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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Геращенко Ирина (875) отставка (2298) ПАСЕ (1024) Россия (70164) Сирия (2396) Аграмунт Педро (43)

 Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, - Ирина Геращенко

Также украинская делегация намерена подать заявление об отзыве делегата ПАСЕ Шукла с докладчика по Украине из-за его посещения Сирии на самолете Минобороны РФ вместе с российскими политиками, находящимися в санкционных списках.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, по окончании этой сессии. А еще очень показательно, как его коллеги-вояжеры во всем обвиняют российские СМИ!!!! "Все началось с заявления ТАСС, которые первыми дали релиз о делегации ПАСЕ, но мы ехали как сенаторы", - лепечут они. Как же мило слушать все это в сессионном зале, где призывали к диалогу с милыми россиянами. Несмотря на убийства украинцев! Но вот оно как: россияне - манипуляторы, а их СМИ - подлые манипуляторы в квадрате. Неплохо, что все это звучит в ПАСЕ, мы будем возвращаться к этим откровениям и цитат в наших дебатах", - рассказала она.

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"Феерические признание продолжаются. Депутат Детекс рассказывает, что он побывал в Алеппо и его поразила ситуация в городе в гуманитарном плане, и он поругался там с российским!!! генералом!!!!, который там всем руководил! Российский генерал, а не сирийский - еще раз уточнил этот друг РФ. Феерические признание! Шукла: "Сирия - это российский протекторат, мы это увидели". Да неужели....", - добавила Геращенко.

"Я считаю и настаиваю на том, что уже сегодня украинская делегация в ПАСЕ должна сделать официальное заявление о необходимости немедленного отзыва господина Шукла с докладчика по Украине. Он перечеркнул принципы нейтральности и незаангажированности, когда посетил Сирию вместе с россиянами, которые находятся в санкционных списках из-за голосования по введению войск в Украину и за оккупацию Крыма. Он не является объективным и незаангажированным и опозорил себя этой поездкой на российском военном самолете. Четко заявила свою позицию всем членам делегации и надеюсь на поддержку. Мы будем бороться за Украину и не позволим РФ дистанционно писать отчеты об Украине чужими руками", - подчеркнула она.

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Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что Аграмунт должен нести политическую ответственность за свои действия.

Отметим, 20 марта председатель ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с депутатами Государственной Думы РФ.


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Так вот ты какой, безвизовый режим

Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7889

Арка дружбы народов станет цветной.

Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3867ibigdan

П.С. Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9264
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Дык арка ж посвящена "братскому" русскому народу... Раскраска кагбэ намекает им, кто они.
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Кто хочет видеть радугу - тот видит радугу, ну а кому милее символ ЛГБТ... то кто тому доктор Фрейд?.
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Перший колір веселки червоний а не помаранчевий.
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там всего пять полос, явно все цвета не поместятся
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Правильно, не надо давать спуску этим гадам подрашитким.
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Вот ведь удалось россии вьімазать ПАСЕ в дерьмо!
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российский генерал руководит Алеппо,его разрушением в т.ч,а эти морды как бы ничего не знают...
Бессовестные,а еще и великими гуманитариями с ценностями себя называют ...
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Кохайтеся, чорнобриві
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде
Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине.
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Аграмунт стал использованным кондомом . А-я-яй , какая жаль ...
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Глава МИД РФ Сергей Лавров снова назвал самопровозглашенную "луганскую народную республику" "Лаосской".
Оговорку министр допустил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером, на которой обсуждался вопрос усиления защиты миссии после подрыва авто с наблюдателями СММ на Донбассе. ВИДЕО https://www.obozrevatel.com/abroad/59082-lavrov-snova-okonfuzilsya-s-nazvaniem-lnr.htm
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меня больше коробит, что этот "совместный штаб" создан по просьбе порошенко, нашел, что и у кого просить..., чудовищно, от же ж, гитлер не догадался создать что-нить совместное со сталином, не знал, что так можно
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Эта пабеда?! Столько психоза по поводу этого кремлядского холуя. Больше и заниматься не чем? Проблем в Украине нет?
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Эти кремлёвские холуи винтики гибридной войны россосии против Украины. Да к тому же ещё и имеют влияние на решения в Европе. Потому всё правильно делают, что обращают внимание на их делишки и вытягивают на всеобщее обозрение.
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Каждый на своем месте,занимается своим делом.Или тебе не понятно?Кремлевским холуям в ПАСЕ не место.Вот и занимаются наши представители этим д.....м.
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щас наши наведут порядок в ПАСЕ...., но почему у нас порядка нет?
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Надеюсь , теперь европейские политики поймут , что тот , кто связывается с казламордыми и сам становится парией и изгоем .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, - Ирина Геращенко
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