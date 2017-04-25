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 Политика Украины
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Все про:арест (10231) Беркут (10375) майдан (4453) суд (20705) евромайдан (8007)

 Суд продлил срок ареста пятерым экс-"беркутовцам", подозреваемым в расстреле активистов Евромайдана

Святошинский районный суд столицы продлил срок содержания под стражей для пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовых расстрелах на Евромайдане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Следующее заседание по делу назначено на 16 мая.

До оглашения решения подозреваемые ходатайствовали о том, чтобы суд разрешил им не находиться в стеклянном модуле, мотивируя это невозможностью общения со своими адвокатами.

Кроме того, адвокаты просили суд назначить для экс-"беркутовцев" меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

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Как сообщалось, суд 17 мая 2016 года начал рассмотрение по сути дела против бывших бойцов "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Пятерым бывшим бойцам "Беркута" инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана. Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.
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Неправильно, сбой в системе! Всех отпустили а эти что крайние? Залог 10 тысяч гривень и в добрый путь расея!!! Думаю, скоро позвонят с Банковой и все нормализуется.
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да зачем так жестоко, может отпустите как вы это любите делать пущай едут в педерацию, а вообще это жесть три года войны, ни одного посаженного преступника, предателя, депутата, вора, только патриотов сажают. В Украине нет правосудия, вернее оно только для избранных. Итоги революции достоинства к сожалению нулевые!!!! На следующих выборах делаем выводы
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этих тоже отпустят. отпускайте отпускайте мы вас потом самих посадим.
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Интереса всё меньше,и меньше...Судя по просмотромам.Но он ведь не только не изчез,а переметнулся!Мартыненко,мил человек,создал центр Разумкова....Ну додумаете сами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил срок ареста пятерым экс-"беркутовцам", подозреваемым в расстреле активистов Евромайдана
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