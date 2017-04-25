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 Политика Украины, За рубежом
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 В минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идет, - Лавров

В минских договоренностях поддерживается роль СММ ОБСЕ, ни о каких миротворцах речь не идет.

Об этом он сообщил на совместной с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньером пресс-конференции в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"Что касается заявлений Петра Алексеевича Порошенко... все они нацелены только на одно - обязательно снять с себя ответственность за ту подпись, которую он поставил под минскими договоренностями... Любой инцидент, еще задолго до того как будет предпринята даже попытка его расследовать, используется для того, чтобы отвлекать внимание от минских договоренностей. В минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идет. В минских договоренностях поддерживается роль СММ ОБСЕ", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров

Таким образом он прокомментировал просьбу Президента Петра Порошенко к государственному секретарю США Рексу Тиллерсону активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой Организации Объединенных Наций после подрыва автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на мине в неподконтрольной власти части Луганской области, вследствие которого 1 сотрудник миссии погиб и двое были ранены.

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При этом Лавров добавил, что минские договоренности не исключают заключение дополнительных соглашений, однако подчеркнул, что дополнительные договоренности, особенно о введении миротворческой миссии, могут быть достигнуты исключительно путем диалога украинской власти с самопровозглашенными "республиками".

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Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов возлагает на Россию ответственность за гибель наблюдателя СММ ОБСЕ в Луганской области.
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А кто сказал, что это нужно делать, согласно Минску?
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Выполняйте условия подписанного и миротворцы не понадобятся Пока ты только ржёшь. бьёшь копытом и хвостом машешь.
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Имея томогавки,имеет ли смысл разговаривать с лошадьми ? )
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ИШАК, а шо ты так испугался??? Нет так будет, но без параши, миротворцы гребанные!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идет, - Лавров
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