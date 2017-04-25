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 Политика Украины
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 Из-за прекращения электроснабжения ОРЛО боевики будут меньше глушить украинские передатчики, - Мининформполитики

Прекращение подачи электроэнергии на оккупированную боевиками территорию Луганщины будет способствовать восстановлению украинского вещания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко.

"Если говорить о нашей сфере деятельности, это означает, что террористы меньше будут глушить украинский сигнал, и мы сможем от тех передатчиков, которые есть на нашей территории, достигать неподконтрольных территорий, и люди смогут получать украинский сигнал", - отметил он.

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Биденко пояснил, что "уменьшение подачи энергии приведет к тому, что боевики будут меньше ее направлять на мощные глушительные машины, больше на потребности населения, соответственно украинская сторона получит дополнительный рычаг" на оккупированной территории.

При этом Биденко добавил, что Украина ежедневно осуществляет шаги для налаживания информирования населения в ОРДЛО.

"Восстанавливается информационная инфраструктура, устанавливаются телебашни, в этом году будут две телебашни установлены - Бахмутовка и Покровск", - уточнил он.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили о прекращении электроснабжения оккупированной территории Луганщины.



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.... а бензин и дизпаливо для генераторов бесплатно....да?
....или всё таки от сети?

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бесплатно. эшелоны вон соляры прут с мордора.
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....так и хорошо...... доп расходы оккупантов на содержание .......
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это да. но сигнал как глушили так и будут глушить. тиливизер главное оружие мордвы
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....и будут глушить.......жрать нечего будет, свет воду отключат, а глушить всё равно будут.....
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там телецентр надо валить не глядя на жертвы.
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..... мобильный телецентр можно в любом гараже разместить и возобновить трансляцию....
проще энергоснабжение вообще отключить(как неплательщикам ), что бы вата при свечах жила.......тогда и зомбоящик нечем запитать будет......
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Ну, я всегда думал, что РЭБ - это военная сфера, а глушилки - это средства контрпропаганды.
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Не только ждали, а еще и отпускали им энергию, ШОБЫ сепары глушили .
ВОТ ЧТО БЛОКАДА ДЕЛАЕТ-с каждым днем все больше помидоры.
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Идиотский шаг. Теперь сепары имеют возможность уничтожить ТЭС в г. Щастье. Или как минимум прекратить поставки туда угля ( других путей подвоза нет).
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пора у Трампа одолжить тамагавки " во временное пользование". И заткнуть этих гребыных сепаров.
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Надо срочно сдаваться, тогда сепары не будут стрелять.
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.....ждали что вата одумается, ан нет......видать мыслительный процесс у тамошних напрочь парализован.......
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Может Украина после агрессии паРаши имела ту-же экономическую структуру и не нужны были финансы, усилия и время, чтобы переустановить связи, да и удалось ли полностью всё переустановить за такое короткое время...
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.....что бы ЭТО понимать, нужно как бы думать....... но проще же всех гумном обливать с умным видом.....
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гумном путин с раисей облил Украину, ТЕПЕРЬ - ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН...

А по связям и товарам. Я за последние годы отказалась от ВСЕГО раиского - и ничего - ДАЖЕ ассортимент улучшился ))
Некторые бы еще фирмы иностранные которые производят на заводах россии свои товары, лучше бы из других стран к нам завозили. С российских брать не буду другие найду в Украине или из других стран
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лишний раз убеждаюсь какие все таки ублюдочные резиновые изделия у нас у власти)))
договорняк в чистом виде...
мы отключаем и сразу включает РФ)))
а для ЛОХОВ надув щоки и с сурьезним видом заявляют "Мы наказали Л/ДНР!!!"
А то шо мы с вами 3 года!!! ТРИ ГОДА платили за сепаров...это не в счет)))
Пидо..ги вы шоколадно-оффшорные!!!
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Отключили, когда смогли провести отдельную магистраль вне оккупированной территории. До этого мы были запитаны через Луганск. Но для идиотов это трудно понять. Быстрее и проще доходит зрада и сливають.
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Из-за прекращения электроснабжения ОРЛО боевики будут меньше глушить украинские передатчики, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 4958 Владимр Святюк" // Идиот здесь ТЫ! Дебил, ты хоть понял, что написал? Через какой нахрен луганск мы запитаны, если ТЭЦ на НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ? Вот оно быдло безмозглое, которое не напрягаясь срет шоколадом, абы хоть что-то сбрехать в оправдание циничных бариг.
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Из-за прекращения электроснабжения ОРЛО боевики будут меньше глушить украинские передатчики, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 1990" Геракл Платонович" /// Вот то же самое хотел написать. Ведь это предательство! "Наша" власть - предатели Украины! Три года финансировали убийц Украинского Народа. То лепили муть, мол там наши люди, то плели херню, что оттуда, с лугандонии в Украину регулярно поступают налоги и идет оплата за свет, газ, воду. Несколько дней назад представители ЛЭО по телеканалам говорили, что луганДон задолжал Украине: лыныры - 5 с лишним миллиардов грн., а дыра - чуть больше. Сегодня уже тука, тот что сука, заявляет, что мол эти твари лугандонские должны ровно половину, а остальное должны мы - украинцы Донбасса, Нашего Донбасса! Т.е. той швали уже автоматом списали половину долга, на нас перекинули. Власть запизделась окончательно. Вот они ГНИДЫ украинские, которые опаснее даже нашего злейшего врага - кацапо-ордынских вшей.
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І рашистські замбоканали менше дивитимуться...
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т.е. без питания приемники будут работать а глушилки нет?....вот бред...
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Із відключенням електрики окупація Донбасу буде обходитися Росії все дорожче - експерт

Рішення про припинення постачання електрики обумовлене виключно боргами, зазначають в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.
На початку 2014 року борг «Луганського енергетичного об'єднання» перед «Енергоринком» складав близько 700 мільйонів гривень, на теперішній час борг - 5,2 мільярдів гривень, зазначає Євген Наседкін. В той же час, додає він, споживачі винні «Луганському енергетичному об'єднанню» 5,5 мільярдів гривень, з яких 5 мільярдів - це борг з окупованих територій.

«Жодних домовленостей щодо погашення боргу немає, як немає і розуміння. Суми астрономічні. Навіть не уявляю, як це буде відбуватись, обговорення механізму не було. З непідконтрольної території 1 мільярд гривень боргу в «Алчевського металургійного комбінату», який фактично до останнього часу працював в українському правовому полі, 500 мільйонів гривень - це «Свердловантирацит», майже 200 мільйонів гривень - «Краснодонвугілля». Це, якщо не помиляюсь, підприємства групи ДТЕК», - розповідає в ефірі Радіо Свобода Євген Наседкін.

Через велику заборгованість споживачів працівники «Луганського енергетичного об'єднання» вимушені були перейти на триденний робочий тиждень, при цьому навіть для виїздів на ремонтні роботи заправити транспорт своїми силами підприємство не в змозі, як повідомляло раніше керівництва. До того ж, на «Луганське енергетичне об'єднання» були накладені санкції держпідприємством «Енергоринок» через заборгованість.БІЛЬШЕ ТУТ: http://www.radiosvoboda.org/a/28450592.html
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Предприятия Ахметова? Пусть платит. И почему именно он торгует в Молдову энергией? Значит валюта в офшоры, а НДС от Насырова на зарплату украинским облэнерго? А долги , от " кормящих" ?
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Неужели " аттракцион неслыханной щедрости", от Порошенко закончился ,или это до тех пор пока не выплатят долги за электроэнергию из лугандона?
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Угу - щаз-з-з ...
Це називається - вимушена поступка під тиском громадськості ... Влада моніторить настрої суспільства , а людям набридло утримувати сєпарів ...Але - ОРДО (а це головне) й досі спокійно отримує енергію !
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Не-не, порох - главноторгующий, а не главнокомандующий
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А мне Порох больше совкового Брежнева напоминает, , тогда тоже крали кто, что мог и до чего дотягивались руками, а деда Леня штамповал и раздавал ордена и медали погибшим и раненым в Афгане вчерашним школьникам, после того как посылал их на смерть.
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не люблю брежнєва. але ж не пересмикуйте. дєда льоня чи не єдиний в комітеті був проти відправки військ в афганістан. але ж там ще й інші вояки та кдбісти були. вони й настояли.
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http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vvod-sovietskikh-voisk-v-afghanistan

"МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ГОД до случившегося, позиция советского руководства в этом вопросе поменялась от сдержанности до согласия на открытое военное вмешательство во внутриафганский конфликт. При всех оговорках она сводилась к желанию «ни при каких обстоятельствах не потерять Афганистан» (буквальное выражение председателя КГБ Ю.В. Андропова).

Министр иностранных дел А.А. Громыко поначалу выступил против оказания военной помощи режиму Тараки, но отстоять свою позицию не сумел. Сторонники ввода войск в соседнюю страну, прежде всего - министр обороны Д.Ф. Устинов, обладали не меньшим влиянием. Л.И. Брежнев стал склоняться к силовому решению вопроса. Нежелание других членов высшего руководства оспаривать мнение первого лица вместе с непониманием специфики исламского общества предопределили, в конце концов, принятие непродуманного по своим последствиям решения о вводе войск...."
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- то чому їх всіх не відключили від електрики ще 2-3 роки тому ?!

Менше пропаганди - менше війни , менше загиблих наших солдат ... Чи "наша" влада у цьому не зацікавлена ?
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оно брякнуло и не понимает смысл сказанного как выше сказал Геракл Платонович-какие все таки ублюдочные резиновые изделия у нас у власти...
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Якщо чесно , то ці ".... резиновые изделия" це ті - хто терпить , над собою , таку владу ...
Соррі , але це факт ... ((
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Какая наивность!
- Папа! Сейчас, когда подорожала водка, ты будешь меньше пить?
- Не, сынок! Это ты будешь меньше есть!
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ой надо же, стоило всего 3 года подождать
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Главное начать,даже если и позже,чем надо было бы.
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Старый совковый анекдот:
- Папа, водка подорожала, это значит ты станешь меньше пить?
- Нет сынок, это значит, ты станешь меньше есть!
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так вота оно шо Стецю мешало, наша же электроэнергия ))) так надо было ее еще 3 года назад рубануть ))) А вообще не вижу взаимосвязи.... Знач вражьи глушилки перестанут включаться (хотя ща есть такое понятие как автономное питание у военных) , зато видимо телики начнут на автономном питании сепарами больше смотреться ))) тут вся разница в том, что теперь Раиссия будет тратится на электричество для лугандонии, и соответсвенно будет требовать расчетов с Абажа ....
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Стецю и его "конторке" все мешает, а они гераически змагаюцца.
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Когда я слышу, как Минстець пытается оправдать свое никчемное существование и показать свою работу, снова приходят мысли о том, что есть же люди, которым удается нихрена не делать, получая при этом приличные деньги . Так везет только избранным.
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Артем Биденко просто гений. Армейские средства РЭБ имеют свои автономные источники питания, а вот телевизоры - как правило нет. Люди "смогут получать украинский сигнал", но толку с него, если принять его нечем?
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А как без электричества "люди на оккупированных территориях" будут получать "украинский сигнал", особенно телевизионный?
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Все , у нас бисер закончился , чтоб перед свиньями метать.
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Украинское радио можно услышать в Луганске ДАльше к краснодонскому району его уже нет По телевизору показывают все украинские каналы ,,,,у кого есть тарелка Свет есть .потому .что еще в 14 году ,когда только все начиналось были перебиты электролинии ,но тогда их восстановили и подключили к России Может .конечно.кто и без света ,но это не массово
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за прекращения электроснабжения ОРЛО боевики будут меньше глушить украинские передатчики, - Мининформполитики
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