 В деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова есть позитивные сдвиги, - Князев

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Есть позитивные сдвиги по установлению лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Вороненкова", - заявил он в ходе доклада на коллегии МВД Украины во вторник в Киеве.
Подробности расследования Князев не раскрыл.
При этом он отметил, что полиция повысила раскрываемость заказных убийств до 84%.
На данный момент нераскрытыми остаются 79 заказных убийств, в 32 - есть перспектива задержания виновных в ближайшее время.
Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.
Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.
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ну а объявления в розыск Вороненкова кацаПсинами и открытие уголовного дела против предателя не в счёт...,КацаПсины своих не бросают....типа Березовский с Литвиненко в Лондоне и тд..
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- это хорошо...
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