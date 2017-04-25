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 Политика Украины
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 Заказ правящих кругов РФ остается основной версией убийства Вороненкова, - Геращенко

Основной версией убийства переехавшего в Украину экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в центре Киеве остается заказ правящих кругов РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил нардеп от "Народного фронта", советник главы МВД Антон Геращенко.

"Самой основной версией убийства было и остается то, что это убийство сделано по заказу правящих кругов РФ с целью устрашения тех россиян, которые могли бы последовать примеру Дениса Вороненкова - приехать в Украину и давать показания против режима Путина… Другие версии рассматриваются, но я вижу, что доказательств для их реализации будет недостаточно… Собирается все больше информации об обстоятельствах подготовки этого убийства. Самое главное, чтобы следствие, установив организаторов и заказчиков, предотвращало в будущем такие покушения", - заявил депутат.

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Напомним, 23 марта, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.

Вороненков давал показания по делу о госизмене Виктора Януковича и о захвате Крыма. Также Вороненков заявил Цензор.НЕТ, что считает Януковича предателем, который причастен к массовым убийствам людей и который должен был получить в России не убежище, а справедливый суд.

Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.


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Ну понятное дело,вот только охранять надо было лучше а вам же всё не до этого,вам всё воровать,да грабить народ !!!!
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Почему Бойко, которая сейчас на паРашном ТВ поливает Украину и Вороненкова, называют украинской журналисткой?
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Такой толерантности, тем более во время войны, не может быть в хоть немного, уважающей себя стране... А конкретно -- СБУ на половину из ФСБ.
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Это ещё хорошо, думаю, что у нас КГБ на 100% из сотрудников ФСБ...
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Честно говоря всем понятно, что заказ путина и фсб, но єто мало интересно.
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"приехать в Украину и давать показания против режима Путина..." :D
Ну шо бы вы в Украине без Антохи делали бы? Скукотища была бы...

Заказ правящих кругов РФ остается основной версией убийства Вороненкова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 882
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Может в google можно найти планы Хуйла по оккупации Украины?
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Антошик,дайте записи с другой стороны улицы и всё станет на свои места,и как ты свою бесстыжую рожу опять тычешь на Цензор после того как визжал что погиб гражданин Великобритании ,чепушило ты наш
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Советская власть начала валить неугодных партии чЛенинцев братанов с первого дня... традиция такая кацаПсинская ....покушение на чЛенина возле заводе Михельсона,когда слепая Фанька Каплан хотела завалить негодяя,а потом Красный террор па всему РАБссейскаму СаРаю аж до 22 июня 1941 года стреляли..
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в Ютубе есть видео где Путлер говорит : найдем всех,не скроетесь...,но прозорливее всех был Всеволод Чаплин поп Гундяевский через сутки после отъезда Вороненкова написал на своей странице : теперь предатель Вороненков труп...,Совпадение? не думаю...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаказ правящих кругов РФ остается основной версией убийства Вороненкова, - Геращенко
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