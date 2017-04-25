 ОБСЕ инициирует уголовное расследование подрыва автомобиля патруля миссии на Донбассе, - Генсек Заньер

Об этом на совместной с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пресс-конференции в Москве сообщил Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Сейчас мы инициируем процесс внутреннего расследования, конечно, будет и уголовное расследование, для того, чтобы установить, кто несет ответственность, каким образом фугасное устройство осталось на дороге, которой пользуются гражданские лица. В конце концов, жертв могло быть больше", - сказал Заньер.
Он добавил, что необходимо добиться, чтобы стороны конфликта реализовали соглашение о разминировании.
Заньер также отметил, что, несмотря на инцидент, миссия ОБСЕ продолжит свою работу в Украине, но будет с большей осторожностью относиться к мерам безопасности.
"И в целом вопрос европейской безопасности сейчас вызывают большую обеспокоенность. И в свете недавнего инцидента я решил сократить свое пребывание здесь (в Москве) к минимуму", - добавил Генсек ОБСЕ.
Лавров, в свою очередь, выразил мнение, что миссия ОБСЕ должна согласовывать свои передвижения с обеими сторонами во избежание подобных инцидентов в будущем.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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