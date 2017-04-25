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Все про:СБУ (14049) разминирование (183)

 СБУ изъяла мины российского производства в зоне АТО. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли мины российского производства в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители обнаружили установленную мину МОН-50 в так называемой "серой зоне" вблизи села Широкая Балка Донецкой области. По заключению экспертов, боеприпас изготовлен в РФ в 2000 году. Оперативники спецслужбы обнаружили под МОН-50 "мину-ловушку" МЛ-8. Она изготавливается только в РФ и состоит на вооружении исключительно российских военных", - сообщила СБУ.

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СБУ изъяла мины российского производства в зоне АТО 01СБУ изъяла мины российского производства в зоне АТО 02СБУ изъяла мины российского производства в зоне АТО 03

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Миньі 2000 года? В шахтах лежали со времен 2 мировой...
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Лежали в танках, які стояли в шахтах со времен 2 мировой за 2000 г до н.э.
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Крайне опасная мина -ловушка

Мина-ловушка МЛ-8 предназначена для использования в качестве устройства неизвлекаемости для противопехотных, противотанковых, противотранспортных, объектных и иных мин, не имеющих собственного подобного устройства, а также как мина-ловушка разгрузочного действия.

Мина МЛ-8 устанавливается вручную на грунт, в грунт, в снег. При использовании мины МЛ-8 как мины-ловушки, последняя устанавливается на местности так, чтобы ее не было видно, а на нее укладывается предмет весом не менее 0,25 кг, который обязательно вызовет интерес противника и побудит его поднять. Поражение противнику наносится фугасным действием. Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая.

Конструктивно мина МЛ-8 состоит из пластмассового корпуса, где размещен заряд ВВ, взрывателя предохранительного типа разгрузочного действия, пускового механизма, предназначенного для обеспечения безопасности взрывателя в транспортном положении и перевода его в боевое положение, пиротехнического замедлителя, обеспечивающего взведение взрывателя по истечению 120 - 150 секунд с момента пуска в зависимости от температуры окружающей среды и выполняющего роль механизма дальнего взведения, взводящего механизма, предназначенного для перевода мины в боевое положение по истечении времени дальнего взведения, предохранительно-исполнительного механизма, обеспечивающего срабатывание мины при попытке снятия установленного на нее предмета, предохранительно-детонирующего механизма, предназначенного для обеспечения разрыва огневой цепи мины в транспортном положении.

Установка мины МЛ-8 достаточно безопасна. С момента выдергивания капроновой нити до момента постановки взрывателя на боевой взвод проходит 2 - 2,5 минуты.
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Мира ловушка на тротила,снимаешь монку и взрыв
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Мина ловушка на тротиле снимаешь монку и взрыв
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ изъяла мины российского производства в зоне АТО. ФОТО
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