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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (3846) отключение (141) энергетика (938) Министерство по вопросам оккупированных територий (122)

 Трехизбенка и соседние села остались без света после отключения энергоснабжения в ОРЛО, - МинВОТ

Несколько сел на подконтрольной территории Луганской области остались без света после прекращения поставок электроэнергии в оккупированные боевиками районы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам оккупированных территорий в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Обесточена линия 35кВ с оккупированной территории на подстанцию "Трехизбенка". Без электроснабжения остались: Трехизбенка, Калаус, Орехово-Донецкое, Кряковка", - сообщили в министерстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос о прекращении электроснабжения в ОРДО рассматривается, но не стоит так остро, как в ОРЛО, - Тука

Ранее "Укрэнерго" прекратила электроснабжение оккупированной территории Луганщины.
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Если пенсионеры в Украине из-за невозможности оплатить драконовские счета из нищенских пенсий тоже остаются без света, никакой ни МИн ни ВОТ это не волнует?
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хреново. надеюсь работы по проведению экстренных линий энергоснабжения велись заранее
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здесь кто то с местных писал, что рядом идет линия с подконтрольной земли, так что, отключая тех, не забудьте об этих.
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дискриминация!!!
Почему днр обделили вниманием?
Ща будет "великое переселение гомункулов" из лнр в днр , на свет будут ползти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрехизбенка и соседние села остались без света после отключения энергоснабжения в ОРЛО, - МинВОТ
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