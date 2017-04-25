EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Экономика
  2533  16
Все про:трактор (45) Харьков (4183)

 ХТЗ с момента запуска производства выпустил более 300 тракторов

Харьковский тракторный завод восстанавливает производственный ритм после прошлогоднего вынужденного 10-месячного простоя.

За февраль-апрель 2017 г. с конвейера сошли 302 трактора моделей ХТЗ-150К, ХТЗ-240К, ХТЗ-17221 и ХТЗ-242К. Об этом передают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Основными потребителями произведенной ХТЗ техники стали аграрии Украины и стран СНГ. Как сообщалось ранее, принадлежащая Ярославскому группа DCH открыла ХТЗ кредитную линию на сумму 400 млн. грн. "Стабильное финансирование позволило руководству завода в сжатые сроки закупить необходимые комплектующие, полностью закрыть задолженность по заработной плате, провести подготовительные работы и восстановить производственный процесс", - говорится в официальном пресс-релизе завода.

Как известно, Харьковский тракторный завод ведет свою историю с 1930 г., является одним из крупнейших машиностроительных предприятий Украины. Благодаря многолетней практике поставок продукции на экспорт, торговая марка "ХТЗ" входит в число наиболее узнаваемых за рубежом украинских брендов.

Стратегия ХТЗ в настоящее время ориентирована на восстановление рыночных позиций как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Владелец и инвестор завода Александр Ярославский силами группы DCH уже реализовал ряд успешных проектов возрождения промышленных предприятий, а также вложил более $1 млрд. в инвестиционные проекты в Харьковском регионе (включая $300 млн. на подготовку инфраструктуры Харькова к Евро-2012: строительство аэропорта, стадиона, первого в городе 5*отеля и сопутствующих объектов).
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не знаете как создать что нормальное так своруйте как китайцы,может еще Львов мопед карпаты,или верховину на поток поставит-стыдоба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рад, тем более, что ХТЗ - знаковый завод для Харькова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне отец рассказывал , что во времена совка , каждый такой завод как ХТЗ, мог быстро перейти на изготовление военной техники, думаю, и сейчас так надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
положительная новость. осталось их продать и уплатить налоги в бюджет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да они и на )(уй сегодня никому не нужны, эти харьковские трактора!!! Даже "Беларусы" украинские аграрии уже не так покупают, а про это дерьмо и речи нет. Хуже ХТЗ только ЮМЗ, - это вам каждый тракторист скажет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Человек правду пишет. Наши трактора безнадежно отстали. Лет на 50. В идеале надо было его хоронить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас ринок ....если они плохие - их никто не купит....300 тракторов купили...значит они на уровне.Или соответствуют формуле ЦЕНА - КАЧЕСТВО...Я даже не сомневаюсь в том что то чего раньше небило в наших тракторах....кондиционер и магнитола - туда добавили,а мотор там хороший колеса тоже не квадратние....может нету GPS навигатора но он есть в каждом смарфоне...Я лично рад за Харьковчан...
 показать весь комментарий
Ответить
 
как и говноЛанос...
неее, они нужны, ески как сказал Бацька - если цена в два раза ниже и обслуживаем МАЗы бесплатно в течении 5 лет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сравнил. Белорусы и Мазы это чудо техники по сравнению с украинскими ХТЗ и КРАЗ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
имелось в виду, что нужно к этому стремиться...
а вообще, если в семье, на фирме, в державе есть ХОЗЯИН то будет порядок везде... !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
китайские малыши 15-20 лошадиных сил сейчас в тренде, да и цену не сравнить.китайцы в 2-3 раза дешевле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зрадозябры прибежали свои вонючие кучки откладывать на ветке Ну-ну.......
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаХТЗ с момента запуска производства выпустил более 300 тракторов
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти