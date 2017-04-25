 Полиция установила 4 факта суицида, связанных с деятельностью интернет-"групп смерти": 10 попыток самоубийств предотвращены, - Князев

Об этом сообщил на коллегии МВД глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"На сегодня полицией открыты 35 уголовных производств и установлены 4 факта самоубийства, связанных с деятельностью "групп смерти". Киберполицией выявлены 926 групп самоубийств, из которых уже 600 заблокированы, и предотвращены более 10 попыток самоубийств. Эта работа продолжается", - сообщил Князев.
Как сообщалось ранее, сейчас правоохранители фиксируют появление новых так называемых флешмобов. Один из них предполагает исчезновение подростка на сутки с места жительства или учебы без уведомления о себе.
Ранее Киберполиция опубликовала советы родителям о том, как спасти детей от суицидных групп в соцсетях.
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