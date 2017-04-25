 СБУ отпустила журналистов, задержанных вчера на Ривненщине, - Ткачук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.
"Их отпустили сегодня с утра", - сказал он. По его словам, СБУ устанавливает причины и обстоятельства пребывания журналистов возле военного режимного объекта.
СБУ не сообщало о подозрении указанным журналистам.
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Напомним, 24 апреля в Ривненской области, у поселка Оржев, сотрудники Службы безопасности Украины задержали съемочную группу программы "Тропами войны" телеканала ZIK. Позже Минобороны заявило, что те вели несанкционированную видеосъемку военного режимного объекта.
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Задержанные тележурналисты снимали с квадрокоптера военный режимный объект, - Минобороны(43)
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Сначала столько шуму было-журналистов прессуют!Спасайте!
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Законодавці до кінця не продумали як унеможливити використання норм вказаного закону кремлівською агентурною сіткою, яка однозначно використає вказане законодавство.
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