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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2623) граница (2925) Крым (19580)

 За неделю в пункте "Чонгар" из Крыма в Украину не пустили 33 человека, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины в период с 17 по 23 апреля в контрольном пункте "Чонгар" отказала в пересечении административной границы с оккупированным Россией Крымом 33-м лицам, а 22-м из них запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Крым.Реалии" рассказала начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко.

"Большинство из тех, кто пытался пересечь админграницу с нарушениями, - граждане Узбекистана", - уточнила она.

В ведомстве сообщают о двух попытках незаконного ввоза в Крым патронов, трех случаях - наркотических веществ, и обнаружении транспортного средства, которое перемещали через админграницу с нарушениями.

После аннексии Крыма Россией на админгранице с полуостровом работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане стали меньше ездить в оккупированный Крым, - Госпогранслужба
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Пускати в Україну з Криму тільки знаючих українську мову і гімн.
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Крысяне, вы же в радной говени, зачем вам биндеравская Украина?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа неделю в пункте "Чонгар" из Крыма в Украину не пустили 33 человека, - Госпогранслужба
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