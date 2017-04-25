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 Сцена для Евровидения готова на 100%, начались репетиции

Сцена в Международном выставочном центре в Киеве для проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017 уже полностью готова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила директор департамента культуры Киевской горгосадминистрации Диана Попова.

"Сцена готова на 100% и уже начались репетиции", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Напомним, международный песенный конкурс Евровидение-2017 состоится в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

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Точно! :D

Если в одну руку взять один конец оголенного провода, а в другую руку другой конец оголенного провода- то вы поймете, почему загорается лампочка!
Электрик печально смотрит на большую кучу пепла у трансформаторной будки и говорит: - Я же говорил тебе "фаза", а ты мне "ноль, ноль"!
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путлер зомбировал свой народ на пять поколений вперед, и даже если полностью изолировать мокшинский зверинец, лет пятьсот там говорить будет не с кем.
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Настя будет репетировать снятие штанов с потапа.
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Говорят, что сцена похожа на СС-овскую фуражку. Жаль, что рассеяне не примеряют. Она бы была им впору.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСцена для Евровидения готова на 100%, начались репетиции
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