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 Политика Украины, Здоровье
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 Минюст зарегистрировал решение Минздрава о внедрении в Украине международных протоколов лечения, - Петренко

Министерство здравоохранения и Министерство юстиции завершили имплементацию международных протоколов лечения.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Совместно с Минздравом наши две команды завершили процесс имплементации одного очень важного решения, которое касается миллионов украинцев... несмотря на сопротивление определенных кругов и псевдоэкспертов вчера Министерством юстиции было зарегистрировано решение Минздрава о внедрении в Украине новых стандартов клинических протоколов", - сказал он.

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По словам министра решение об имплементации новых клинических протоколов вступит в силу 28 апреля.

При этом заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский отметил, что соответсвующий приказ Минздрава носит разрешительный характер.

"Мы разрешаем грамотному читающему врачу применять международные протоколы лечения... До сегодня, несмотря на значительный прогресс в медицине, врач вынужден был применять украинские протоколы лечения, которые очень часто содержали и коррупционную составляющую и элементы средневековых предрассудков...", - сказал Линчевский.

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Замминистра отметил, что принятие соответствующего приказа Минздрава позволит изменить систему здравоохранения в пользу пациента.
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Може варто було спочатку забезпечити лікарів в не приватних лікарнях належною базою, для того, щоб ці протоколи мали хоч якийсь сенс?
Ніби ініціатива хороша, але знову почали не з того.
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У вас один протокол лечения для всех граждан Украины - лапша на уши а сами вы совсем по другим протоколам и в других местах лечитесь !!
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Хорошее начинание. Однако выполнение протоколов , подразумевает материальнотехническое и , особенно, медикаментозное обеспечение. Замена хотя бы одного оригинального лекарства в международном протоколе на аналог , не допустим. Это уже будет не протокол лечения , а профанация. Поэтому , мне кажется, в Украине протоколы нормальные не канают.
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Насчет "средневековых предрассудков", это да, есть такое. Сам видел в назначениях "йодные сеточки и банки".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст зарегистрировал решение Минздрава о внедрении в Украине международных протоколов лечения, - Петренко
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