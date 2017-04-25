 ХТЗ с момента запуска производства выпустил более 300 тракторов

За февраль-апрель 2017 г. с конвейера сошли 302 трактора моделей ХТЗ-150К, ХТЗ-240К, ХТЗ-17221 и ХТЗ-242К. Об этом передают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Основными потребителями произведенной ХТЗ техники стали аграрии Украины и стран СНГ. Как сообщалось ранее, принадлежащая Ярославскому группа DCH открыла ХТЗ кредитную линию на сумму 400 млн. грн. "Стабильное финансирование позволило руководству завода в сжатые сроки закупить необходимые комплектующие, полностью закрыть задолженность по заработной плате, провести подготовительные работы и восстановить производственный процесс", - говорится в официальном пресс-релизе завода.
Как известно, Харьковский тракторный завод ведет свою историю с 1930 г., является одним из крупнейших машиностроительных предприятий Украины. Благодаря многолетней практике поставок продукции на экспорт, торговая марка "ХТЗ" входит в число наиболее узнаваемых за рубежом украинских брендов.
Стратегия ХТЗ в настоящее время ориентирована на восстановление рыночных позиций как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Владелец и инвестор завода Александр Ярославский силами группы DCH уже реализовал ряд успешных проектов возрождения промышленных предприятий, а также вложил более $1 млрд. в инвестиционные проекты в Харьковском регионе (включая $300 млн. на подготовку инфраструктуры Харькова к Евро-2012: строительство аэропорта, стадиона, первого в городе 5*отеля и сопутствующих объектов).
2533 16
23 тонны сухого молока из Финляндии раздавили бульдозером в Ленинградской области РФ. ВИДЕО(68)
ХТЗ до конца марта планирует выпустить 210 машин(59)
В пятницу в Харькове Ярославский запустит тракторный завод(60)
У трактора в центре Днепра отказали тормоза: травмированы несколько человек, поврежден десяток машин. ФОТОрепортаж(106)
Наслідки диверсії в Балаклії, зняті за допомогою коптера. ВІДЕО(0)
Перевернувшийся трактор на Закарпатье убил водителя. ФОТО(25)
1 августа суд может снять арест со счетов Харьковского тракторного завода(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
неее, они нужны, ески как сказал Бацька - если цена в два раза ниже и обслуживаем МАЗы бесплатно в течении 5 лет!
Ответить
Ответить
а вообще, если в семье, на фирме, в державе есть ХОЗЯИН то будет порядок везде... !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить