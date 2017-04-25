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 Минюст по результатам конкурса назначил директором департамента люстрации Задорожную

Министерство юстиции назначило директором департамента люстрации Анастасию Задорожную, ранее исполняющую обязанности директора.

Об этом говорится в сообщении министерства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Указано, что Задорожная стала победителем конкурсного отбора, набрав 19,05 баллов.

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Заместителем директора стала Александра Чиковани, ранее также участвовавшая в конкурсе на должность руководителя департамента люстрации.

Также конкурс определил двух специалистов департамента - главного специалиста отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы, им стал Сергей Козыренко, и ведущего специалиста отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами - Виктория Билак.

При этом конкурсная комиссия еще не определила победителей на следующие должности:

- заместителя директора департамента - начальника отдела обеспечения реализации закона об очищении власти в государственных органах департамента;

- начальника отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами;

- главного специалиста отдела обеспечения реализации закона об очищении власти в государственных органах департамента;

- ведущего специалиста отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы.

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Минюст по результатам конкурса назначил директором департамента люстрации Задорожную 01

Анастасия Задорожная

Задорожная родилась 4 июля 1988 года.

В 2010 году окончила Киевский национальный университет внутренних дел, специальность "правоведение".

Работала главным специалистом отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы департамента люстрации.

Также с 17 марта 2017 года была и. о. директора люстрационного департамента.

С июля 2010 года состоит в браке.

Задорожная ранее являлась официальным помощником-консультантом депутата Верховной Рады Олега Барны ("Блок Петра Порошенко") и депутата парламента 6-го созыва от "Блока Юлии Тимошенко" Элины Шишкиной.
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