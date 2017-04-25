 Заказ правящих кругов РФ остается основной версией убийства Вороненкова, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил нардеп от "Народного фронта", советник главы МВД Антон Геращенко.
"Самой основной версией убийства было и остается то, что это убийство сделано по заказу правящих кругов РФ с целью устрашения тех россиян, которые могли бы последовать примеру Дениса Вороненкова - приехать в Украину и давать показания против режима Путина… Другие версии рассматриваются, но я вижу, что доказательств для их реализации будет недостаточно… Собирается все больше информации об обстоятельствах подготовки этого убийства. Самое главное, чтобы следствие, установив организаторов и заказчиков, предотвращало в будущем такие покушения", - заявил депутат.
Напомним, 23 марта, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.
Вороненков давал показания по делу о госизмене Виктора Януковича и о захвате Крыма. Также Вороненков заявил Цензор.НЕТ, что считает Януковича предателем, который причастен к массовым убийствам людей и который должен был получить в России не убежище, а справедливый суд.
Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.
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Ну шо бы вы в Украине без Антохи делали бы? Скукотища была бы...
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