 Председатель Одесской ОГА Степанов: Государственный бюджет по сравнению с планом перевыполнен на 18,4%

Он отметил, что одной из главных проблем, с которой он столкнулся, придя на должность, был управленческий кризис.
"Когда я пришел на должность главы ОГА, система управления областью была практически разрушена. Это касалось как центрального аппарата облгосадминистрации, так и ситуации в районах. Считаю, что в целом мне удалось вернуть управляемость большинством процессов. Хотя первые 100 дней мне фактически приходилось работать самостоятельно - без заместителей. Еще в конце февраля по итогам открытых конкурсов на должности 4 заместителей председателя ОГА были определены победители. Но из-за бюрократических проволочек первые назначения были сделаны лишь на прошлой неделе. Также уже завершается процесс формирования руководства районных государственных администраций: из 26 районов работают 12 председателей РГА, В 12 районах уже проведены конкурсы и определены победители", - сообщил Степанов.
Представляя отчет Степанов отметил существенный рост показателей реального сектора экономики за первый квартал 2017 по сравнению с таким же периодом 2016 года, значительном росте таможенных поступлений (4, 8 млрд гривен за 1 квартал года, на 33% больше плана), что позволило направить на ремонт и строительство дорог в области 596 млн гривен, а также позитивную динамику выполнения государственного, местного и сводного бюджетов Одесской области в первом квартале этого года.
"Государственный бюджет по сравнению с планом перевыполнен на 18,4%, местные бюджеты перевыполнены на 12,2%, сводный бюджет перевыполнен на 16,9%", - отметил он.
Среди важных для экономики области событий Степанов отметил возобновление работы Одесского припортового завода в городе Южный, к чему значительные усилия приложило руководство области, а также обеспечение предприятий области государственными заказами благодаря сотрудничеству с ГК "Укроборонпром" на общую сумму 140 млн гривен.
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(Булгаков "Мастер и Маргарита")
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мля, как достал этот цирк!!!
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