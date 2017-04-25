 Сцена для Евровидения готова на 100%, начались репетиции

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила директор департамента культуры Киевской горгосадминистрации Диана Попова.
"Сцена готова на 100% и уже начались репетиции", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.
Напомним, международный песенный конкурс Евровидение-2017 состоится в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
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