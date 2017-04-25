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 Пьяный мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома в Харькове, - Нацполиция

Во дворе жилого дома мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрел в землю из травматического оружия. В результате происшествия никто не пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.

Сообщение о событии, которое произошло на улице Гвардейцев Широнинцев, поступило в Московский отдел полиции вчера в 17:00 от сотрудников патрульной полиции.

По указанному адресу правоохранители обнаружили 36-летнего мужчину, который вел себя вызывающе и хулиганил. Со слов очевидцев, во время конфликта парень в состоянии алкогольного опьянения сделал один выстрел в землю из травматического оружия. Пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одном из кафе Харькова произошла стрельба, есть раненый, - Нацполиция

Оружие изъято и направлено на экспертное исследование.

Сейчас решается вопрос о квалификации правонарушения и устанавливаются обстоятельства происшествия.
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а если бы на земле лежал портрет гидранта - 5 лет!
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А в чём резонанс??? Может бродячую собаку отпугнул или к нему пристали хулиганы то разогнал. В чём преступление???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома в Харькове, - Нацполиция
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