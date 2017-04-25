 За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - спикер АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет", - сообщил он.
Как сообщалось ранее, 24 апреля боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО.
210 6
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Российское командование перемещает технику и боевиков на передовую под видом подготовки к параду, - разведка(36)
Боевики планируют провести постановочную видеосъемку боестолкновения с "украинской ДРГ", - штаб АТО(20)
Трамп и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии, Северной Корее и на востоке Украины, - Reuters(43)
"Россия сегодня является основным стратегическим вызовом для всех нас", - Мингарелли(30)
Власть снова дезинформирует — теперь о Дебальцево(0)
Вечерний обстрел Марьинки боевиками: повреждены дома местных жителей(3)
Полиция задержала третьего члена разбойно-террористической группировки, действовавшей в Бахмутском районе. ФОТО(11)
Ответить
Ответить
Повертайтесь живими,хлопці...
Ответить
Ответить