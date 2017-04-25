 ВСП уволил назначенного для рассмотрения дела Януковича судью Оболонского райсуда Киева Камбулова, - Бенедисюк

Об этом сказал председатель ВСП Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Уволить Камбулова Дмитрия Геннадиевича в связи с подачей заявления об отставке", - огласил он решение совета.
Докладчик по этому вопросу Татьяна Малашенкова отметила, что судья Камбулов имеет право подать в отставку, так как его стаж на должности судьи составляет более 20 лет.
Ранее Оболонский райсуд определил для рассмотрения дела Януковича коллегию из 3 судей, а именно Владислава Девятко, Дмитрия Камбулова и Максима Титова. Эти же судьи 7 апреля вынесли приговор 12 экс-бойцам спецроты милиции "Торнадо" за совершение преступлений в зоне АТО.
Таким образом, с 25 апреля Камбулов уволен с должности судьи, относительно Девятко 16 мая дисциплинарная палата ВСП рассмотрит вопрос его увольнения.
Максим Титов является сыном члена Высшей квалификационной комиссии судей Юрия Титова, который, в свою очередь, является кумом депутата Верховной Рады Сергея Кивалова.
Как сообщалось ранее, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины. Обвинение в суде по делу о госизмене Януковича представит прокурор Руслан Кравченко.
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