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Все про:Нацполиция (7072) самоубийство (527) социальные сети (112) Князев (56)

 Полиция установила 4 факта суицида, связанных с деятельностью интернет-"групп смерти": 10 попыток самоубийств предотвращены, - Князев

Киберполицией выявлены 926 групп самоубийств, из которых уже 600 заблокированы.

Об этом сообщил на коллегии МВД глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

"На сегодня полицией открыты 35 уголовных производств и установлены 4 факта самоубийства, связанных с деятельностью "групп смерти". Киберполицией выявлены 926 групп самоубийств, из которых уже 600 заблокированы, и предотвращены более 10 попыток самоубийств. Эта работа продолжается", - сообщил Князев.

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Как сообщалось ранее, сейчас правоохранители фиксируют появление новых так называемых флешмобов. Один из них предполагает исчезновение подростка на сутки с места жительства или учебы без уведомления о себе.

Ранее Киберполиция опубликовала советы родителям о том, как спасти детей от суицидных групп в соцсетях.


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А что , кто нибудь слышал, студенты медвуза , что участвовали в "синем ките" понесли наказание?
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Мені цікаво, яка вигода від цього організаторам? Чи це просто така розвага?
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Это проект из раши. Там очень много погибло подростков за последние годы. В Украине этот проект зашел явно недавно , раньше было спокойно. Надо уделять своим детям внимание . Как правило с появлением маленьких детей в семье, старшие чуствуют себя покинутыми и попадают в сети интернетных убийц. Наказание должно быть конкретное и приравнено к убийству.
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К сожалению реально привлечь их практически не возможно если у них есть хоть капля ума.
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Там одно из условий снимать все на видео и транслировать. Сильно подозреваю что эти видео потом продают извращенцам которых такое прет, а может это и есть сами извращенцы работающие без выгоды.
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Какие-то животные инстинкты просыпаются, когда убивают детей и возникает желание устроить этим мразям выбор - сгореть медленно в огне или быть медленно растворимым в кислоте...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция установила 4 факта суицида, связанных с деятельностью интернет-"групп смерти": 10 попыток самоубийств предотвращены, - Князев
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