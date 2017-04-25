EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  438  5
Все про:закрытие (107) Киев (16919) Метрополитен (425) минирование (568)

 Киевскую станцию метро "Героев Днепра" закрывали из-за сообщения о минировании

Неизвестные заявили о минировании станции Киевского метрополитена "Героев Днепра". Взрывчатка не найдена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на метрополитен, в связи с получением информации об угрозе взрыва станция была закрыта.

Примерно через час ее работу возобновили. В ходе проверки взрывоопасных предметов не обнаружено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за "минирования" железнодорожного вокзала в Одессе было эвакуировано 300 человек
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а стройка над м.Героев Днепра застыла, Деньги закончились?? А сколько пыли в глаза было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас в Алматы вчера тоже "минировали" станцию метро. Шухер был серьезный - эвакуация, скорые, пожарные. Сегодня написали, что определили кто звонил. Найдут-посадят. А у народа, кто внизу был, шок после питерских событий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
к чему тут Алмааты и Питер?
все знают кто в РФ взрывает. Всегда это перед выборами. Совпадение?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевскую станцию метро "Героев Днепра" закрывали из-за сообщения о минировании
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти