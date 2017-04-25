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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (531) Нацполиция (7072) финансирование (1180) Князев (56)

 Нацполиция попросила увеличить финансирование на 4,1 млрд грн: "Нефтепродуктами обеспечены до июля, а патронами - до мая"

Национальная полиция оценивает потребность в дополнительном финансировании службы в текущем году на уровне 4,1 млрд гривен.

Об этом на коллегии Министерства внутренних дел с участием премьер-министра Владимира Гройсмана сообщил руководитель Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"По нашим подсчетам, минимальная дополнительная необходимость финансирования полиции на 2017 год составляет 4,1 млрд гривен", - сказал он.

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По его словам, полиция профинансирована в этом году только на 39%.

Князев отметил, что полиция обеспечена нефтепродуктами только на период до июля, а патронами - до мая.

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"Важную роль в повышении результативности противодействия преступности сыграло дополнительное выделение правительством в конце 2016 года 2,158 млрд гривен. Стимулом в работе для сотрудников уголовного розыска, следствия и других полицейских стало повышение ежемесячного денежного обеспечения. На сегодня ищется возможность уравнять зарплату участковых офицеров полиции и других небольших категорий, которые не попали в повышение в 2016 году", - цитирует Князева lb.ua.

Увеличение зарплат позволило закрыть 5 тысяч вакантных мест в полиции, доложил глава Национальной полиции. Сейчас новички проходят обучение, через четыре-пять месяцев выйдут на работу.

"Вместе с тем процесс становления Национальной полиции требует инвестирования в дальнейшее формирование систем полиции и его ресурсного обеспечения. Государственный бюджет на 2017 год предусматривает расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 млрд гривен, что очевидно недостаточно для ее функционирования и обеспечивает нормативные потребности только на 39%. По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании на 2017 год составляет 4,159 млрд гривен. Например, сегодня полиция обеспечена нефтепродуктами только до июля, патронами - до мая, униформой только, к сожалению, отдельные подразделения полиции. В большинстве областных центров и городов полицейские не "переодевались"", - сказал глава Князев.

Имеющихся денег может не хватить до конца года, заявил он

"Инвестиции в полиции будут иметь значительный социальный эффект, в первую очередь в повышении доверия граждан к органам исполнительной власти в борьбе с преступностью и коррупцией", - считает Князев.
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"...а если...?
- а если не повысят - вся нацполиция в ополченцы уйдет !..."
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Для збільшення фінансування поліція має звільнити 40% старих ментів на керівних посадах і замінити їх новими керівниками, які не працювали в системі МВС.
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Я не розумію як складали бюджет нацполіції що грошей не вистачить на пальне та патрони? Може Аваков сам зі своїх грошей профінансує, раз проїпав розрахунки в бюджеті? Де встигли витратити річну норму пального та набоїв? Міліції веде війну зі злочинністю в кожному місті? Куди патрони діваються?
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да узбагойтесь!
никто никакого бюджета не складає...
берут с терпил (народа Украины) по потребности...
(как при коммунизме)...
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Я б сказал на "а если?"-если не повысят,то они отожмут у населения,на дорогах,в кабаках,просто так на улице,повод найти они мастера.
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Нет конечно. Исключительно за полицию без патронов и ГСМ. Ну еще за сапожников без сапог, жлобов без семак и т.д. и т.п.
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Фабрик - бєз рабочіх , землі - без селян , чоловіків - без жінок і т.д ...?
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Ну типа того.

Чет вспомнился аник, когда в перестроечном совке стоит еврей пикетчик на Красной площади, а к нему подходит мент.
Мент: Чего стоишь?
Еврей: Зарплаты нет!!! Товаров в магазинах нет!!!
Мент (угрожающе): Вот сейчас как въ...бу тебя рукояткой пистолета...

Еврей: У них даже патронов нет!!!
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если мусор за год выстрелит 3 патрона-это прямо таки супермусор...но не выстреливают и одного...и куда патроны подевали,да и бензин-интересно бы узнать..а то с молоденькими гражданскими лицами они по лесам на служебных машинах разьезжают...ну и зачем я должен оплачивать сексуальные утехи мусорылых?
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Ну не обладаю такими глубокими знаниями об материальном обеспечении полиции. Поэтому спорить не буду.
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Полійейська держава - дороге задоволення. Готуйте бабло, платники податків.
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Просто пипец! Нет слов! Это при том что 95 процентов осталось старых ментов! А на медицину, образование, пенсии, стипендии??? Полицейское государство? Заипали сцуки....
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Патронами до мая? А что,часто стреляют? На фронте их нет.
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Мабуть малося на увазі патрони для стрільби в тирі. Хай тренуються, може почнуть попадати у водіїв-порушників, а не у сидячих поряд пасажирів.
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Нам просто об этом не пишут и не говорят.Им человека убить что муху прихлопнуть.
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Сначала, свои неподкупные ряды подчистьте. Сколько не дай, а коррупция и прочие нарушения растут, как на дрожжах. Беркута, сепары в МВД - на почётных местах.
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Когда страну надо было защищать то пошли гражданские добровольцы. И это при том ч то с правом ношения оружия и под Присягой было почти миллион силовиков разных структур.
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"Інвестиції в поліцію" можуть дати тільки один "соціальний ефект": барижна владна верхівка на чолі з "будкобудівником" буде себе вести ще нахабніше і цинічніше, будучи впевненою, що "пси авакова" захистять її більше, аніж "єнакієвського шльопєра"! (ІМХО)
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голубанами и атброськиными обеспечены - вот и хватит.
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Вони що воюють? Звертайтесь до кулівлоб..там бабла не мірено
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В не бедной Германии,к примеру,в тире тренируются дешевыми патронами малого калибра.Либо травматическими.Кроме того ,интересно,патроны поставляемые ВСУ и полиции облагаются какими либо налогами?
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Бессовестные ублюдки,им еще и мало.Не знаю кому как,а мне такая полиция ничем не отличается от тех же воров,вымогателей и душегубов с коими они должны бороться.Их основной враг-народ Украины.Посему форму шейте за свои бабки у портных,за каждый стреляный патрон отчет и взыскание,за битую тачку-ремонт за счет того кто сотрудника который разбил.Сколько можно народ доить!
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Не впевнений, але можливо готуються до виборів. Тобто до введення військового стану.
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Угу ...наприклад , як у Княжичах - стільки набоїв було використано ...
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Интересно, какой это ежедневный расход патронов у нашей полиции, что к маю они закончатся? Что-то не припоминаю нескончаемого потока новостей, о том как пристреливают бандитов.
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Схоже на те , що ми , назабаром , дізнаємось , що нові поліцаї мєнти торгують набоями ?
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Причем не удивлюсь, если продают их "торговым партнерам".
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У авякова патроны кончаются! Как он теперь будет награждать сепаратистов именным оружием и без патронов? Нужно срочно денег выделить.
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Вчора на мене "нова поліція" виписала постанову за проїзд під знак ЯКОГО НЕ ІСНУЄ!!!
На моє зауваження, що знаку немає, "поліцай" відповів - оскаржуйте мої дії в суді...
Тепер я буду витрачати час та гроші (на судовий збір), щоб оскаржити порушення якого не було...
"Реформа" пройшла успішно, дайте більше бабла...
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10% бюджета на мусарню - и это еще не предел.
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патронов до мая а потом что, с рогатки будут стрелять, ля что за аргументы привел этот мусор(((
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непонятна... патронами до мая... они их что продают налево? или у нас тут на подконтрольной части 24-х часовые боевые действия с преступностью?
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А назовите мне, кстати, какой в Украине работает патронный завод, обеспечивающий боеприпасами (в т.ч. под патрон НАТО) наши доблестные Нацгвардию, ВСУ и прочие силовые ведомства ? Что ? Нет такого завода ? А может таки дешевле будет его построить, чем запрашиваемые ментами 4 миллиарда "на пострелять"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацполиция попросила увеличить финансирование на 4,1 млрд грн: "Нефтепродуктами обеспечены до июля, а патронами - до мая"
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