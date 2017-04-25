 За неделю в пункте "Чонгар" из Крыма в Украину не пустили 33 человека, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Крым.Реалии" рассказала начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко.
"Большинство из тех, кто пытался пересечь админграницу с нарушениями, - граждане Узбекистана", - уточнила она.
В ведомстве сообщают о двух попытках незаконного ввоза в Крым патронов, трех случаях - наркотических веществ, и обнаружении транспортного средства, которое перемещали через админграницу с нарушениями.
После аннексии Крыма Россией на админгранице с полуостровом работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
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