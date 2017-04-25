EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины, Происшествия
  50  1
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4000) Лавров (1398) Луганщина (3849) ОБСЕ (2503) Заньер Ламберто (24)

 ОБСЕ инициирует уголовное расследование подрыва автомобиля патруля миссии на Донбассе, - Генсек Заньер

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициирует уголовное расследование подрыва автомобиля патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на мине в Луганской области.

Об этом на совместной с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пресс-конференции в Москве сообщил Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Сейчас мы инициируем процесс внутреннего расследования, конечно, будет и уголовное расследование, для того, чтобы установить, кто несет ответственность, каким образом фугасное устройство осталось на дороге, которой пользуются гражданские лица. В конце концов, жертв могло быть больше", - сказал Заньер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевики планируют провести постановочную видеосъемку боестолкновения с "украинской ДРГ", - штаб АТО

Он добавил, что необходимо добиться, чтобы стороны конфликта реализовали соглашение о разминировании.

Заньер также отметил, что, несмотря на инцидент, миссия ОБСЕ продолжит свою работу в Украине, но будет с большей осторожностью относиться к мерам безопасности.

"И в целом вопрос европейской безопасности сейчас вызывают большую обеспокоенность. И в свете недавнего инцидента я решил сократить свое пребывание здесь (в Москве) к минимуму", - добавил Генсек ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава миссии ОБСЕ в Украине Апакан отправился с делегацией на Донбасс

Лавров, в свою очередь, выразил мнение, что миссия ОБСЕ должна согласовывать свои передвижения с обеими сторонами во избежание подобных инцидентов в будущем.

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ инициирует уголовное расследование подрыва автомобиля патруля миссии на Донбассе, - Генсек Заньер
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти