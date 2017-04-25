 Киевскую станцию метро "Героев Днепра" закрывали из-за сообщения о минировании

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на метрополитен, в связи с получением информации об угрозе взрыва станция была закрыта.
Примерно через час ее работу возобновили. В ходе проверки взрывоопасных предметов не обнаружено.
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все знают кто в РФ взрывает. Всегда это перед выборами. Совпадение?
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