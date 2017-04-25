 Из-за прекращения электроснабжения ОРЛО боевики будут меньше глушить украинские передатчики, - Мининформполитики

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко.
"Если говорить о нашей сфере деятельности, это означает, что террористы меньше будут глушить украинский сигнал, и мы сможем от тех передатчиков, которые есть на нашей территории, достигать неподконтрольных территорий, и люди смогут получать украинский сигнал", - отметил он.
Биденко пояснил, что "уменьшение подачи энергии приведет к тому, что боевики будут меньше ее направлять на мощные глушительные машины, больше на потребности населения, соответственно украинская сторона получит дополнительный рычаг" на оккупированной территории.
При этом Биденко добавил, что Украина ежедневно осуществляет шаги для налаживания информирования населения в ОРДЛО.
"Восстанавливается информационная инфраструктура, устанавливаются телебашни, в этом году будут две телебашни установлены - Бахмутовка и Покровск", - уточнил он.
Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили о прекращении электроснабжения оккупированной территории Луганщины.
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....или всё таки от сети?
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проще энергоснабжение вообще отключить(как неплательщикам ), что бы вата при свечах жила.......тогда и зомбоящик нечем запитать будет......
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ВОТ ЧТО БЛОКАДА ДЕЛАЕТ-с каждым днем все больше помидоры.
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А по связям и товарам. Я за последние годы отказалась от ВСЕГО раиского - и ничего - ДАЖЕ ассортимент улучшился ))
Некторые бы еще фирмы иностранные которые производят на заводах россии свои товары, лучше бы из других стран к нам завозили. С российских брать не буду другие найду в Украине или из других стран
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договорняк в чистом виде...
мы отключаем и сразу включает РФ)))
а для ЛОХОВ надув щоки и с сурьезним видом заявляют "Мы наказали Л/ДНР!!!"
А то шо мы с вами 3 года!!! ТРИ ГОДА платили за сепаров...это не в счет)))
Пидо..ги вы шоколадно-оффшорные!!!
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Рішення про припинення постачання електрики обумовлене виключно боргами, зазначають в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.
На початку 2014 року борг «Луганського енергетичного об'єднання» перед «Енергоринком» складав близько 700 мільйонів гривень, на теперішній час борг - 5,2 мільярдів гривень, зазначає Євген Наседкін. В той же час, додає він, споживачі винні «Луганському енергетичному об'єднанню» 5,5 мільярдів гривень, з яких 5 мільярдів - це борг з окупованих територій.
«Жодних домовленостей щодо погашення боргу немає, як немає і розуміння. Суми астрономічні. Навіть не уявляю, як це буде відбуватись, обговорення механізму не було. З непідконтрольної території 1 мільярд гривень боргу в «Алчевського металургійного комбінату», який фактично до останнього часу працював в українському правовому полі, 500 мільйонів гривень - це «Свердловантирацит», майже 200 мільйонів гривень - «Краснодонвугілля». Це, якщо не помиляюсь, підприємства групи ДТЕК», - розповідає в ефірі Радіо Свобода Євген Наседкін.
Через велику заборгованість споживачів працівники «Луганського енергетичного об'єднання» вимушені були перейти на триденний робочий тиждень, при цьому навіть для виїздів на ремонтні роботи заправити транспорт своїми силами підприємство не в змозі, як повідомляло раніше керівництва. До того ж, на «Луганське енергетичне об'єднання» були накладені санкції держпідприємством «Енергоринок» через заборгованість.БІЛЬШЕ ТУТ: http://www.radiosvoboda.org/a/28450592.html
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Це називається - вимушена поступка під тиском громадськості ... Влада моніторить настрої суспільства , а людям набридло утримувати сєпарів ...Але - ОРДО (а це головне) й досі спокійно отримує енергію !
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"МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ГОД до случившегося, позиция советского руководства в этом вопросе поменялась от сдержанности до согласия на открытое военное вмешательство во внутриафганский конфликт. При всех оговорках она сводилась к желанию «ни при каких обстоятельствах не потерять Афганистан» (буквальное выражение председателя КГБ Ю.В. Андропова).
Министр иностранных дел А.А. Громыко поначалу выступил против оказания военной помощи режиму Тараки, но отстоять свою позицию не сумел. Сторонники ввода войск в соседнюю страну, прежде всего - министр обороны Д.Ф. Устинов, обладали не меньшим влиянием. Л.И. Брежнев стал склоняться к силовому решению вопроса. Нежелание других членов высшего руководства оспаривать мнение первого лица вместе с непониманием специфики исламского общества предопределили, в конце концов, принятие непродуманного по своим последствиям решения о вводе войск...."
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Менше пропаганди - менше війни , менше загиблих наших солдат ... Чи "наша" влада у цьому не зацікавлена ?
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Соррі , але це факт ... ((
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- Папа! Сейчас, когда подорожала водка, ты будешь меньше пить?
- Не, сынок! Это ты будешь меньше есть!
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- Папа, водка подорожала, это значит ты станешь меньше пить?
- Нет сынок, это значит, ты станешь меньше есть!
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