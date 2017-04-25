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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:отставка (2298) ПАСЕ (1024) Береза Борислав (114) Логвинский (83) Аграмунт Педро (43)

 В случае отставки Аграмунта одним из претендентов на должность президента ПАСЕ будет Логвинский, - Борислав Береза

В случае отставки Педро Аграмунта на должность президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет претендовать вице-президент ПАСЕ и делегат от Украины Георгий Логвинский.

Об этом в комментарии "112 Украина" заявил депутат (внефракционный) Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос о том, что он останется президентом, уже не стоит… После этого будут проведены определенные изменения в руководстве, а именно, учитывая, что сейчас квота Европейской народной партии, соответственно она предоставит одного из своих вице-президентов на позицию президента. 6 человек, которые состоят в партии, среди которых также представитель Украины Логвинский, будут претендовать на позицию главы ПАСЕ", - отметил Береза.

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Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что Аграмунт должен нести политическую ответственность за свои действия.

Отметим, 20 марта председатель ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с депутатами Государственной Думы РФ.
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У 2014 році Георгія Логвинського обрано народним депутатом України (№ 37 у виборчому списку політичної партії «Народний Фронт») за квотою Меджлісу кримськотатарського народу. У Верховній Раді України він займає посаду Заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, голови підкомітету з міжнародно-правових питань та внутрішньо переміщених осіб.
Георгій Володимирович є відомим адвокатом та правозахисником. Як адвокат та як член Київської обласної колегії адвокатів здійснював представництво інтересів в гучних кримінальних та цивільних справах. Захищав, зокрема, осіб, щодо яких існувало клопотання про екстрадицію в Росію внаслідок політично мотивованого кримінального переслідування.https://uk.wikipedia.org/wiki/Логвинський_Георгій_Володимирович
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я тоже это вспомнила, когда фамилию прочитала, так больше нечего и сказать
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Член ОПГ "народный фронт", если коротко.

31 января 2017 года адвокат Виктор Смалий обнаружил Назара Холодницкого в баре отеля Хилтон-Вашингтон в компании народных депутатов и представителей олигархов. Смалий обвинил Холодницкого в том, что он отдыхает в США в то время как в Украине прогрессирует коррупция. За Холодницкого вступился народный депутат "Народного фронта" Георгий Логвинский, который выпивал вместе с ним в этом же баре.
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Претендовать то он может, только кто это кролячье лайно в президенты выберет?
Депутат хоть и внефракционный Борислав Береза, но соплеменников всегда поддержит.
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Поручился за Мартыненко по которому уголовные дела в Швейцарии и Чехии, значит чем то ему обязан...наверное тоже деньги брал
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также утверждал что НАБУ незаконно задержало Насирова. Это уже система, или еще поискать?
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да кто их поймет этих борцов за народное счастье? никому уже нельзя верить. вернуть бы Сашка Белого...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае отставки Аграмунта одним из претендентов на должность президента ПАСЕ будет Логвинский, - Борислав Береза
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