовым к запуску LTE.
Как сообщалось, НКРСИ и мобильные операторы договорились о рефарминге частот диапазона 1800 МГц. Регулятор рассчитывает, что осенью 2017 года будут проведены два тендера на внедрение связи 4G в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц.
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Население 1343 населенных пунктов в России с численностью жителей от 500 до 10 тыс. остаются без доступа к интернету и мобильной связи. Эти данные получены и распространены Минкомсвязи по итогам прошлогоднего исследования о доступности услуг связи в малых городах России.
Эти малые города и села находятся, главным образом, в Ставропольском крае, Республике Башкортостан, Новосибирской области, Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской Республике, - уточнило министерство.
Поскольку число населенных пунктов с населением 500-10 тыс. человек в конце 2013 г. превышало 17,5 тыс., современными услугами связи не были обеспечены 7,6% из них.
Еще 38% или 6725 населенных пунктов составляют города и села, где есть голосовая сотовая связь, но отсутствует проводной, так и беспроводной доступ к интернету. Они расположены, в основном, в Дагестане, Магаданской области, Калмыкии, Ставропольском крае и Ненецком автономном округе.
Отсутствие интернета в них обусловлено отсутствием волоконно-оптических линий связи.
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Кроме того, скудное покрытие 3G не дает повода для оптимизма. Маркетинг да и только...
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-Вы тля
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