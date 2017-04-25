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 Политика Украины, Общество
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Все про:МВД (8254) Нацполиция (7072) детектив (32) Князев (56)

 В 8 регионах Украины стартовали пилотные проекты по созданию службы детективов, - Князев

В 8 регионах Украины начаты пилотные проекты по созданию службы детективов, которая объединит функции следственных и оперативных подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил на коллегии МВД глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

По его словам, это повысит качество проведения досудебных расследований тяжких и особо тяжких преступлений и дальнейшего внедрения института дознания.

Завершить реализацию проекта планируется в первом квартале 2018 г.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о частной детективной деятельности легализует "серый рынок" розыскных услуг, - Геращенко

Напомним, что в Украине планируют легализовать деятельность и частных детективов. 13 апреля Верховная Рада приняла в целом закон о детективной деятельности. Согласно документу, частным детективом может быть украинец в возрасте от 21 года, который владеет украинским языком, прошел соответствующее обучение по проведению детективной деятельности и получил разрешительное свидетельство. Выдавать такие разрешительные документы будет Минюст, как и контролировать качество частной детективной деятельности.
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детективы в пилотах и останутся. а титушни и колекторов наплодится. там еще и частные судебные исполнители такие же..
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Украинец всмысле только Мужичины так сказатть. Ну да Детектив это же ОН, (жиночка Детектившами не быть).
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"...а чтобы эти новые дефективы не брали взяток, их зарплата должна быть конкурентна с зарплатами судей..."
...
да, и каждому душ по 300-500 крепостных...
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Всякую ахинею городят,лишь бы не говорить о том,что они сотворили с Украиной !
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Між іншим. Новина в Чебурнеті і коментар до неї.
"Треть образцов российских марок сгущённого молока оказалась сгущёнкой"

Red Air Ballon
Не знаю, что ни проверяли, но я покупал 6-7 разных сгущёнок от разных производителей, в банках и пластиковых бутылках, и только в одном случае сгущёнка не сворачивалась в кофе и не образовывались на поверхности капли, похожие на масло растительное. И ростовское и краснодарское (хоть и там и там полно коров и можно делать нормальную сгуху), всё не по ГОСТу. По ГОСТу, ещё и молоко для сгущёнки должно иметь определённую жирность, но кого это волнует, купят всё равно. Вот ошибаетесь, теперь не куплю никогда, кроме чем от той фирмы, которая сделала нормальное молоко, а остальным желаю скорейшего банкротства.
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Политики, интелигенция, инженера, врачи и тд. Уже давно уехали из этой страны и не вчера не 10-20лет назад, а 100. Многие из них, можно сказать большинство, уехали сразу на Колыму и оттуда не вернулись!!! Так что то что происходит это следствие событий столетней давности!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 8 регионах Украины стартовали пилотные проекты по созданию службы детективов, - Князев
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