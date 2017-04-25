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Все про:журналистика (2385) задержание (5551) освобождение (79) Ривненщина (614) СБУ (14049) телевидение (393) Ткачук Александр (45)

 СБУ отпустила журналистов, задержанных вчера на Ривненщине, - Ткачук

Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила журналистов телеканала ZIK, задержанных вчера в Ривненской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

"Их отпустили сегодня с утра", - сказал он. По его словам, СБУ устанавливает причины и обстоятельства пребывания журналистов возле военного режимного объекта.

СБУ не сообщало о подозрении указанным журналистам.

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Напомним, 24 апреля в Ривненской области, у поселка Оржев, сотрудники Службы безопасности Украины задержали съемочную группу программы "Тропами войны" телеканала ZIK. Позже Минобороны заявило, что те вели несанкционированную видеосъемку военного режимного объекта.











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Вообще снимать режимньіе обьектьі запрещено. В чем новость?
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Разобрались...

Сначала столько шуму было-журналистов прессуют!Спасайте!
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До речі, ЗУ "Про детективну приватну (розшукову ) діяльність" дозволить ( вразі якщо його підпише Президент ) проводити приватним детективам без санкції суду відео,- фото фіскацію військових та інших режимних об"єктів із зовні.
Законодавці до кінця не продумали як унеможливити використання норм вказаного закону кремлівською агентурною сіткою, яка однозначно використає вказане законодавство.
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