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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (7072) расследование (2084) убийство (4861) Князев (56) Вороненков Денис (150)

 В деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова есть позитивные сдвиги, - Князев

Правоохранители значительно продвинулись в установлении лиц, причастных к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть позитивные сдвиги по установлению лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Вороненкова", - заявил он в ходе доклада на коллегии МВД Украины во вторник в Киеве.

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Подробности расследования Князев не раскрыл.

При этом он отметил, что полиция повысила раскрываемость заказных убийств до 84%.

На данный момент нераскрытыми остаются 79 заказных убийств, в 32 - есть перспектива задержания виновных в ближайшее время.

Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.

Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.

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Вже має бути вирок суду по всім причетним до вбивства! Влада мафії спускає розслідування на гальмах! Взяли кілера це нечувана вдача! Наступної миті мали бути затримані та допитані всі з ким він зізвонювався, всі з ким жив, всі з ким контактував по службі та в биту, всі хто підвозив його на машині, всі ці люди мали бути допитані по кілька разів, всі телефонні дзвінки кілера мали бути переглянуті, всі телефони та комп'ютери знайдені, допитані всі командири з якими він служив, всі сослуживці, всі хто за нього поручався, всі з ким він міг бути знайомий раніше. Що зроблено до цього часу? Нічого! Мафія сама вбила Воронєнкова щоб він не розповів як мафія перевозить транзитом наркоту через Україну і тому розслідування ніколи не закінчиться, як і по вбивству Шеремета, як і по розстрілу людей на Майдані.
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....нашей бабушке стало лучше......вчера плевала на подбородок.....а сегодня аж на грудь!
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По оперативной информации на левом берегу Киева был замечен серебристый ланос.)
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Там главный вопрос: как убийца за несколько недель мог побывать в Донецке?
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Собрали три слова в кучу и сразу продвинулись.
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Скорей сдвиги происходят в бошках "реорганизованной" полиции. 90-е возвращаются.
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кацаПсинский поп Всеволод Чаплин через сутки после отъезда Вороненкова в инете нацарапал : теперь Вороненков труп после такого предательства...
ну а объявления в розыск Вороненкова кацаПсинами и открытие уголовного дела против предателя не в счёт...,КацаПсины своих не бросают....типа Березовский с Литвиненко в Лондоне и тд..
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Поліція повисила розкриття замовних вбивств до 84%??? Такими темпами наша славна поліція скоро і вбивство Кенеді розкриє..........................................
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на РАБссии существует банда ликвидаторов под кодовым именем "К-20",которая орудует по любому приказу КГБэшной шайки в любой точке мира...
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да вполне возможно что и киллер не погиб. Если бы он остался жив, то выгодно сообщить , что он погиб, так как заказчики могут не бояться, и это их ослабит.
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за месяц Установили, что Труп убийцы Мужского пола.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова есть позитивные сдвиги, - Князев
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