 9,7 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок во время Евровидения в Киеве, - Князев

Об этом на коллегии Министерства внутренних дел сообщил руководитель Национальной полиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Он поручил руководителю полиции Киева и Киевской области начать подготовку к Евровидению.
Порядок во время мероприятия будут обеспечивать 9,7 тыс. правоохранителей.
В частности будут привлечены к охране около 2,5 тыс. военных Национальной гвардии.
Нацполиция ожидает прибытия в Киев около 70 тыс. туристов.
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