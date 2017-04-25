 Суд продлил срок ареста пятерым экс-"беркутовцам", подозреваемым в расстреле активистов Евромайдана

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Следующее заседание по делу назначено на 16 мая.
До оглашения решения подозреваемые ходатайствовали о том, чтобы суд разрешил им не находиться в стеклянном модуле, мотивируя это невозможностью общения со своими адвокатами.
Кроме того, адвокаты просили суд назначить для экс-"беркутовцев" меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Как сообщалось, суд 17 мая 2016 года начал рассмотрение по сути дела против бывших бойцов "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Пятерым бывшим бойцам "Беркута" инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана. Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.
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