 Трехизбенка и соседние села остались без света после отключения энергоснабжения в ОРЛО, - МинВОТ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам оккупированных территорий в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Обесточена линия 35кВ с оккупированной территории на подстанцию "Трехизбенка". Без электроснабжения остались: Трехизбенка, Калаус, Орехово-Донецкое, Кряковка", - сообщили в министерстве.
Ранее "Укрэнерго" прекратила электроснабжение оккупированной территории Луганщины.
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Почему днр обделили вниманием?
Ща будет "великое переселение гомункулов" из лнр в днр , на свет будут ползти.
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