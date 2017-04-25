 Розенко: Мы вернулись к справедливому механизму расчетов за газ, когда богатые платят полную цену

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов.
"Мы вернулись к правильному механизму расчета за газ. Сейчас выстраивается абсолютно правильная модель, когда богатые люди, имеющие 4-этажные дворцы, платят полную цену за газ, а бедным людям помогает государство", - сказал Вице-премьер.
Он добавил, что ранее полную цену за газ доплачивали из бюджета.
"Раньше все платили якобы маленькую цену за газ. Но на самом деле полную цену за всех доплачивало государство: и за богатых, и за бедных. Вопрос в одном, была ли социальная справедливость в том, когда люди через налоги платили за потребленный газ владельцев дворцов?" - отметил Розенко.
По словам Вице-премьер-министра, на сегодня государство выполнило функцию социальной защиты тех, кто нуждался в помощи в период повышения тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги. "На сегодня 7,5 млн украинских семей защищены через систему субсидий", - отметил он.
Розенко также добавил, что разговоры о дешевом украинском газе - это миф, а не реалии.
"За счет того, что искусственно сдерживалась цена украинского газа, у нас добыча собственного газа катастрофически упала - минимум в 4 раза", - сказал Вице-премьер.
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А вот украинцы ему оплачивают полностью все его недоимки, потери, расходы и просто хотелки да еще и компенсируют то, что не платит Ахметов.
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хотя в основном реально - платят бедные и средние за нищих
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