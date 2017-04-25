 Минюст зарегистрировал решение Минздрава о внедрении в Украине международных протоколов лечения, - Петренко

Об этом на пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Совместно с Минздравом наши две команды завершили процесс имплементации одного очень важного решения, которое касается миллионов украинцев... несмотря на сопротивление определенных кругов и псевдоэкспертов вчера Министерством юстиции было зарегистрировано решение Минздрава о внедрении в Украине новых стандартов клинических протоколов", - сказал он.
По словам министра решение об имплементации новых клинических протоколов вступит в силу 28 апреля.
При этом заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский отметил, что соответсвующий приказ Минздрава носит разрешительный характер.
"Мы разрешаем грамотному читающему врачу применять международные протоколы лечения... До сегодня, несмотря на значительный прогресс в медицине, врач вынужден был применять украинские протоколы лечения, которые очень часто содержали и коррупционную составляющую и элементы средневековых предрассудков...", - сказал Линчевский.
Замминистра отметил, что принятие соответствующего приказа Минздрава позволит изменить систему здравоохранения в пользу пациента.
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