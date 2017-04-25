 Гройсман предложил уволить троих худших руководителей областных управлений Нацполиции

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", с таким предложением выступил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на коллегии МВД.
"По результатам первого полугодия нужно ставить вопрос по кадрам. Мы увеличили зарплаты и финансирование материально-технического обеспечения. У вас есть полная поддержка. Люди хотят чувствовать себя в безопасности на улице, дома, на дорогах - это обеспечить на местах можете только вы. Я понимаю, там, где работают по 2-3 месяца, - за это время сложно исправить ситуацию. По результатам первого полугодия прошу составить рейтинг областей и руководителям тех трех, которые будут внизу, пожать руки и попрощаться", - сказал Гройсман.
При этом, по его словам, исключение составляет зона АТО, поскольку там другая структура.
Во время своего доклада руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что сложная оперативная обстановка продолжается наблюдаться на территориях Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Одесской, Харьковской, Черкасской областей, Киеве и Киевской области.
Вместе с тем, низкий уровень разоблачения подразделениями уголовного розыска организованных преступных групп, прежде всего, в Днепропетровской, Львовской, Черниговской, Черновицкой областях.
Министр внутренних дел Арсен Аваков указал на отставание Одесской области по многим показателям, но добавил, что руководитель тамошней полиции на своем посту еще не долго.
"Мы смотрим, что во всех этих схемах у нас Одесский регион, например, красным. Ниже среднего. Мы понимаем, что назначили Головина туда без году неделя, но вопросы есть", - сказал Аваков.
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За последние три года и три месяца на дорогах в Украине погибли 12,4 тыс. человек, искалечены более 100 тыс. Это ужасные цифры, - Гройсман. ВИДЕО(25)
Гройсман пообещал расширить действие программы "Доступные лекарства"(25)
"Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления", - Гройсман(379)
За прошлый год реформы в Украине двигались медленнее, чем в предыдущие, - Carnegie Endowment(108)
Маніпуляція: про звіт уряду Гройсмана(0)
Кабмин готовит пакет законопроектов для масштабной приватизации госимущества, - Гройсман(151)
Рада намерена заслушать отчет Кабмина, - Гройсман(22)
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- остались только лучшие...
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типа сказал бы:
- лучшему руководителю облуправлени Нацполиции в конце месяца за счет МВД -офигенный минет!
-(из зала) ...а худшему что?
- а худший этот минет будет делать!
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January 14, 2017 admin
Щонайменше п'ятеро народних депутатів "Народного Фронту" та один нардеп від БПП просять не брати під варту генерала, якого підозрюють у штурмі Майдану 18 лютого 2014 року.
Народні обранці просять залишити його на свободі, віддавши їм на поруки, повідомляє кореспондент ТЕКСТІВ.
Судове засідання з цього питання відбувається зараз у Печерському районному суді міста Києва.
Запобіжний захід обирають Володимиру Гриняку, який під час подій на Майдані був заступником керівника Департаменту громадської безпеки МВС.
Нині Гриняк продовжує нести службу в аналогічному департаменті Національної гвардії. Як і раніше, в його обов'язки входить організація охорони громадського порядку під час масових заходів.
Гриняка підозрюють в організації штурму 18 лютого увечері на Майдані.
«Він передавав вказівки від Захарченка та Ратушняка до інших підрозділів та їхніх керівників, зокрема до втікача Федчука», - повідомило ТЕКСТАМ джерело у прокуратурі.
В офіційній підозрі щодо цього епізоду Гриняку інкримінують ст. 340 та 365 ч.3 Кримінального кодексу.
Окрім того, Гриняка підозрюють в організації схеми позабюджетного грошового винагородження «чорним налом» підрозділів силовиків на Майдані.
«Зараз встановлено, що фінансувався як мінімум "Беркут", але, цілком можливо, в це були залучені й інші підрозділи, - зазначило джерело. - Загалом встановлено суму в 30 млн грн, які в період з грудня 2013-го по лютий 2014 року пройшли через чорну касу».
Щодо цієї діяльності діяльності Гриняку висунуто підозру за статтями 340 та 369 ч.3 Кримінального кодексу.
Володимир ГРИНЯК
Нардепи стверджують, що Гриняк був «їхньою людиною» та «зливав їм інформацію». І тому, мовляв, заслуговує на те, аби не потрапити під варту на час слідства.
Проте, за даними джерел, Гриняк не співпрацює зі слідством, не надає показів, які б допомогли викрити злочини інших задіяних у справі осіб.
Серед нардепів, які вимагають взяти на поруки Гриняка - Левус, Висоцький, Соляр, Величкович, Бондар з «Народного фронту» та Антонищак з БПП.
Нагадаємо, посаду міністра внутрішніх справ наразі займає також «народнофронтівець» Арсен Аваков.
Адвокати потерпілих на Майдані та слідчі неодноразово підкреслювали, що МВС провалило внутрішнє розслідування подій та не допомогає слідству.Доповнено 7 листопада 8:45
1. Поручителям в залі суду вручили повістки на допит - слідству дуже цікаво дізнатись, чому він їм такий дорогий, цей генерал.
2. Засiдання закінчилось, Гриняка відпустили на поруки двох нардепів, але поклали обов'язки не залишати місце проживання, не спілкуватись із свідком, здати паспорт. Завтра о 13 год. та ж суддя розглядає відсторонення його від обов'язків.
3. Нардеп Левус дав слово, що завтра підозрюваний має прийти і дати показання, розповісти все, що знає. Прокуратура скептично ставиться так як перед клопотанням про утримання під вартою йому пропонували дати покази, він іх не дав
4. Поручитель - Левус і Бондар.
Джерело
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Сейчас никто не афиширует, но опять появилась обязаловка по плану ,штрафам,нарушениям,раскрываемости.
Это тот первоисточник коррупции. Когда рядовой полицейский должен хоть кровь из носу но принести десять бумажек о задержании,десять бумажек о штрафах,десять бумажек о раскрытии..
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