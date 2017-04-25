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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Нацполиция (7072) расследование (2084) янтарь (534)

 В течение первого квартала 2017-го изъято почти 1,5 тонн янтаря-сырца, - замглавы Нацполиции Купранец

За первые три месяца 2017 года сотрудники Нацполиции изъяли почти 1,5 тонн янтаря-сырца.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал заместитель главы Нацполиции - начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

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"Мне бы, конечно, хотелось сейчас сказать, что мы полностью побороли янтарную мафию, ликвидировав крупную преступную организацию на Ривненщине, но это не так. Мы продолжаем работать, выявляем и документируем новые преступления, связанные с незаконной добычей этого камня, - сообщил он. - Больше всего уголовных правонарушений совершаются на территории Ривненской (Сарненский, Дубровицкий, Владимирецкий районы), Житомирской (Олевский, Коростенский и Овручский районы) и Волынской (Любашевский, Маневицкий, Ратновский районы) областей.

Так, в течение первого квартала 2017 осуществлялось досудебное расследование по 424 уголовным производствам указанной категории, из которых 103 начато с начала этого года.
С обвинительными актами в суд направлено 26 уголовных производств. Сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления 40 лицам. Изъято почти 1,5 тонн янтаря-сырца, 81 мотопомпа и 31 единица техники, которая использовалась для этого незаконного промысла".

Чиновник поддерживает идею легализации добычи янтаря. По его словам, существует ряд проблемных вопросов, возникающих при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве и документировании уголовных правонарушений, указанной категории, которые тоже требуют вмешательства законодателей.

"Во-первых, уголовные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьей 240 УК Украины, не относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, что исключает возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Законом Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", для документирования организаторов и исполнителей этого незаконного бизнеса. Из-за этого, не используются возможности НСРД для документирования преступлений указанной категории, а в большинстве случаев они совершаются организованными группами и носят системный характер.

На мой взгляд, необходимо пересмотреть санкцию статьи 240 УК Украины относительно установления за совершение уголовного преступления в сфере незаконной добычи янтаря более сурового наказания, а также конфискацию орудий совершения преступления (мотопомп, автомобилей). Поскольку лица, привлекаемые к уголовной ответственности за указанные преступления, получив условный срок или незначительный штраф, продолжают свою противоправную деятельность", - пояснил он.

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Полное интервью с Игорем Купранцом читайте здесь.
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І що з тим конфіскованим бурштином? Невже привласнила собі шоколадна банда бариг?
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пресекать копание - нахрена ?
изымать янтарь - это мы любим !
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Продайте его и вложите в безопасность страны, беспилотники, комплексы РЭБ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ течение первого квартала 2017-го изъято почти 1,5 тонн янтаря-сырца, - замглавы Нацполиции Купранец
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