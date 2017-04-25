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 Политика Украины
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Все про:Грызлов (94) Луганщина (3849) отключение (143) переговоры (3275) Россия (70158) энергетика (940) Минск (1081) минские соглашения (2108)

 Правительство РФ решило поставлять электроэнергию в ОРЛО, - Грызлов

Россия не уточняет, на каких условиях и основаниях будут осуществляться поставки электроэнергии на оккупированные украинские территории.

Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Трехсторонней минской группе Борис Грызлов, не уточнивший, однако, на каких условиях и основаниях будут осуществляться поставки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки", - сказал Грызлов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трехизбенка и соседние села остались без света после отключения энергоснабжения в ОРЛО, - МинВОТ

По словам полпреда, ситуация с отключением электроэнергии на оккупированных территориях Луганщины "стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины".

"Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос этот, конечно, будет обсужден завтра на контактной группе и ее экономической подгруппе", - подчеркнул Грызлов.

При этом он назвал отказ поставлять электричество в ОРЛО "политически мотивированным и абсолютно противоречащими минским соглашениям".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос о прекращении электроснабжения в ОРДО рассматривается, но не стоит так остро, как в ОРЛО, - Тука

Он также сообщил, что ограничения потребителей на территории Луганской области в настоящее время нет.

Ранее "Укрэнерго" прекратила электроснабжение оккупированной территории Луганщины.
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Говорят сегодня лошадь опять лнр назвал лаосская народная республика)))
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так ОРЛО и москалям платить не будут
менталитет-с
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там за неуплату могут отправить окопы рыть к примеру.
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а им пох
они и окопы копать не будут
менталитет-с
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подачу электричества террористам прекратили не потому что там террористы,а потому что не платят...ПЦ!
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это само собой разумеющееся удивление . уже и не вызывает
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Даже не дали нашим одноклеточным с Мининформполитики попиариться нормально...

Как там меньше глушить будут и.т.д,

Прекращение подачи электроэнергии на оккупированную боевиками территорию Луганщины будет способствовать восстановлению украинского вещания. - Прокукарекал государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко. Источник: http://censor.net.ua/n437705
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Халявщики і вам платити на будуть, не сподівайтесь.
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От московских воротил бесплатно ничего не дождешься
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вы заплатите, быстренько скинулись для кормильцев
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"в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии..."

Это они за один месяц долг в 10 млрд грн накопили или как?
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вот только собрались рассчитаться, а тут блокада...
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Интересно, где это в "Минских Соглашениях" про электроснабжение Даунбаса написано.....не нашёл....
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Там снизу мелким текстом:
В свете этих соглашений...
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Аквапарк по-русски: соцсети ужаснуло видео детской площадки в РФ

В социальных сетях активно обсуждают видеозапись одной из детских площадок в российском городе Якутск.

На видеозаписи запечатлены дети, которые играют на фактически затопленной площадке. Детвора катается на качелях и бегает по луже желтого цвета, которая занимает почти всю территорию площадки.
Как передает радиостанция "Говорит Москва", видеозаписью заинтересовалась городская администрация Якутска. Замначальника по благоустройству управления Строительного округа Елена Степанова заявила, что воду с площадки должна была откачать управляющая компания.
Что стало причиной затопления детской площадки пока неизвестно.

Аквапарк по-русски


Правительство РФ решило поставлять электроэнергию в ОРЛО, - Грызлов - Цензор.НЕТ 4140
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Таке враження, что до оттепели якутский петух стоял именно на этой площадке.
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что это за кошмар для детей Интересно у роттенбергов дети тоже так играют
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г. Боярка (около Киева)
Прямо на детской площадке стоят авто, так что не далеко убежали...
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я не говорю ,что убежали Но хоть стараемся
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Так не платили же они за неё (электроэнергию) украинским компаниям.
А теперь за поставки придётся платить - иначе чеченские коллекторы придут.
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А ЛЭО украинская только номинально, увы.... Как и большинство Облэнерго, она на кармане отнюдь не нашей Родины.
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Отлично ,параша ведь богатая.Они даже Рейхстаг за свой счет построили !
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в любителів пабєдобєсних маршів тепер серйозний конкурент - ватерани узятія фанерхстагу.

в параші тепер буде аж два дні пабєди
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Пусть поставляют,мы сильно возражать не станем...
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если бы не барыга-предатель то они это обязаны были давно делать
(с момента начала оккупации)
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Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии- сознательно ,рашист дал оружие и натравил на Украину кормильцев ,пообещав им "расейский рай и працветание"
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Очень рады манька и ванька с расейского зажопинска
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Главное, что бы по минским договорнякам мы за них не платили
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Долги там миллиардные, пусть их теперь россия накапливает.
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Никто никуда не уйдет,тупица ! Это наша земля ! И мы ее возвратим.
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Бідні аборигени Луганди. Хочуть заплатити злим украм за світло, а не можуть. Кармільци всея України, бл@.
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Как бы могла обеднеть рашка...Отключи электричество ублюдки раньше...Почему такое происходит с нами ? Почему решения принимают кучка врагов Украины ?
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Раньше на что то надеялись, позже достраивали обходную ЛЭП и перестраивали всю электрическую разводку.
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"Для жителей отсутствует возможность платить"?!!!! Паскуда ты кацапская, жители платят!!!! Но платят этой конченной "власти" "ЛНР"!!! А вот эти скоты, не неся затрат, берут платежи в свой карман, а вот дальше - "кровавая Хунта виновата", ага!
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естественно, есть. Я и есть абориген, я в Луганске живу.
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Танк т-64 в среднем на 100 км. расходует 200-300 литров топлива. В Лугандонии зафиксировано более 500 танков, 1000 бтр и бпм. Где они берут деньги на покупку топлива, масла, запчастей? На это значит средства есть, а на оплату электроэнергии нет? Пусть их хуйло за свой счет и содержит.
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ну, горючку-то они не покупают, её просто привозят. А вот для гражданского сектора тут реальная жопа с бензином.
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Рад за лугандонов. Теперь им действительно придется платить, ато кадыровцы на бутылку посадят.
п.с. Еще раз убедился что коричневые работают в паре с паРашными. Эти отключили сегодня, те уже завтра включили. Видать как раз закончили линию
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люди и так платят. Только деньги дальше Колывана не идут.
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А как это будет выглядеть? Ну, технически? Если все сети, ТП заведены со стороны Счастья? Мы еще в 14м слышали, что "Россия тянет кабель (!) через Краснодон". Никогда не думал, что Краснодон так далеко - его уже 3 года тянут!
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"обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки " а через месяц Украине счет выкатят за гуманитарную поддержку. Вроде уже это было?
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ПУсть выкатывают, мы с ними никаких контрактов не подписывали
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А о погашении долга вопрос не стоит?И кто у нас такая падла,которая поставляла всё это время энергию,а те всё время не платили!?,,,
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Кто оккупирует территорию, тот и должен ее обеспечивать! Считаю абсолютно логичным было бы отключение и воды, и интернета, и телефона и любых других коммуникаций. Вплоть до полной деоккупации как Дон, так и Луг областей.
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Отлично. Идеально. Супер. Ну как должно быть. Ну прям по книге, прям по письму.
Итог - еще одна расходная часть бюджета оккупанта будет расходоваться на содержание территорий, которые по-сути сейчас ничего не производят.
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А хто поверне 10 млд. грн....Краще б продали ту ел. за кордон, а валюту направили на армію...
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