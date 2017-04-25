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Все про:поезд (622) праздник (1528) Укрзализныця (1061)

 "Укрзализныця" назначила 23 дополнительных поезда на майские праздники. СПИСОК

С 26 апреля по 10 мая, на время майских праздников, "Укрзализныця" запустила 23 дополнительных поезда. Они будут курсировать на популярных направлениях, среди которых Киев - Львов, Киев - Ужгород, Киев - Харьков, Харьков - Ужгород, Одесса - Львов, Николаев - Киев. Также шесть поездов, которые следуют по графику осуществят дополнительные рейсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Список дополнительных поездов:

№191 / 192 Киев - Львов, из Киева и Львова 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая.

№197 / 198 Киев - Ковель, из Киева и Ковеля 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая.

№243 / 244 Киев - Львов, из Киева и Львова 29 апреля, 2, 9 мая.

№207 Киев - Ужгород, из Киева 26, 27, 28, 29, апреля, 1, 2, 7, 8 мая, из Ужгорода 27, 28, 29, 30 апреля, 2, 3, 6, 8 мая.

№239 Киев - Ужгород, из Киева 28 апреля, 1, 5, 8 мая, из Ужгорода 29 апреля, 2, 6, 9 мая.

№217 / 218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов, из Киева 27, 29 апреля, 1, 5, 7 мая, с Рахова 28, 30 апреля, 2, 6, 8 мая.

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№249 / 250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, из Киева 28 апреля, 1, 5, 7 мая, из Черновцов 29 апреля, 2, 6, 8 мая.

№213 Киев - Солотвино, отправление из Киева 3, 5, 7, 9 мая, обратно 4, 6, 8, 10 мая.

№271 / 272 Киев - Хмельницкий, из Киева и Хмельницкого 29 апреля, 9 мая.

№277 Киев - Хмельницкий, из Киева и Хмельницкого 29 апреля, 2, 6, 9 мая.

№162 / 161 Николаев - Киев, из Николаева 27 апреля, 5, 9 мая, из Киева 28 апреля, 6, 10 мая.

№206 / 205 Николаев - Киев, из Николаева и Киева 28 апреля, 2 и 6 мая.

№179 Днепр - Киев, с Днепра и Киева 28, 29 апреля, 2, 9 мая.

№796 / 795 Киев - Сумы, из Киева и Сум 29 апреля, 2, 6, 9 мая.

№228 Одесса - Львов, из Одессы 27, 29 апреля, 5, 8 мая, из Львова 28, 30 апреля, 6, 9 мая.

№242 Одесса - Ужгород, из Одессы 28 апреля, 1, 7, 9 мая, из Ужгорода 29 апреля, 2, 8, 10 мая.

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№270 / 269 Одесса - Харьков, из Одессы 27, 29 апреля, 2, 4, 9 мая, из Харькова 26, 28, 30 апреля, 3, 5, 10 мая.

№185 Львов - Ужгород, из Львова и Ужгорода 29 апреля, 2, 9 мая.

№231 Днепр - Ивано-Франковск, из Днепра 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8 мая, из Ивано-Франковска 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая.

№286 Запорожье - Львов, из Запорожья 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая, из Львова 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая.

№235 Харьков - Ужгород, из Харькова 28 апреля, 2, 5, 9 мая, из Ужгорода 26, 30 апреля, 3, 7, 10 мая.

№728 Киев - Харьков, из Киева и Харькова 28,30 апреля, 2, 5, 9 мая.

Дополнительные вагоны в составе поезда №24 / 23 Одесса - Киев (Москва) в сочетании Одесса - Киев - Одесса будут курсировать из Одессы 26, 28 апреля, 4 мая, из Киева 27, 29 апреля, 5 мая.

Дополнительные рейсы шести графиковых поездов:

№134 / 133 Николаев - Ивано-Франковск, из Николаева 29 апреля, 8 мая, из Ивано-Франковска 30 апреля, 9 мая.

№136 Одесса - Черновцы, из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Черновцов 27, 29 апреля, 1, 3 5, 7, 9 мая.

№148 Одесса - Киев, из Одессы 26, 28, 29 апреля, 1, 3, 5, 6, 8, 10 мая, из Киева - 27, 29, 30 апреля, 2, 4, 6, 7, 9 мая.

№63 / 64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, с Днепра 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Одессы 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая.

№92 Константиновка - Одесса, из Константиновки 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая, из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая.

№736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 2, 6, 9 мая.

Ранее сообщалось, что на майские праздники "Укрзализныця" назначила 14 дополнительных поездов и дополнительные рейсы пяти графиковых поездов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Укрзализныця" назначила 23 дополнительных поезда на майские праздники. СПИСОК
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