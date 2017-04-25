 В случае отставки Аграмунта одним из претендентов на должность президента ПАСЕ будет Логвинский, - Борислав Береза

Об этом в комментарии "112 Украина" заявил депутат (внефракционный) Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос о том, что он останется президентом, уже не стоит… После этого будут проведены определенные изменения в руководстве, а именно, учитывая, что сейчас квота Европейской народной партии, соответственно она предоставит одного из своих вице-президентов на позицию президента. 6 человек, которые состоят в партии, среди которых также представитель Украины Логвинский, будут претендовать на позицию главы ПАСЕ", - отметил Береза.
Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что Аграмунт должен нести политическую ответственность за свои действия.
Отметим, 20 марта председатель ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с депутатами Государственной Думы РФ.
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Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, - Ирина Геращенко(25)
Президент ПАСЕ Аграмунт и другие участники скандального визита в Сирию признали, что россияне их обманули и использовали, - Арьев(125)
"Это был институциональный переворот", - экс-президент ПАСЕ Брассер о блокировке расследования коррупции в Ассамблее(7)
Аграмунт традиционно убежал с заседания сессии ПАСЕ, на котором обсуждали его визит в Сирию с депутатами Госдумы РФ, - Ирина Геращенко(19)
Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено). ФОТОрепортаж(288)
Россия использует руководителей ПАСЕ для дискредитации ассамблеи, - Арьев(14)
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Георгій Володимирович є відомим адвокатом та правозахисником. Як адвокат та як член Київської обласної колегії адвокатів здійснював представництво інтересів в гучних кримінальних та цивільних справах. Захищав, зокрема, осіб, щодо яких існувало клопотання про екстрадицію в Росію внаслідок політично мотивованого кримінального переслідування.https://uk.wikipedia.org/wiki/Логвинський_Георгій_Володимирович
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Немного компромата: ТУТ и ТУТ
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31 января 2017 года адвокат Виктор Смалий обнаружил Назара Холодницкого в баре отеля Хилтон-Вашингтон в компании народных депутатов и представителей олигархов. Смалий обвинил Холодницкого в том, что он отдыхает в США в то время как в Украине прогрессирует коррупция. За Холодницкого вступился народный депутат "Народного фронта" Георгий Логвинский, который выпивал вместе с ним в этом же баре.
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Депутат хоть и внефракционный Борислав Береза, но соплеменников всегда поддержит.
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