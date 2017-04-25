 Благодаря отказу Украины от сотрудничества в России создана новая отрасль производства, - Путин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
Он напомнил, что до 2014 года Россия закупала в Украине корабельные двигатели для нужд военно-промышленного комплекса (ВПК), однако "не по нашей вине и кооперация распалась, и возможность сотрудничества с нашими украинскими партнерами исчезла". "Мы были вынуждены заняться импортозамещением. И, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения, потому что за это время - с декабря 2014 года и по сегодняшний день - нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства", - сказал он. "Такой компетенции (по созданию двигателей, - ред.) раньше в России не было", - подчеркнул Путин.
"У нас была возможность пойти по различным вариантам: искать импорт или комбинировать что-то", - отметил президент РФ. "Мы приняли другое решение - развивать эти отрасли у себя - и, судя по всему, сделали правильно, потому что не только получили новую компетенцию, но и абсолютно новую технику - более современную по сравнению с той, что мы брали раньше", - пояснил он. "У этой техники и КПД выше на 10-15%, и ресурс больше", - сообщил Путин, добавив, что это касается кораблей и ближней, и дальней морских зон.
"К сожалению, кооперация у нас прекратилась с нашими партнерами (из Украины. - ред.) в этой части, так же как и по двигателям авиационным. Но и здесь мы уже построили предприятие в Петербурге, они приступили к работе и фактически закрывают всю нашу потребность. Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах. Важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия", - сказал Путин.
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25 лет НЕ могли создать отрасль, не могли СКОПИРОВАТЬ двигатели.. а тут - раз, "создали"
вовка )(уйло в нереале - распилить бабки, не значит создать производство)
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и только гордое гамностоение неведомых тварей подымает рассеюшкумать с каленушек
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И в воздух чепчики бросали."
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Ось же сука гімнюк цинічний - єдині прийсойні слова які приходять в голову.
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И не забываем о том, что филиал Мотор-Сич в Снежном полностью был захвачен рашистами и полностью перевезен в РФ - да и кадры из Снежного, скорее всего, переехали вместе с филиалом.
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"Одолжил на Новый год": Лещенко дополнительно задекларировал два миллиона
Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко дополнительно задекларировал получение 2 млн гривен займа за 2016 год.
Об этом свидетельствует исправленная декларация Лещенко за 2016 год, которую он подал 6 апреля.
В частности, депутат указал, что 31 декабря 2016 года получил 2 млн гривен займа от гражданина Владислава Ендржиевского.
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Отметим, что информации о данном займе не было в основной декларации Лещенко, которую он подал 30 марта.
Также в декларации указанно, что Лещенко одолжил 3,7 млн гривен у собственница издания "Украинская правда" Алены Притулы:
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Кроме того, согласно декларации, Лещенко бесплатно пользуется комнатой в Киеве, которая принадлежит Виктору Ендржиевскому.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метра в новостройке в центре Киева. Жилье обошлось нардепу в 7,5 млн гривен.
В интернет попали документы на покупку квартиры Лещенко, в которых указано, что деньги - 7,5 млн гривен - были уплачены со счета в Сбербанке РФ, а спутница нардепа - ди-джей Анастасия Топольская - ради которой тот якобы приобрел жилье, не упоминается вообще.
Не хер рвати Дупу якщо вона вже розшматована тобою
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Ситник чи хто там приймає рішення ЩО НЕ ТАК ???
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Российский хрен самый хреновый в мире )))))
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как бы там Путин не выпендривался но ему все равно далеко до Белоруссии . Лука за это время вообще освоил разведение океанских креветок и тропических фруктов которые он с успехом экспортирует но почему то только в Россию
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А ты истерил, ножками сучил...
А как сходил нахер, как тебя с самого начала просили - вишь, и самому понравилось!
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это как новый трейлер про птичкопад.
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или петро не отказывается?
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...от же "кляті хохли" впендюрили Крим бідній расєюшкі, та ще й даМбас навалили впридачу...
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А вообще, на кацапии освоили лишь одну отрасль промышленности - утилизация кацапской тухлятины под кодовым названием "Ихтамнет-200".
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Про це повідомила прес-служба компанії.
Судно нового проекту є доопрацьованим варіантом раніше реалізованого проекту 121. Потужність буксира нового покоління становить 1,2 тис. Л. с. Суду призначені для роботи в мілководних акваторіях.
Згідно з повідомленням, до 1 липня підприємство побудує і спустить на воду ще два буксири проекту 121м. «До 1 липня наш флот буде складатися з 60 судів, а до кінця року - з 65. Щороку ми будемо випускати 15-16 повнокомплектних суден довжиною до 150 метрів. При цьому протягом чотирьох років ми маємо намір досягти цифри в 100 судів », - зазначив генеральний директор компанії« Нібулон » Олексій Вадатурський під час урочистого спуску буксира на воду.
Крім того, за словами Вадатурського, агрохолдинг веде повномасштабну реконструкцію суднобудівно-судноремонтного заводу «Нібулон» таким чином, щоб розмістити на його території дві потокові лінії: пасажирського та спеціалізованого флоту і торгових суден.http://uprom.info/news/ships/nibulon-spustiv-na-vodu-golovniy-buksir-novogo-pokolinnya
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Все сферы Российской экономики, культуры, спорта и т.д. переживают НЕВЕРОЯТНЫЙ ПОДЪЁМ.
Население научилось лепить петухов из фекалий.
Спортсмены бросают на рекордные расстояния коровьи лепёшки.
Есть мнение, что российские учёные близки к созданию новейших видов энергии, основанной на сжигании конских яблок и козьего горошка. Точный состав смеси является гос тайной, а формула хранится в чемоданчике с коричневой (вы же понимаете) кнопкой.
Новый вид энергии наконец то решит все проблемы с междупланетными полётами!!!
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