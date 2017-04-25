 В течение первого квартала 2017-го изъято почти 1,5 тонн янтаря-сырца, - замглавы Нацполиции Купранец

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал заместитель главы Нацполиции - начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец.
"Мне бы, конечно, хотелось сейчас сказать, что мы полностью побороли янтарную мафию, ликвидировав крупную преступную организацию на Ривненщине, но это не так. Мы продолжаем работать, выявляем и документируем новые преступления, связанные с незаконной добычей этого камня, - сообщил он. - Больше всего уголовных правонарушений совершаются на территории Ривненской (Сарненский, Дубровицкий, Владимирецкий районы), Житомирской (Олевский, Коростенский и Овручский районы) и Волынской (Любашевский, Маневицкий, Ратновский районы) областей.
Так, в течение первого квартала 2017 осуществлялось досудебное расследование по 424 уголовным производствам указанной категории, из которых 103 начато с начала этого года.
С обвинительными актами в суд направлено 26 уголовных производств. Сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления 40 лицам. Изъято почти 1,5 тонн янтаря-сырца, 81 мотопомпа и 31 единица техники, которая использовалась для этого незаконного промысла".
Чиновник поддерживает идею легализации добычи янтаря. По его словам, существует ряд проблемных вопросов, возникающих при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве и документировании уголовных правонарушений, указанной категории, которые тоже требуют вмешательства законодателей.
"Во-первых, уголовные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьей 240 УК Украины, не относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, что исключает возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Законом Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", для документирования организаторов и исполнителей этого незаконного бизнеса. Из-за этого, не используются возможности НСРД для документирования преступлений указанной категории, а в большинстве случаев они совершаются организованными группами и носят системный характер.
На мой взгляд, необходимо пересмотреть санкцию статьи 240 УК Украины относительно установления за совершение уголовного преступления в сфере незаконной добычи янтаря более сурового наказания, а также конфискацию орудий совершения преступления (мотопомп, автомобилей). Поскольку лица, привлекаемые к уголовной ответственности за указанные преступления, получив условный срок или незначительный штраф, продолжают свою противоправную деятельность", - пояснил он.
Полное интервью с Игорем Купранцом читайте здесь.
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