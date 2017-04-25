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 Политика Украины, Экономика
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Все про:авиация (1746) военно-промышленный комплекс (75) корабль (842) промышленность (199) Путин (23669) Россия (70164) сотрудничество (596) флот (680)

 Благодаря отказу Украины от сотрудничества в России создана новая отрасль производства, - Путин

Прекращение Украиной военно-технического сотрудничества с Россией привело к созданию в РФ новой отрасли производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Он напомнил, что до 2014 года Россия закупала в Украине корабельные двигатели для нужд военно-промышленного комплекса (ВПК), однако "не по нашей вине и кооперация распалась, и возможность сотрудничества с нашими украинскими партнерами исчезла". "Мы были вынуждены заняться импортозамещением. И, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения, потому что за это время - с декабря 2014 года и по сегодняшний день - нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства", - сказал он. "Такой компетенции (по созданию двигателей, - ред.) раньше в России не было", - подчеркнул Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В производстве военной техники Украина полностью независима от Российской Федерации, - Гройсман

"У нас была возможность пойти по различным вариантам: искать импорт или комбинировать что-то", - отметил президент РФ. "Мы приняли другое решение - развивать эти отрасли у себя - и, судя по всему, сделали правильно, потому что не только получили новую компетенцию, но и абсолютно новую технику - более современную по сравнению с той, что мы брали раньше", - пояснил он. "У этой техники и КПД выше на 10-15%, и ресурс больше", - сообщил Путин, добавив, что это касается кораблей и ближней, и дальней морских зон.

"К сожалению, кооперация у нас прекратилась с нашими партнерами (из Украины. - ред.) в этой части, так же как и по двигателям авиационным. Но и здесь мы уже построили предприятие в Петербурге, они приступили к работе и фактически закрывают всю нашу потребность. Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах. Важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия", - сказал Путин.

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ага.. поржали..
25 лет НЕ могли создать отрасль, не могли СКОПИРОВАТЬ двигатели.. а тут - раз, "создали"
вовка )(уйло в нереале - распилить бабки, не значит создать производство)
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да что там говорить, после падения цені на нефтюшку ниже 80 дол., економика мировая, как и вещал сцарь обвалилась ...

и только гордое гамностоение неведомых тварей подымает рассеюшкумать с каленушек
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"Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали."
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Ну всё, ждите теперь, как будуть кораблики дрейфовать и самолётики падать...
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Отрасль называется "Петухостроение из подручных материалов"
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на мао причёсоном похож. может теперь будут, как когда то в китае, в каждом дворе не доменные печи ставить, а такие вот памятники. из лично выращенного его дворовыми сырья. великий почин!! )
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ага !!!! так от оказывается нашо они в каждую избу унитазы на столы со всего миру крадуть. шоб личное сырьё на памятники вождю всей семьёй збирать!!! ))
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Ні,ну там не все так просто,могли б зробити,з піску,льоду, глини та будь з чого, але вибрали саме гімно.Нам просто не зрозуміти вялікоє кацапськоє іскуство,це нова галузь і носитиме назву "гавнолепка".
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.. "У этого Хуйла и КПД выше на 10-15%, и ресурс больше", - сообщил Путин,Источник: http://censor.net.ua/n437745
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"не по нашей вине и кооперация распалась, и возможность сотрудничества с нашими украинскими партнерами исчезла" ?????

Ось же сука гімнюк цинічний - єдині прийсойні слова які приходять в голову.
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Богуслаев их затарил комплектами к вертолётным двигателям,скоро закончатся и будут сосать лапу.
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наверное ж и какая-то часть кадров перебежала к кацапам...сами они вряд ли бы с нуля подняли бы так быстро производство
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Разумеется перебежала - Богуслаев сам активно переманивал кадры с Мотор-Сичи в РФ.
И не забываем о том, что филиал Мотор-Сич в Снежном полностью был захвачен рашистами и полностью перевезен в РФ - да и кадры из Снежного, скорее всего, переехали вместе с филиалом.
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Это ВСЁ, что нужно знать о ШКОЛЬНОМ ТРОЕЧНИКЕ хуйло по кличке "путин".
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Ага, да только падают ракетьі...Иногда делать самому не вьігодно, поєтому покупали.
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Новая концепция национальной идеи вна параше: мы крепчаем сильнее, чем нас #бут.
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Это выходит вы настолько рукожёпые, что за все годы с развала Совка не в состоянии были двигателя сделать? Да и не факт, что ныне у вас выйдет.
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омские огнетушители настолько суровы,.....
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Ух ты! Оказывается, челябинск не самый суровый... )))))))))))))
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Гы, особенно это заметно по дымотурбинному Кузе
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но-но, на Кузю выделили 750 млн баксов на распил
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В мире не для кого не секрет, что путлер патологический лгун ! ...
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Мы помним, как российские рукожопы на авианосце Викрамадитья (бывший Адмирал Горшков) уграли семь из восьми котлов. Пока не приехали спецы из Украины дело с мертвой точки не тронулось.
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теперь все петербургские чурки переориентировались с производства шаурмы на авиационные двигатели))
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А почему вражескую продукцию Ford, Boeing, Windows, Apple до сих пор не импортозаместили?
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Наверное потому, что там мозги нужны. Облом-с...
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Визнаю це моя помста такі новини постити !!!

"Одолжил на Новый год": Лещенко дополнительно задекларировал два миллиона

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко дополнительно задекларировал получение 2 млн гривен займа за 2016 год.
Об этом свидетельствует исправленная декларация Лещенко за 2016 год, которую он подал 6 апреля.
В частности, депутат указал, что 31 декабря 2016 года получил 2 млн гривен займа от гражданина Владислава Ендржиевского.

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Отметим, что информации о данном займе не было в основной декларации Лещенко, которую он подал 30 марта.
Также в декларации указанно, что Лещенко одолжил 3,7 млн гривен у собственница издания "Украинская правда" Алены Притулы:

Благодаря отказу Украины от сотрудничества в России создана новая отрасль производства, - Путин - Цензор.НЕТ 7842

"Тупорыльская": в сети высмеяли невесту Лещенко за "ополченцев" Донбасса

Кроме того, согласно декларации, Лещенко бесплатно пользуется комнатой в Киеве, которая принадлежит Виктору Ендржиевскому.

Благодаря отказу Украины от сотрудничества в России создана новая отрасль производства, - Путин - Цензор.НЕТ 4553

Как сообщал "Обозреватель", ранее Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метра в новостройке в центре Киева. Жилье обошлось нардепу в 7,5 млн гривен.
В интернет попали документы на покупку квартиры Лещенко, в которых указано, что деньги - 7,5 млн гривен - были уплачены со счета в Сбербанке РФ, а спутница нардепа - ди-джей Анастасия Топольская - ради которой тот якобы приобрел жилье, не упоминается вообще.

Не хер рвати Дупу якщо вона вже розшматована тобою
Благодаря отказу Украины от сотрудничества в России создана новая отрасль производства, - Путин - Цензор.НЕТ 8665
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31 декабря 2016 года Лещенко получил 2 млн. гривен займа от Владислава Ендржиевского. Пацану нужно делать ремонт.https://

Благодаря отказу Украины от сотрудничества в России создана новая отрасль производства, - Путин - Цензор.НЕТ 5821

Ситник чи хто там приймає рішення ЩО НЕ ТАК ???
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"Такой компетенции (по созданию двигателей. - ред.) раньше в России не было", - подчеркнул Путин.Источник: http://censor.net.ua/n437745 --- Ну слава Богу что так . А я уже подумал что будет как обычно - в мире аналогов нету . Примерно как знаменитый петух .
Российский хрен самый хреновый в мире )))))
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Только новая технология ваша сильно дымит на просторах морей и океанов.
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жить стало лучше . жить стало веселей товарищи
как бы там Путин не выпендривался но ему все равно далеко до Белоруссии . Лука за это время вообще освоил разведение океанских креветок и тропических фруктов которые он с успехом экспортирует но почему то только в Россию
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От видишь, пуця, как все хорошо.
А ты истерил, ножками сучил...
А как сходил нахер, как тебя с самого начала просили - вишь, и самому понравилось!
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у винторогих руки растут из жопы. единственное, что у них получается- клепание детей...
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авиадвигатели маде ин раха?
это как новый трейлер про птичкопад.
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кондитерская? :D
или петро не отказывается?
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Ну всё, отрасль за 3 года создали, осталось теперь придумать что эта отрасль будет делать...
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единственная новая компетенция на россии с 2014 года это лепка петухов из говна. для залуполикого врать - это как дышать воздухом. это чмо на голубом глазу когдато рассказывало как на росии построили новый самолет ан-148, самостоятельно.
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Так чому ж тоді продають Індії (Новейшиииииие фрегати ?)
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Які повинні були стати на чергове чергування на Московії ну чи Великої Тартарії ?
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(х%йло заявил - однако "не по нашей вине кооперация распалась,)

...от же "кляті хохли" впендюрили Крим бідній расєюшкі, та ще й даМбас навалили впридачу...
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а как благодаря Украине на россии расцвел похоронный бизнес ....
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Это безграмотный утырок из питерской подворотни упоминает КПД, не зная как эта аббревиатура раскрывается. Поднять КПД для любой тепловой машины на современном уровне развитя технологий на 2-3% - это значит выжимать последнее из их конструкций. А 10-15%... Нет, кацапы, вам нужно меня вашу измерительную технику - у нее погрешность 20-30%, не меньше!
А вообще, на кацапии освоили лишь одну отрасль промышленности - утилизация кацапской тухлятины под кодовым названием "Ихтамнет-200".
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Запустить то вЫ запустили, вот только ЧТО?????? ФЭЙК, это да, это ваше, двигатели что для судов, что для летающих аппаратов делать вы не умели и не умеете, только если кто то вам лицензию даст, и то качество под ???????????!!! Опять параша своим зомбированным сказки рассказывает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ага, движки с Ё-мае мобиля поставят. Тоже был ниипический прорыв Раши, не имеющий аналогов в мире...
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Вроде как движки к кораблям и вертолетам. На скоко я понял.
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А я думал,что ватой уши затыкают,а не дуют в уши вате. Как видно-ошибся.
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Суднобудівний-судноремонтний завод (ССЗ) «Нібулон» (Миколаїв) 7 квітня 2017 року спустив на воду буксир «Юрій Макаров» - головний буксир нового проекту 121м.
Про це повідомила прес-служба компанії.
Судно нового проекту є доопрацьованим варіантом раніше реалізованого проекту 121. Потужність буксира нового покоління становить 1,2 тис. Л. с. Суду призначені для роботи в мілководних акваторіях.
Згідно з повідомленням, до 1 липня підприємство побудує і спустить на воду ще два буксири проекту 121м. «До 1 липня наш флот буде складатися з 60 судів, а до кінця року - з 65. Щороку ми будемо випускати 15-16 повнокомплектних суден довжиною до 150 метрів. При цьому протягом чотирьох років ми маємо намір досягти цифри в 100 судів », - зазначив генеральний директор компанії« Нібулон » Олексій Вадатурський під час урочистого спуску буксира на воду.
Крім того, за словами Вадатурського, агрохолдинг веде повномасштабну реконструкцію суднобудівно-судноремонтного заводу «Нібулон» таким чином, щоб розмістити на його території дві потокові лінії: пасажирського та спеціалізованого флоту і торгових суден.http://uprom.info/news/ships/nibulon-spustiv-na-vodu-golovniy-buksir-novogo-pokolinnya
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Сделайте лучше ремонт в московском мавзолее и репетируйте проезд Путина на лафете.
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Так и вижу зарывающийся вертолёт в землю,разгребая лопастями окопы,борцам бурятам
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У пуйла везде партнеры. Любит он это словечко, прям тащится от него.
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Головна нова ґалузь, яку хуйло розвинув на рашці - трубовідкатна
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ОСТАПА ПОНЕСЛО 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Все сферы Российской экономики, культуры, спорта и т.д. переживают НЕВЕРОЯТНЫЙ ПОДЪЁМ.
Население научилось лепить петухов из фекалий.
Спортсмены бросают на рекордные расстояния коровьи лепёшки.
Есть мнение, что российские учёные близки к созданию новейших видов энергии, основанной на сжигании конских яблок и козьего горошка. Точный состав смеси является гос тайной, а формула хранится в чемоданчике с коричневой (вы же понимаете) кнопкой.
Новый вид энергии наконец то решит все проблемы с междупланетными полётами!!!
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логично, перестали поставлять заводы украины - пришлось создавать свои, хотя свои работают дороже
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Фраза - мы готовы вернуться к партнерству,все ставит на свои места ))) - Нихрена вы не наладили.
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Да бы дал Всевышний рашисту сполна ТО ,ЗА ЧТО ОН БЛАГОДАРИТ УКРАИНУ(за отказ от сотрудничества)....и да воздаст и вернет ему, умноженным в сотни раз тем же , за что в Украине его проклинают..
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Да и флаг им в руки! Уже сколько лет они ТВ7-117 (как альтернативу ТВ3-117) лепят? И что у них получается? - Только петух из дерьма, остальное всё очень плохо и очень дорого.
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К стати, отказ от сотрудничества с Украиной объявил ещё Борька-алкоголик, в далёком 92-м году.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлагодаря отказу Украины от сотрудничества в России создана новая отрасль производства, - Путин
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