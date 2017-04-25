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 Политика Украины
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 ВСУ намерены закупить системы радиоэлектронной защиты на 250 млн грн для защиты военных баз и складов от беспилотников

Вооруженные силы Украины намерены закупить системы радиоэлектронной защиты на сумму 250 млн гривен.

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления оперативного обеспечения ВСУ Николай Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Планируем закупить этих средств (радиоэлектронной защиты) на сумму порядка 250 миллионов", - сказал он.

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Кравчук отметил, что закупленных на указанную сумму систем защиты хватит, чтобы обеспечить военные базы, арсеналы и склады, а также объекты в зоне АТО.

Упомянутые системы радиоэлектронной защиты рассчитаны на то, чтобы препятствовать работе беспилотников и глушить сигналы для них.

Вместе с тем, на данный момент саперы очистили от взрывоопасных предметов 193 га территории на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области."По состоянию на 25 апреля на территории складов группами разминирования очищено 193 гектара территории, поднято и транспортировано на площадку предварительного складирования более 32,8 тыс. единиц взрывоопасных предметов", - сказал Кравчук.

Кравчук добавил, что на данный момент уничтожены более 5 тыс. боеприпасов.

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К ликвидации последствий пожара на складах боеприпасов в Балаклее привлечены более 100 военнослужащих инженерных подразделений и 31 единица техники.

Всего на месте происшествия работает 18 групп разминирования, 2 группы разграждения и группа уничтожения боеприпасов.

Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.
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Да, Барыгам все равно, Где и на чем пилить.
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Вже одного разу казали що купляли такі системи і потім були комісії які підтвердили що все нормально працює і склади захищені. А потім склади вибухнули у Сватовому та Балаклії! Цим генералам вже не можна довіряти таку справу, вони ідіоти! Склади в Балаклії називали кращими складами в країні і найбільш захищеними від диверсій! Тепер всі вони мають сісти за грати за невиконання своїх службових обов'язків! Тепер потрібно не обладнання купляти, як минулого разу, а наймати приватні охоронні компанії для охорони та оборони складів від терористів та диверсантів, від безпілотників та ідіотів.
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Ну, правильно. Надо было дождаться взрыва складов, а потом принять такое героическое решение.
Хорошо, что у нас нет ядерного оружия с такими идиотами.
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У нас государство бедное, денег на армию выделяется мало. Есть первоочередные нужды. Такие, например, как жилье для военнослужащих. Особенно для тех, кто из Крыма вышел.
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По-моему, всегда так, сначала преступники находят новый способ свершения преступления, преодолевая имеющуюся систему защиты, потом на некоторое время находится новый способ защиты, пока преступники не научатся его обходить...
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Беда в том, что способ не новый, и в мире научились с этим бороться давно.
В данном случае защиты вообще никакой не было.
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меньше 10 миллионов баксов с учетом что покиздят и откатят....рогатки что ли?
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Зачекайти коли взірвуться всі склади, потім можна закупати!
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Ну это полный писец. Ожидаем повышенный спрос на лексусы и мерсы. А особнячки как грибы пойдут.
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это резвое и опрометчивое решение...
лучше подождать, когда все склады погорят, а потом под покровом ночной темноты секретности закупать все, что угодно...
наш шокохряк любит закупать и производить под покровом ато...
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в Белоруси сегодня праздник.
25 апреля 1964 года в белорусском колхозе корова родила 7 телят,мировой рекорд не побит до сих пор...
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в Беларуси получше изделия для защиты от беспилотников выпускают:

https://topwar.ru/110000-sistemy-borby-s-bpla-groza-s-i-groza-r-belarus.html
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оказывается, спасти боеприпасов на, ориентировочно, миллиард долларов можно было вложением всего 10 миллионов долларов на все склады!! Скажите, а Муженко с подчиненным ему нач.мат.обеспечения армии еще на должности? А ПОЧЕМУ, СОБСТВЕННО?
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Поздно Вася пить боржоми когда почки отказали, нужно было это делать, когда полтора года тому сепары пытались поджечь склады, а так уже сожгли наших боеприпасов на 1 лрд. $, и хер тут крайнего найдешь...
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ВСЕ по плану, все уже получили и награждены, хайл путлер
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Потому,что при януковиче и рыгах не заложили в бюджет.
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а что бы такого закупить, чтобы защитить оборонпром от пашинского и КО???
П.С. веревок, да покрепче и дешевле и надежней)
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Захист від безпілотників? ))))) А від "Іскандерів" які системи будете закуповувати, ідіоти? Таких дебілів можна тільки у нас знайти! Панови генерали дегенерати, а чи не краще було б просто диверсифікувати ризики ураження і реорганізувати склади з боєприпасами, розосередити місця зберігання по території, замість великих складів створити багато малих точок зберігання. Що у вас мало військових частин з сараями по всій Україні, що ви концентруєте баєприпаси в одній точці? Складування боєпривасів у великій кількості в одному місці - це цілеспрямована диверсія, оскільки склади є ідеальною мішенню для ворога, які ніби спеціально приготованя для того, щоб їх можна було легко вразити з будь-яких видів зброї........навіть з іграшкового безпілотника......... Таке враження, що ви , дегенерати в генеральських лампасах, нічого , крім клізми зі спіртом в жопу ( щоб начальство перегару не чуло ) нічого більге не вмієте робити, рагулі недороблені кінчені ушльопки і коні педальні!
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