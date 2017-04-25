EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  210  6
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6078) Лысенко (1047) военнослужащие (3590) боевые действия (1128) Антитеррористическая операция (16535)

 За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - спикер АТО

Ни один украинский военнослужащий не пострадал в результате боевых действий в зоне АТО 24 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала текущих суток боевики осуществили 5 обстрелов. Били по Широкино, Водяному и Каменке, - штаб

Как сообщалось ранее, 24 апреля боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нехай Господь береже...
Повертайтесь живими,хлопці...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дай ,Господи ,чтобы так и было Все были живы и здоровы и жили в своей свободной ,цветущей Украине долго и счастливо Спаси,помилуй и сохрани ,защитников Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - спикер АТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти