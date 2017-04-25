 Правительство РФ решило поставлять электроэнергию в ОРЛО, - Грызлов

Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Трехсторонней минской группе Борис Грызлов, не уточнивший, однако, на каких условиях и основаниях будут осуществляться поставки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки", - сказал Грызлов.
По словам полпреда, ситуация с отключением электроэнергии на оккупированных территориях Луганщины "стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины".
"Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос этот, конечно, будет обсужден завтра на контактной группе и ее экономической подгруппе", - подчеркнул Грызлов.
При этом он назвал отказ поставлять электричество в ОРЛО "политически мотивированным и абсолютно противоречащими минским соглашениям".
Он также сообщил, что ограничения потребителей на территории Луганской области в настоящее время нет.
Ранее "Укрэнерго" прекратила электроснабжение оккупированной территории Луганщины.
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менталитет-с
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они и окопы копать не будут
менталитет-с
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http://www.so-ups.ru/index.php?id=972&tx_ms1cdu_pi1[kpo]=550000&tx_ms1cdu_pi1[dt]=25.04.2017
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Как там меньше глушить будут и.т.д,
Прекращение подачи электроэнергии на оккупированную боевиками территорию Луганщины будет способствовать восстановлению украинского вещания. - Прокукарекал государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко. Источник: http://censor.net.ua/n437705
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Это они за один месяц долг в 10 млрд грн накопили или как?
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В свете этих соглашений...
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В социальных сетях активно обсуждают видеозапись одной из детских площадок в российском городе Якутск.
На видеозаписи запечатлены дети, которые играют на фактически затопленной площадке. Детвора катается на качелях и бегает по луже желтого цвета, которая занимает почти всю территорию площадки.
Как передает радиостанция "Говорит Москва", видеозаписью заинтересовалась городская администрация Якутска. Замначальника по благоустройству управления Строительного округа Елена Степанова заявила, что воду с площадки должна была откачать управляющая компания.
Что стало причиной затопления детской площадки пока неизвестно.
Аквапарк по-русски
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Прямо на детской площадке стоят авто, так что не далеко убежали...
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А теперь за поставки придётся платить - иначе чеченские коллекторы придут.
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в параші тепер буде аж два дні пабєди
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(с момента начала оккупации)
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п.с. Еще раз убедился что коричневые работают в паре с паРашными. Эти отключили сегодня, те уже завтра включили. Видать как раз закончили линию
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Итог - еще одна расходная часть бюджета оккупанта будет расходоваться на содержание территорий, которые по-сути сейчас ничего не производят.
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