 ВСУ намерены закупить системы радиоэлектронной защиты на 250 млн грн для защиты военных баз и складов от беспилотников

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления оперативного обеспечения ВСУ Николай Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Планируем закупить этих средств (радиоэлектронной защиты) на сумму порядка 250 миллионов", - сказал он.
Кравчук отметил, что закупленных на указанную сумму систем защиты хватит, чтобы обеспечить военные базы, арсеналы и склады, а также объекты в зоне АТО.
Упомянутые системы радиоэлектронной защиты рассчитаны на то, чтобы препятствовать работе беспилотников и глушить сигналы для них.
Вместе с тем, на данный момент саперы очистили от взрывоопасных предметов 193 га территории на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области."По состоянию на 25 апреля на территории складов группами разминирования очищено 193 гектара территории, поднято и транспортировано на площадку предварительного складирования более 32,8 тыс. единиц взрывоопасных предметов", - сказал Кравчук.
Кравчук добавил, что на данный момент уничтожены более 5 тыс. боеприпасов.
К ликвидации последствий пожара на складах боеприпасов в Балаклее привлечены более 100 военнослужащих инженерных подразделений и 31 единица техники.
Всего на месте происшествия работает 18 групп разминирования, 2 группы разграждения и группа уничтожения боеприпасов.
Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.
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Хорошо, что у нас нет ядерного оружия с такими идиотами.
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В данном случае защиты вообще никакой не было.
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лучше подождать, когда все склады погорят, а потом под покровом
ночной темнотысекретности закупать все, что угодно...
наш шокохряк любит закупать и производить под покровом ато...
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25 апреля 1964 года в белорусском колхозе корова родила 7 телят,мировой рекорд не побит до сих пор...
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https://topwar.ru/110000-sistemy-borby-s-bpla-groza-s-i-groza-r-belarus.html
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П.С. веревок, да покрепче и дешевле и надежней)
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