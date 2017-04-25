 Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, по окончании этой сессии. А еще очень показательно, как его коллеги-вояжеры во всем обвиняют российские СМИ!!!! "Все началось с заявления ТАСС, которые первыми дали релиз о делегации ПАСЕ, но мы ехали как сенаторы", - лепечут они. Как же мило слушать все это в сессионном зале, где призывали к диалогу с милыми россиянами. Несмотря на убийства украинцев! Но вот оно как: россияне - манипуляторы, а их СМИ - подлые манипуляторы в квадрате. Неплохо, что все это звучит в ПАСЕ, мы будем возвращаться к этим откровениям и цитат в наших дебатах", - рассказала она.
"Феерические признание продолжаются. Депутат Детекс рассказывает, что он побывал в Алеппо и его поразила ситуация в городе в гуманитарном плане, и он поругался там с российским!!! генералом!!!!, который там всем руководил! Российский генерал, а не сирийский - еще раз уточнил этот друг РФ. Феерические признание! Шукла: "Сирия - это российский протекторат, мы это увидели". Да неужели....", - добавила Геращенко.
"Я считаю и настаиваю на том, что уже сегодня украинская делегация в ПАСЕ должна сделать официальное заявление о необходимости немедленного отзыва господина Шукла с докладчика по Украине. Он перечеркнул принципы нейтральности и незаангажированности, когда посетил Сирию вместе с россиянами, которые находятся в санкционных списках из-за голосования по введению войск в Украину и за оккупацию Крыма. Он не является объективным и незаангажированным и опозорил себя этой поездкой на российском военном самолете. Четко заявила свою позицию всем членам делегации и надеюсь на поддержку. Мы будем бороться за Украину и не позволим РФ дистанционно писать отчеты об Украине чужими руками", - подчеркнула она.
Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что Аграмунт должен нести политическую ответственность за свои действия.
Отметим, 20 марта председатель ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с депутатами Государственной Думы РФ.
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ibigdan
П.С.
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Бессовестные,а еще и великими гуманитариями с ценностями себя называют ...
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Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине.
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Оговорку министр допустил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером, на которой обсуждался вопрос усиления защиты миссии после подрыва авто с наблюдателями СММ на Донбассе. ВИДЕО https://www.obozrevatel.com/abroad/59082-lavrov-snova-okonfuzilsya-s-nazvaniem-lnr.htm
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