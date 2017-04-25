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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1695) Кабмин (10185) Нацполиция (7072) Гройсман (2839)

 Гройсман озвучил зарплаты сотрудников Нацполиции: от 7 до 14 тысяч гривен

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об увеличении финансирования на зарплату сотрудников Нацполиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы правительства, об этом он сказал в ходе заседания коллегии МВД.

"В 2016 году приняли решение увеличить финансирование: уголовный розыск получает вместо 5,5-6 тысяч гривен - 10-14 тысяч гривен. "Корд" получает заработную плату от 9 тысяч гривен. Участковые ранее получали - 3200 гривен. Теперь - 7-14 тысяч гривен. Патрульный получает 8-10 тысяч гривен заработной платы", - отметил Гройсман.


Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Ну, обед будет, а потом изучаем материалы", - члены Высшего совета правосудия работают по 4 часа в день и получают зарплату около 200 тысяч гривен за месяц. ВИДЕО

Напомним, ранее Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году повышения зарплат в Украине не ожидается.



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ненуашо? работа не пыльная, зп приличная, опять таки- кепочки красивые выдают
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краще в ЗСУ. бо в поліції можуть і по кєпочці настучать.
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я передумала, подамся в судьи :D
там шапочки не выдают, но работают по 4 часа
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Главное,Луиза,не стесняйтесь колядовать.А если не хватит стеклянных банок могу одолжить.
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О!!! Это вариант.
Но там есть свои нюансы. Есть подозрение, что для такой "ответственной" работы нужны определенные рекомендации. Наверное даже больше, чем юридическое образование и крепкий желудок.
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Патрульный получает 8-10 тысяч гривен заработной платы

Астанавис!!! Хорошо подумай.

Менеджер среднего звена просиживает штаны в офисе с чашечкой кофе примерно за такие же деньги. Но мне кажется, что патрульному хоботиться приходится побольше офисного планктона.
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Ничто не мешает любому мусору уволиться и пойти работать менеджером среднего звена. А ни один не ушел. Хрен их из мусарни вытуришь. Догадайтесь почему?
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Равно, как и наборот - облаку в штанах, не державшему ничего тяжелее смартфона в руках, поднять сраку и пойти работать патрульным за те же деньги, а не тратить свое оплачиваемое рабочее время на Цензоре.
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Ты сначала найди такую работу менеджера за 8-10.
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Ну мы ж не про совсем буратину с дыроколом говорим, а про реального такого чувачка с ланосом в кредит, блестящим костюмом с узкими брючками и последним айфоном в долг. Ему никак низзя меньше просто потому, что кредит и долг.
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Страна, в которой зарплата полицейского без образования в 2-3 раза выше чем у квалифицированного инженера или врача - обречена.
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Ну я могу показать пару, которые из тебя достаточно квалифицированно сделают котлету. А потом вместе поищем квалифицированного врача, который сможет снова сделать из котлеты человека.
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я добре стріляю. на кожного дуболома є пм.
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є у нас гарні і врачі і інженери. м. Дніпро військовий шпиталь там врачі багато життів врятували. а самий у нас великий спеціаліст це гєн .плокулол який навіть освіти не має .
якось так.
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Вряд ли я попрусь из Киева в Днепр с бронхитом. Я попрусь к хорошему врачу за хорошие деньги в Киеве. И этот квалифицированный врач точно получает больше, чем полицейский.
Если же речь идет о районных терапеутах, то они коновалы квалифицированные, а не врачи. То же касается учителей и всех остальных, кто действительно квалифицирован (а не с трудом закончил ВУЗ).
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ви трохи не праві. в перефірії також багато спеців своєї справи. і Київ не є еталоном успішності.
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Я не про периферию, а про место, в котором живу. Другое дело, что на периферии спецу может быть гораздо сложнее работать за достойные деньги.
В Киеве действительно хороший педагог может быть востребован и хорошо оплачен в каком-нить лицее, гимназии. А шо делать такому педагогу в Белой Церкви или Житомире?
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я аваковців на дух не переношу. а пм завжди зі мною. в посвідченні він у мене вписаний . так що привіт від ЗСУ.
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Ну да, ну да.
"Я на колчаковских фронтах"
Пока за жопу не возьмут.
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ваший сарказм недоречний. можете думать що забажаєте. в 1996 році я закінчив КВІРТУ ППО.
і на донбасі я не пиріжки їв.
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Лучше б ты про КВИРТУ в 96-м не писал. Теперь это действительно не смешно после разговоров о квалифицированных специалистах.
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чому ? у нас викладали хороші спеціалісти. да і станція кольчуга була розроблена в КВИРТУ. це так про спеціалістів....
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Потому что я передумал поступать в военное училище именно в это время по нескольким причинам:
1. Безперспективность.
2. Низкий уровень преподавания.
3. Отсутствие желания при первых двух минусах еще и тянуть лямку после окончания где-нить в Мухосранске (хорошо хоть уже не на Камчатке где-нить).

К сожалению, до середины 90-х годов в военных училищах (и вообще в ВУЗАХ) от старого доброго совка мало что осталось, кроме дибильных традиций.

В 99-м, кажется, к нам перевели ребят из ХВАИУ с пересдачей академразницы. Хорошие, дисциплинированные ребята, но уровень знаний никудышний.
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Покажи мне тут вообще что-то квалифицированное, кроме трепачей и жлобов.
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Кваліфікований інженер може заробляти 1000-2000 баксів, але зазвичай - за рахунок додатового заробітку...
ну а загалом - в нас з інженерією грусть-пєчаль...
ЗП інженера-проектувальника в кращому випадку - 8-12 штук - це шлях в нікуди...
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НУ и как прожить . пусть даже и самому честному копу ? когда надо от 12 тысяч. что будет соответствовать дореволюционным 4 тысячам. и это касается не только полицейских. но и рабочиз. менеджеров про продажам. любых обывателей.
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Вообще-то он сдуру похвастался, что беркутнеКорду платють уже по 21 000. Покращення!
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ну, идея понятна:
- при каждом мусоре, судье, прокуроре, ... закрепить сколько-там крепостных душ - для обслуги...
- пенсионеров - усыпить (выморить голодом, холодом, тарифами...)
- границы - закрыть (изнутри), чтобы не сбегали, ссцуки...
...
в северную корею - путевки бесплатно !
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вон в соседней ветке князев говорит на селфи палки не хватает новым патрульным...
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если им мало, можно у представителей кривосудия немного срезать. 200 тыс. за 4-х часовой рабочий день - можно и с мусорами поделиться.
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ха ха именно таким было начало конца яныка - когда он поднял зарплату беркутне
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А не пора ли Гройсману озвучить какую сумму взяток требовали работники полиции,сколько раз превысили служебные полномочия,сколько продали наркотиков и на основе всех этих фактов привязать суммы зарплат полицейских к реальному результату их работы?
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Знакомые знакомых говорили,что такую зарплату платили первые 2-3 месяца,потом вроде всех настоятельно попросили написать заявление уменьшить сумму в связи с трудной экономической ситуацией в стране.
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...все прониклись шоколадом, и никто не ушел...
аминь...
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цепных псов режима внутренней оккупации хорошо кормят.
Вот только им хуже будет чем беркуту, народное вооруженное восстание не за горами.
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Ух ты! Это как срок за хулиганство: от и до.
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Аваков в ФБ- радуется! Это щедро, гройсман!
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це називається , жити по - новому чи "" Солідарність "" , коли у Військового - Чорнобильця пенсія 1 470 гр . , при майже не рухливому способі існування , бо радіація розбила всі суглоби та судини ??
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хай СССР або Москва платить, це тепер інша держава, взагалі може нічого не платити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман озвучил зарплаты сотрудников Нацполиции: от 7 до 14 тысяч гривен
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