 Порошенко и Лукашенко совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов ЧАЭС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.
Главы государств совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС.
Президенты двух стран также проведут переговоры на территории Беларуси.
Напомним, что в ноябре 2016 года энергоблок №4 Чернобыльской атомной электростанции был накрыт защитной аркой. Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте "Укрытие". Проектом предусмотрена эксплуатация нового сооружения в течение 100 лет.
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Рошен - єто крот и только недалекие люди єтого не понимают
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Российский самолет не реагировал на множество предупреждений и двигался на военные корабли НАТО. Было принято решение сбить СУшку.
Самолет упал в море, пилотов подобрал НАТОвский эсминец. Оба живы и здоровы
Реакция России на инцидент пока неизвестна."
Источник:technosotnya.com
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И люди , что в близлежайших районах были в это время на демонстрации для козломордого тупицы тоже не в счет.Иди себе убогое, не громыхай пустой головой .
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