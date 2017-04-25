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 Политика Украины
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Все про:МВД (8254) Нацполиция (7072) увольнение (1400) Гройсман (2839)

 Гройсман предложил уволить троих худших руководителей областных управлений Нацполиции

По результатам первого полугодия 2017 руководители управлений Национальной полиции, показавшие худшие результаты, должны быть уволены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", с таким предложением выступил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на коллегии МВД.

"По результатам первого полугодия нужно ставить вопрос по кадрам. Мы увеличили зарплаты и финансирование материально-технического обеспечения. У вас есть полная поддержка. Люди хотят чувствовать себя в безопасности на улице, дома, на дорогах - это обеспечить на местах можете только вы. Я понимаю, там, где работают по 2-3 месяца, - за это время сложно исправить ситуацию. По результатам первого полугодия прошу составить рейтинг областей и руководителям тех трех, которые будут внизу, пожать руки и попрощаться", - сказал Гройсман.

При этом, по его словам, исключение составляет зона АТО, поскольку там другая структура.

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Во время своего доклада руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что сложная оперативная обстановка продолжается наблюдаться на территориях Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Одесской, Харьковской, Черкасской областей, Киеве и Киевской области.

Вместе с тем, низкий уровень разоблачения подразделениями уголовного розыска организованных преступных групп, прежде всего, в Днепропетровской, Львовской, Черниговской, Черновицкой областях.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков указал на отставание Одесской области по многим показателям, но добавил, что руководитель тамошней полиции на своем посту еще не долго.

"Мы смотрим, что во всех этих схемах у нас Одесский регион, например, красным. Ниже среднего. Мы понимаем, что назначили Головина туда без году неделя, но вопросы есть", - сказал Аваков.

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троих! это такая шыкаладная рулетка кто меньше отстегнет в общак того и чикнут
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Спочатку треба звільнити Авакова, який просрав бюджет поліції та не заклав туди видатки на пальне та набої! Як так сталось? Або витратили річну норму за півроку, за що теж треба наказати винних, або просто не порахували як слід! Що це за ідіотизм? Як так можна помилитись при складанні бюджету поліції? Аваков кого тримає на роботі? Повних дебілів? Гроші на пальне та патрони закінчаться не в грудні і не в листопаді а в середині року!!!!!!! Як же ж проходила переатестація, що на посадах лишились повні ідіоти?
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Директор базара он и на посту премьер-министра директор базара
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уволить худших из худших!
- остались только лучшие...

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Гений менеджмента поступил бы трохи по-другому....
типа сказал бы:
- лучшему руководителю облуправлени Нацполиции в конце месяца за счет МВД -офигенный минет!
-(из зала) ...а худшему что?
- а худший этот минет будет делать!
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Или нюх потеряли или план по сбору дани не выполняют а инспектора по кадрам поощрить за подбор дебилов.
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А главный мент у нас давно или недавно? Или он все решает и ни за что не отвечает?
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-нада выпить ТРЕУГОЛЬНИК-на ТРОИХ его дайош!!!!!(с)

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но начальник только трясся да чинарики стрелялГройсман предложил уволить троих худших руководителей областных управлений Нацполиции - Цензор.НЕТ 4216
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Мне больше интересны показатели, служб внутренней безопасности, такое ощущение что их нет.
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Там всех почти увольнять надо , сядьте кружком и крутите бутылочку, не промахнетесь.
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Предлагаю уволить тех руководителей государства, которые не обеспечили рост благосостояния народа Украины в текущем году. Это будет правильно. Так как гройсман и сказал.
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Депутати просять залишити на свободі ГЕНЕРАЛА МВС, який підозрюється у ШТУРМІ МАЙДАНУ (ПРІЗВИЩА)
Гройсман предложил уволить троих худших руководителей областных управлений Нацполиции - Цензор.НЕТ 3882
January 14, 2017 admin

Щонайменше п'ятеро народних депутатів "Народного Фронту" та один нардеп від БПП просять не брати під варту генерала, якого підозрюють у штурмі Майдану 18 лютого 2014 року.
Народні обранці просять залишити його на свободі, віддавши їм на поруки, повідомляє кореспондент ТЕКСТІВ.
Судове засідання з цього питання відбувається зараз у Печерському районному суді міста Києва.
Запобіжний захід обирають Володимиру Гриняку, який під час подій на Майдані був заступником керівника Департаменту громадської безпеки МВС.
Нині Гриняк продовжує нести службу в аналогічному департаменті Національної гвардії. Як і раніше, в його обов'язки входить організація охорони громадського порядку під час масових заходів.
Гриняка підозрюють в організації штурму 18 лютого увечері на Майдані.
«Він передавав вказівки від Захарченка та Ратушняка до інших підрозділів та їхніх керівників, зокрема до втікача Федчука», - повідомило ТЕКСТАМ джерело у прокуратурі.
В офіційній підозрі щодо цього епізоду Гриняку інкримінують ст. 340 та 365 ч.3 Кримінального кодексу.
Окрім того, Гриняка підозрюють в організації схеми позабюджетного грошового винагородження «чорним налом» підрозділів силовиків на Майдані.
«Зараз встановлено, що фінансувався як мінімум "Беркут", але, цілком можливо, в це були залучені й інші підрозділи, - зазначило джерело. - Загалом встановлено суму в 30 млн грн, які в період з грудня 2013-го по лютий 2014 року пройшли через чорну касу».
Щодо цієї діяльності діяльності Гриняку висунуто підозру за статтями 340 та 369 ч.3 Кримінального кодексу.
Гройсман предложил уволить троих худших руководителей областных управлений Нацполиции - Цензор.НЕТ 3882
Володимир ГРИНЯК
Нардепи стверджують, що Гриняк був «їхньою людиною» та «зливав їм інформацію». І тому, мовляв, заслуговує на те, аби не потрапити під варту на час слідства.
Проте, за даними джерел, Гриняк не співпрацює зі слідством, не надає показів, які б допомогли викрити злочини інших задіяних у справі осіб.
Серед нардепів, які вимагають взяти на поруки Гриняка - Левус, Висоцький, Соляр, Величкович, Бондар з «Народного фронту» та Антонищак з БПП.
Нагадаємо, посаду міністра внутрішніх справ наразі займає також «народнофронтівець» Арсен Аваков.
Адвокати потерпілих на Майдані та слідчі неодноразово підкреслювали, що МВС провалило внутрішнє розслідування подій та не допомогає слідству.Доповнено 7 листопада 8:45
1. Поручителям в залі суду вручили повістки на допит - слідству дуже цікаво дізнатись, чому він їм такий дорогий, цей генерал.
2. Засiдання закінчилось, Гриняка відпустили на поруки двох нардепів, але поклали обов'язки не залишати місце проживання, не спілкуватись із свідком, здати паспорт. Завтра о 13 год. та ж суддя розглядає відсторонення його від обов'язків.
3. Нардеп Левус дав слово, що завтра підозрюваний має прийти і дати показання, розповісти все, що знає. Прокуратура скептично ставиться так як перед клопотанням про утримання під вартою йому пропонували дати покази, він іх не дав
4. Поручитель - Левус і Бондар.
Джерело
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ПЕРЕМОГА - Єдиний експлуатант українського пасажирського літака #Ан158 - кубинська авіакомпанія Cubana de Aviación, флот якої нараховує шість таких лайнерів, нещодавно повідомила, що призупиняє польоти цих літаків через нестачу запасних частин, агрегатів, завершення гарантійного ресурсу та незадовільних технічний стан. З 15 квітня припинив виконувати регулярні рейси #літак з бортовим номером CU-T1711. На початку місяця, 1 квітня, з Сантьяго-де-Куба в Гавану останній рейс виконав борт з реєстрацією CU-T1716. Тижнем раніше, 26 березня, призупинив польоти Ан-158 з бортовим номером CU-T1715. У квітні минулого року через проблеми з дверима-трапом авіакомпанія була змушена припинити експлуатацію лайнера з бортовим номером CU-T1712. Щонайменше з липня 2014 року на техобслуговуванні знаходиться Ан-158 з реєстраційним номером CU-T1710. Єдиною кубинською ластівкою, яка продовжує літати, залишається Ан-158 з бортовим номером CU-T1714
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Когда я слышу от любого руководителя о результатах, хочется взять и уе...ть.
Сейчас никто не афиширует, но опять появилась обязаловка по плану ,штрафам,нарушениям,раскрываемости.
Это тот первоисточник коррупции. Когда рядовой полицейский должен хоть кровь из носу но принести десять бумажек о задержании,десять бумажек о штрафах,десять бумажек о раскрытии..
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А как насчет увольнение одного худшего из единственного плохого премьер-министра?
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Є більш краща авантюрна пропозиція:
Заробітну плату Президент, Голова верховної ради та всі депутати, Прем'єр та всі міністри та нач.управлінь відомств та міністерств, Генеральний прокурор та всі службовці генпрокуратури, прокурори областей районів, Судді всіх рівнів, начальники поліцій області та районів, СБУ та всі начальники обл.управлінь та відділів, голови обласних та районних адміністрацій - ОТРИМУЮТЬ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ВІД РІВНЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ.
Як встановити рівень довіри? Брати пять найпопулярніших недержавних інформаційних сайтів, сайти президента, ВРУ, КМУ щомісяця проводити опитування.
Довіра на рівні 70% - отримуєте 100% від встановлених окладів з доплатами. Далі все в пропорції.
Рівень нижче 20% - НІЧОГО НЕ ОТРИМУЄТЕ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман предложил уволить троих худших руководителей областных управлений Нацполиции
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