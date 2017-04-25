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 Политика Украины
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 Порошенко и Лукашенко совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов ЧАЭС

В среду, 26 апреля, Президент Украины Петр Порошенко встретится с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

Главы государств совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС.

Президенты двух стран также проведут переговоры на территории Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назначил пожизненные стипендии 22 пожарным, тушившим огонь на ЧАЭС 26 апреля 1986 года

Напомним, что в ноябре 2016 года энергоблок №4 Чернобыльской атомной электростанции был накрыт защитной аркой. Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте "Укрытие". Проектом предусмотрена эксплуатация нового сооружения в течение 100 лет.

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Порошенко дружить з диктатором, фу. Пробачте нас, сябри.
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А он дружит с Лукашенко? Хуйло как-то заявлял, что они с Меркель - друзья...
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Звичайно друзі - це , вже давно , всім зрозуміло ...
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В политике не ссорятся, только лукашистская пропаганда убеждает, что кругом - враги и "бандеровская Украина" - тоже...
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не просто дружит, а еще финансирует кремлевскую марионетку, позволяяя ей сбивать товари на ринке Украини, в ущерб внутреннему производителю
Рошен - єто крот и только недалекие люди єтого не понимают
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А як же ж спільні навчання Білорусі та РФ, вже Білорусь не буде на нас нападати разом з кацапами? Чи порошенко ще не зрозумів що бацька продасть Україну путіну за знижки на газ?
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Хватит уже разводить эту бодягу с "нападением".Россия просто запугивает, это их типичный метод. А Беларусь в при нципе ни на кого напасть не может.
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Білорусь насправді вдалий плацдарм для нападу з тилу та перерізання доріг в ЄС, тому Білорусь може сама не нападати а тільки дозволити російським військам пройти через Білорусь до українського кордону, може дозволити російським засобам ППО збивати українські літаки з території Білорусі, може дозволити російським бомбардувальникам, які будуть бомбити Західну Україну, дозаправлятись в Білорусі десь на дорозі.
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Вместо того, чтобы пустые страшилки тиражировать, займитесь стОящим делом.
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"Только что, стало известно о ЧП в Балтийском море. НАТОвский истребитель сбил российский СУ-24, который вторгся в воздушное пространство НАТО.

Российский самолет не реагировал на множество предупреждений и двигался на военные корабли НАТО. Было принято решение сбить СУшку.

Самолет упал в море, пилотов подобрал НАТОвский эсминец. Оба живы и здоровы

Реакция России на инцидент пока неизвестна."

Источник:technosotnya.com
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Фейк. Подивіться, в Інтернеті цій "новині" більше 16 годин. Було би правдою, вже усі б теревенили про це на кожному кроці.
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И березки, заваленными львовским мусором, не пропустите. Хотя, только вчера разговаривали о наших пожарных с Черкасс. Годы идут, а Герои не забываются.
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А тебе какое дело до "львлвского мусора"? Твоя расея давно одна сплошная помойка!
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Да и опросы населения показывают его чрезвычайно высокую популярность.
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Да все уже знают,что ты путлеровского брата-близнеца почитаешь...
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Желаем и тебе того же,и раз тебе так весело от этого , то дай Бог тебе десять таких аварий, тогда посмеемся и мы за компанию.
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Вот ты меня "просвятил" ,ну кацап , что возьмешь. Оказывается облуживающего персонала, и населения города было меньше чем ликвидаторов, а ликвидаторы , конечно из кацапии все были, да? И ликвидация аварии началась только на третий день, не знаешь , лишнехромосомный? И ,да,Укры великие , и не тебе убогому это обсуждать.
И люди , что в близлежайших районах были в это время на демонстрации для козломордого тупицы тоже не в счет.Иди себе убогое, не громыхай пустой головой .
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Не понятно, что с ним можно "чтить", если он с вофкой собирается против Украины проводить учения, которые могут стать полномасштабным наступлением (по прогнозам того же Пастора)? Л- лицемерие.
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Та ты шо? А Крым и Даумбас- не повод "бояться страшилок"?
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Со стороны Беларуси никто и никогда на тебя нападать не будет...
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Корєфани , блін ... по ходу для нас Мінськ - вже 2-га столиця ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Лукашенко совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов ЧАЭС
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