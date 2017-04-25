 Розенко: Мы вернулись к справедливому механизму расчетов за газ, когда богатые платят полную цену

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, об этом заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов.

"Мы вернулись к правильному механизму расчета за газ. Сейчас выстраивается абсолютно правильная модель, когда богатые люди, имеющие 4-этажные дворцы, платят полную цену за газ, а бедным людям помогает государство", - сказал Вице-премьер.

Он добавил, что ранее полную цену за газ доплачивали из бюджета.

"Раньше все платили якобы маленькую цену за газ. Но на самом деле полную цену за всех доплачивало государство: и за богатых, и за бедных. Вопрос в одном, была ли социальная справедливость в том, когда люди через налоги платили за потребленный газ владельцев дворцов?" - отметил Розенко.

По словам Вице-премьер-министра, на сегодня государство выполнило функцию социальной защиты тех, кто нуждался в помощи в период повышения тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги. "На сегодня 7,5 млн украинских семей защищены через систему субсидий", - отметил он.

Розенко также добавил, что разговоры о дешевом украинском газе - это миф, а не реалии.