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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8691) добыча (240) Розенко (474) Тарифы на газ (26)

 Розенко: Мы вернулись к справедливому механизму расчетов за газ, когда богатые платят полную цену

Сейчас выстраивается абсолютно правильная модель расчетов за потребленный газ, когда богатые люди платят полную цену, а бедным помогает государство.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов.

"Мы вернулись к правильному механизму расчета за газ. Сейчас выстраивается абсолютно правильная модель, когда богатые люди, имеющие 4-этажные дворцы, платят полную цену за газ, а бедным людям помогает государство", - сказал Вице-премьер.

Он добавил, что ранее полную цену за газ доплачивали из бюджета.

"Раньше все платили якобы маленькую цену за газ. Но на самом деле полную цену за всех доплачивало государство: и за богатых, и за бедных. Вопрос в одном, была ли социальная справедливость в том, когда люди через налоги платили за потребленный газ владельцев дворцов?" - отметил Розенко.

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По словам Вице-премьер-министра, на сегодня государство выполнило функцию социальной защиты тех, кто нуждался в помощи в период повышения тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги. "На сегодня 7,5 млн украинских семей защищены через систему субсидий", - отметил он.

Розенко также добавил, что разговоры о дешевом украинском газе - это миф, а не реалии.

"За счет того, что искусственно сдерживалась цена украинского газа, у нас добыча собственного газа катастрофически упала - минимум в 4 раза", - сказал Вице-премьер.

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Срать они нату зарплату хотели. Ты веришь, что Петя живет на одну зарплату?
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Сначала 90%%% сделали бедными а потом ррррынулись им памагать.....
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Вопрос простой: кому же они платят полную цену, и богатые и бедные?
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Кто эти законы писать будет? Нечего выбирать говно. Нет достойных - голосуйте ногами.
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Бедные платят богатым полную цену на самом деле. Кому платит полную цену Ахметов?

А вот украинцы ему оплачивают полностью все его недоимки, потери, расходы и просто хотелки да еще и компенсируют то, что не платит Ахметов.
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Да ну канешна, зарплата 6000 гр-н. Это уже олигарх.
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Сейчас выстраивается абсолютно правильная модель расчетов за потребленный газ, когда богатые люди платят полную цену, а бедным помогает государство.- " если ты даешь голодному рыбу- он будет голодным всегда,и ему придется рыбу давать всегда...ты лучше купи голодному удочку,и научи его ловить рыбу ,,,рабатывать деньги и платить не только за газ)))-это самая правильная и действенная модель...
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Ща схема, когда все переплачивают по схеме Ротердам+, что бедные, что богатые... При этом некоторые богатые становятся еще богаче, а поднятый зп-минимум до 3200 сейчас отрежет приличную часть получателей субсидий. Еще часть всегда балансирует на грани бедности и не могут получить субсидию, просто потому что ЗП находятся на красной черте бедности, но не позволяют получить субсидию. А эти боровы кичатся, что 30 млн жителей из 40ка находятся на субсидийной игле....
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если он богатых считает тех, у кого доход на семью от 8000 грн, то можно согласиться
хотя в основном реально - платят бедные и средние за нищих
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенко: Мы вернулись к справедливому механизму расчетов за газ, когда богатые платят полную цену
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