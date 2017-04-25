 В 8 регионах Украины стартовали пилотные проекты по созданию службы детективов, - Князев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил на коллегии МВД глава Нацполиции Украины Сергей Князев.
По его словам, это повысит качество проведения досудебных расследований тяжких и особо тяжких преступлений и дальнейшего внедрения института дознания.
Завершить реализацию проекта планируется в первом квартале 2018 г.
Напомним, что в Украине планируют легализовать деятельность и частных детективов. 13 апреля Верховная Рада приняла в целом закон о детективной деятельности. Согласно документу, частным детективом может быть украинец в возрасте от 21 года, который владеет украинским языком, прошел соответствующее обучение по проведению детективной деятельности и получил разрешительное свидетельство. Выдавать такие разрешительные документы будет Минюст, как и контролировать качество частной детективной деятельности.
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да, и каждому душ по 300-500 крепостных...
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"Треть образцов российских марок сгущённого молока оказалась сгущёнкой"
Red Air Ballon
Не знаю, что ни проверяли, но я покупал 6-7 разных сгущёнок от разных производителей, в банках и пластиковых бутылках, и только в одном случае сгущёнка не сворачивалась в кофе и не образовывались на поверхности капли, похожие на масло растительное. И ростовское и краснодарское (хоть и там и там полно коров и можно делать нормальную сгуху), всё не по ГОСТу. По ГОСТу, ещё и молоко для сгущёнки должно иметь определённую жирность, но кого это волнует, купят всё равно. Вот ошибаетесь, теперь не куплю никогда, кроме чем от той фирмы, которая сделала нормальное молоко, а остальным желаю скорейшего банкротства.
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