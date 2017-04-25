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 9,7 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок во время Евровидения в Киеве, - Князев

9,7 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок во время проведения международного конкурса эстрадной песни Евровидение-2017.

Об этом на коллегии Министерства внутренних дел сообщил руководитель Национальной полиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Он поручил руководителю полиции Киева и Киевской области начать подготовку к Евровидению.

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Порядок во время мероприятия будут обеспечивать 9,7 тыс. правоохранителей.

В частности будут привлечены к охране около 2,5 тыс. военных Национальной гвардии.

Нацполиция ожидает прибытия в Киев около 70 тыс. туристов.
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А кто оплатит работу 10 000 полицейских? Всякие Евро-олимпийские игры и т.д. можно проводить ТОЛЬКО тогда, когда они приносят прибыль. Я не хочу, что бы за мои деньги организовывали праздники для иностранцев.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины9,7 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок во время Евровидения в Киеве, - Князев
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