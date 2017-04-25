 Полиция проводит проверку по факту конфликта между студентами-иностранцами и бойцами "Азова" в Мариуполе. В полку все отрицают

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Информация о конфликте между студентами-иностранцами и бойцами полка "Азов", произошедшем 23 апреля на футбольном поле в Левобережном районе, внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях", - сообщили в полиции.
По данному факту проводится проверка.
Также по приказу заместителя главы Нацполиции-начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина начата служебная проверка в отношении сотрудников Левобережного отделения полиции относительно мер реагирования на конфликт.
Вместе с тем, местный сайт 0629 со ссылкой на очевидца пишет, что с футбольного поля люди в камуфляже и с дубинками прогнали темнокожих иностранцев.
Мариуполец Сергей рассказал, что в воскресенье в 11 часов утра он с друзьями играл в футбол на стадионе около базы полка "Азов". С ними вместе играли 8 иностранцев. Около 12:00 из ворот базы полка "Азов"вышли около десяти человек, некоторые были одеты в камуфляж, в руках некоторых были телескопические дубинки.
"Они обратились к нам, русскоговорящим, сказали: "Если они (афроамериканцы) сейчас отсюда не уйдут, они не уйдут вообще", - рассказал мужчина.
Иностранцы побежали в раздевалку, но агрессивно настроенные люди двинулись за ними и стали снимать на телефон. Сергей говорит, что люди в камуфляже пытались догонять их и за пределами спортплощадки. Темнокожим студентам якобы не удалось забрать свои вещи, и они были вынуждены ходить в футбольной форме по городу.
Сергей говорит, что знает о том, что якобы один из иностранных студентов обращался в Левобережное отделение полиции.
В пресс-службе полка отрицают участие военнослужащих "Азова" в этом конфликте. "Наших бойцов там не было", - рассказали в пресс-службе.
Сайту 0629 удалось связаться с одним из пострадавших. Иностранный студент Магомет подтвердил, что действительно у него и его друзей был конфликт с людьми в военной форме. После этого он направился в отделение полиции, чтобы написать заявление, однако прождав 40 минут, мужчина так и не оставил его. "Они не хотели, чтобы я писал заявление", - говорит Магомет о работе полиции. Также он добавил, что в раздевалке около футбольного поля у него и у его друга осталась обувь.
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Раздули как всегда невесть что из ничего...
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шой-то студенты-афроамериканцы не владеющие даже базовыми по языку но патриоты футбола....как то сомнительно...
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