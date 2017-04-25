 Нацполиция попросила увеличить финансирование на 4,1 млрд грн: "Нефтепродуктами обеспечены до июля, а патронами - до мая"

Об этом на коллегии Министерства внутренних дел с участием премьер-министра Владимира Гройсмана сообщил руководитель Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"По нашим подсчетам, минимальная дополнительная необходимость финансирования полиции на 2017 год составляет 4,1 млрд гривен", - сказал он.
По его словам, полиция профинансирована в этом году только на 39%.
Князев отметил, что полиция обеспечена нефтепродуктами только на период до июля, а патронами - до мая.
"Важную роль в повышении результативности противодействия преступности сыграло дополнительное выделение правительством в конце 2016 года 2,158 млрд гривен. Стимулом в работе для сотрудников уголовного розыска, следствия и других полицейских стало повышение ежемесячного денежного обеспечения. На сегодня ищется возможность уравнять зарплату участковых офицеров полиции и других небольших категорий, которые не попали в повышение в 2016 году", - цитирует Князева lb.ua.
Увеличение зарплат позволило закрыть 5 тысяч вакантных мест в полиции, доложил глава Национальной полиции. Сейчас новички проходят обучение, через четыре-пять месяцев выйдут на работу.
"Вместе с тем процесс становления Национальной полиции требует инвестирования в дальнейшее формирование систем полиции и его ресурсного обеспечения. Государственный бюджет на 2017 год предусматривает расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 млрд гривен, что очевидно недостаточно для ее функционирования и обеспечивает нормативные потребности только на 39%. По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании на 2017 год составляет 4,159 млрд гривен. Например, сегодня полиция обеспечена нефтепродуктами только до июля, патронами - до мая, униформой только, к сожалению, отдельные подразделения полиции. В большинстве областных центров и городов полицейские не "переодевались"", - сказал глава Князев.
Имеющихся денег может не хватить до конца года, заявил он
"Инвестиции в полиции будут иметь значительный социальный эффект, в первую очередь в повышении доверия граждан к органам исполнительной власти в борьбе с преступностью и коррупцией", - считает Князев.
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- а если не повысят - вся нацполиция в ополченцы уйдет !..."
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никто никакого бюджета не складає...
берут с терпил (народа Украины) по потребности...
(как при коммунизме)...
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Чет вспомнился аник, когда в перестроечном совке стоит еврей пикетчик на Красной площади, а к нему подходит мент.
Мент: Чего стоишь?
Еврей: Зарплаты нет!!! Товаров в магазинах нет!!!
Мент (угрожающе): Вот сейчас как въ...бу тебя рукояткой пистолета...
Еврей: У них даже патронов нет!!!
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нові поліцаї мєнти торгують набоями ?
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На моє зауваження, що знаку немає, "поліцай" відповів - оскаржуйте мої дії в суді...
Тепер я буду витрачати час та гроші (на судовий збір), щоб оскаржити порушення якого не було...
"Реформа" пройшла успішно, дайте більше бабла...
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