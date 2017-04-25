 НАПК проводит полную проверку 91 декларации, - Радецкий

Об этом сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"На сегодняшний день проводится 91 полная проверка", - сказал он.
По словам Радецкого, всего агентство обязано проверить декларации 100 тыс. субъектов декларирования, которые подали декларации на первом этапе.
Он отметил, что НАПК определило приоритетность проверки деклараций, поскольку физически агентство не способно одновременно проверять все декларации.
Как сообщалось ранее, 22 февраля НАПК начало полную проверку электронных деклараций Президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабинета Министров за 2015 год. 24 апреля НАПК продлило до 90 дней срок проведения полной проверки электронных деклараций Гройсмана и 19 членов Кабмина.
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