 Гройсман озвучил зарплаты сотрудников Нацполиции: от 7 до 14 тысяч гривен

"В 2016 году приняли решение увеличить финансирование: уголовный розыск получает вместо 5,5-6 тысяч гривен - 10-14 тысяч гривен. "Корд" получает заработную плату от 9 тысяч гривен. Участковые ранее получали - 3200 гривен. Теперь - 7-14 тысяч гривен. Патрульный получает 8-10 тысяч гривен заработной платы", - отметил Гройсман.
У 2016 прийняли рішення збільшити фінансування: карний розшук отримує замість 5,5-6 тис.грн - 10-14 тис.грн. "Корд" отримує ЗП від 9 тис.грн- Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 квітня 2017 р.
Дільничні раніше отримували - 3200 грн. Тепер - 7-14 тис. грн. Патрульний отримує 8-10 тис. грн. заробітну плату.- Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 квітня 2017 р.
Напомним, ранее Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году повышения зарплат в Украине не ожидается.
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там шапочки не выдают, но работают по 4 часа
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Но там есть свои нюансы. Есть подозрение, что для такой "ответственной" работы нужны определенные рекомендации. Наверное даже больше, чем юридическое образование и крепкий желудок.
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Астанавис!!! Хорошо подумай.
Менеджер среднего звена просиживает штаны в офисе с чашечкой кофе примерно за такие же деньги. Но мне кажется, что патрульному хоботиться приходится побольше офисного планктона.
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якось так.
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Если же речь идет о районных терапеутах, то они коновалы квалифицированные, а не врачи. То же касается учителей и всех остальных, кто действительно квалифицирован (а не с трудом закончил ВУЗ).
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В Киеве действительно хороший педагог может быть востребован и хорошо оплачен в каком-нить лицее, гимназии. А шо делать такому педагогу в Белой Церкви или Житомире?
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"Я на колчаковских фронтах"
Пока за жопу не возьмут.
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і на донбасі я не пиріжки їв.
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1. Безперспективность.
2. Низкий уровень преподавания.
3. Отсутствие желания при первых двух минусах еще и тянуть лямку после окончания где-нить в Мухосранске (хорошо хоть уже не на Камчатке где-нить).
К сожалению, до середины 90-х годов в военных училищах (и вообще в ВУЗАХ) от старого доброго совка мало что осталось, кроме дибильных традиций.
В 99-м, кажется, к нам перевели ребят из ХВАИУ с пересдачей академразницы. Хорошие, дисциплинированные ребята, но уровень знаний никудышний.
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ну а загалом - в нас з інженерією грусть-пєчаль...
ЗП інженера-проектувальника в кращому випадку - 8-12 штук - це шлях в нікуди...
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беркутнеКорду платють уже по 21 000. Покращення!
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- при каждом мусоре, судье, прокуроре, ... закрепить сколько-там крепостных душ - для обслуги...
- пенсионеров - усыпить (выморить голодом, холодом, тарифами...)
- границы - закрыть (изнутри), чтобы не сбегали, ссцуки...
...
в северную корею - путевки бесплатно !
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аминь...
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Вот только им хуже будет чем беркуту, народное вооруженное восстание не за горами.
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