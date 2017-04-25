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Все про:конфликт (682) нападение (1611) Нацполиция (7072) Азов (192)

 Полиция проводит проверку по факту конфликта между студентами-иностранцами и бойцами "Азова" в Мариуполе. В полку все отрицают

Полиция проводит проверку по факту конфликта между студентами-иностранцами и бойцами полка "Азов" в Мариуполе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Информация о конфликте между студентами-иностранцами и бойцами полка "Азов", произошедшем 23 апреля на футбольном поле в Левобережном районе, внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях", - сообщили в полиции.

По данному факту проводится проверка.

Также по приказу заместителя главы Нацполиции-начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина начата служебная проверка в отношении сотрудников Левобережного отделения полиции относительно мер реагирования на конфликт.

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Вместе с тем, местный сайт 0629 со ссылкой на очевидца пишет, что с футбольного поля люди в камуфляже и с дубинками прогнали темнокожих иностранцев.

Мариуполец Сергей рассказал, что в воскресенье в 11 часов утра он с друзьями играл в футбол на стадионе около базы полка "Азов". С ними вместе играли 8 иностранцев. Около 12:00 из ворот базы полка "Азов"вышли около десяти человек, некоторые были одеты в камуфляж, в руках некоторых были телескопические дубинки.

"Они обратились к нам, русскоговорящим, сказали: "Если они (афроамериканцы) сейчас отсюда не уйдут, они не уйдут вообще", - рассказал мужчина.

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Иностранцы побежали в раздевалку, но агрессивно настроенные люди двинулись за ними и стали снимать на телефон. Сергей говорит, что люди в камуфляже пытались догонять их и за пределами спортплощадки. Темнокожим студентам якобы не удалось забрать свои вещи, и они были вынуждены ходить в футбольной форме по городу.

Сергей говорит, что знает о том, что якобы один из иностранных студентов обращался в Левобережное отделение полиции.

В пресс-службе полка отрицают участие военнослужащих "Азова" в этом конфликте. "Наших бойцов там не было", - рассказали в пресс-службе.

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Сайту 0629 удалось связаться с одним из пострадавших. Иностранный студент Магомет подтвердил, что действительно у него и его друзей был конфликт с людьми в военной форме. После этого он направился в отделение полиции, чтобы написать заявление, однако прождав 40 минут, мужчина так и не оставил его. "Они не хотели, чтобы я писал заявление", - говорит Магомет о работе полиции. Также он добавил, что в раздевалке около футбольного поля у него и у его друга осталась обувь.
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Так этих людей нашли и доказано что они с Азова?
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легко. кто пэце яйца прижимает- на того любое совершенное рядом преступление и спишут
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Американцы сразу отказались оказывать помощь "Азову" (2014) , типа ориентация у них сомнительно -фашистская.
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вот что я и говорил. то что пэце поперек горла- сразу плохое. рошеновский анулингер это сейчас и доказал своим говнометанием
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Кацапская у них ориентация, уж слишком выгодны РФ те делишки, что они проворачивают. Американцы, не будь дураки, сразу поняли, что к чему, разведка США работает.
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шо за негры студенты в прифронтовом городе )) ?
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Их даже не бил никто...
Раздули как всегда невесть что из ничего...
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Полный бред!!! Кто то верит в эту туфтологию???? и К чему здесь этот бред, типа в Украине рассизм или как????, это как раз к продолжению о безвизе!!!! Толи еще будет!!!! Скоро африканцев параша будет покупать в каждом украинском городе за пару сот баксов, чтобы те бегали в полицию и писали заявы о нападениии!!! Хороший сценарий!!!!
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За это бред людей садит наша прокуратура, примеры известны и так.
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То что АЗОВ в немилости,это понятно, но здесь что то большее!!!!
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"... к нам, русскоговорящим.." - обоссаться. Пованивает кацапской провокацией.
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Сейчас очень распространено валить все на тех кто защищает Украину. Это нужно прекратить. И студентов кацапоподобных , не иностранцев, нужно допросить и предупредить.
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Азов, Свобода, какой-то там еще "национальный корпус" это всё проекты кацапов для того, чтобы обосрать Украину перед лицом Запада. Или по крайней мере в их руководстве точно есть засланные гэбульники. Изображают из себя нациков, ненавидящих негров, геев и всех неукраинцев вобщем. Хочется верить, что украинцы их не поддерживают.
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Ау, Мариупольцы.. а шо там с погодой футбольной и состоянием поля было, кто ведает?
шой-то студенты-афроамериканцы не владеющие даже базовыми по языку но патриоты футбола....как то сомнительно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция проводит проверку по факту конфликта между студентами-иностранцами и бойцами "Азова" в Мариуполе. В полку все отрицают
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