 Пьяный мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома в Харькове, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.
Сообщение о событии, которое произошло на улице Гвардейцев Широнинцев, поступило в Московский отдел полиции вчера в 17:00 от сотрудников патрульной полиции.
По указанному адресу правоохранители обнаружили 36-летнего мужчину, который вел себя вызывающе и хулиганил. Со слов очевидцев, во время конфликта парень в состоянии алкогольного опьянения сделал один выстрел в землю из травматического оружия. Пострадавших нет.
Оружие изъято и направлено на экспертное исследование.
Сейчас решается вопрос о квалификации правонарушения и устанавливаются обстоятельства происшествия.
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