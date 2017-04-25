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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (3846) отключение (141) энергетика (938) Тука (462)

 Вопрос о прекращении электроснабжения в ОРДО рассматривается, но не стоит так остро, как в ОРЛО, - Тука

В последнее время оплата за электроэнергию с ОРДО не происходит.

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, возобновится ли поставка после погашения задолженности ОРЛО, Георгий Тука ответил: "Ситуация очень сложная. Исходя из того, что сейчас приостановлены любые хозяйственные отношения с оккупированными территориями, говорить о каких-то перспективах погашения существующей задолженности было бы слишком оптимистично. К сожалению, я должен констатировать, что с моей точки зрения это может привести к отключению на постоянной основе".

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Также заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что пока не видит возможностей осуществления переговоров оккупационной власти с украинской стороной.

На вопрос о том, планируется ли отключение Донецкой области от электроснабжения, Тука ответил: "Задолженность Донецкой обл. составляет 5,8 млрд, а из них чуть менее 500 млн - это задолженность потребителей на оккупированной территории. В Донецкой обл. разительная диспропорция... Вопрос возможного отключения рассматривается, но не стоит так остро, как в Луганской области".

Замминистр также отметил, что в последнее время оплата за электроэнергию с ОРДО не происходит.

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На вопрос о том, могут ли главари боевиков прибегнуть к ответным мерам, Тука ответил: "Конечно, могут. Принятие решения об отключении было принято не мгновенно, правительство к нему готовилось, обсуждали вместе с СНБО. Я лично сделал три официальных письма о предупреждении о возможных негативных последствиях таких действий... Единственная линия электропитания, которая осталась невредимой и благодаря которой подается электроэнергия с Счастинской станции на всю территорию Луганской области, эта линия электропитания в нескольких участках идет просто по линии разграничения. Чтобы вывести из строя эту линию, достаточно просто сделать меткий выстрел по изолятору из снайперской винтовки и потом не давать возможности ремонтным бригадам выйти на починку. Таким образом вся Луганская область может оказаться в заложниках от позиции террористов", - прокомментировал замминистр.

Также Георгий Тука отметил, что боевики могут частично переключиться на энергоснабжение из России.

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"Не в полном объеме, а частично они так и делают. Есть линия электропитания, которая идет на Луганщину из России. Но в полном объеме она не способна обеспечить Луганщину электроэнергией", - прокомментировал Тука.
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Есть линия электропитания, которая идет на Луганщину из России

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А что, гранату кинуть ни у кого рук нет?
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Я лично нет, тоесть теперь по вашим словам их будет содержать РФ?
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Ладно я понял, у вас там какието расчеты есть, теперь Украина станет богаче - в целом это разумно.
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Ну, не обеднеет от сбрасывания с шеи кормильцев точно
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Тоесть теперь они будут свой уголь поставлять в РФ, а от туда будт за этот уголь поступать электричество?
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Ну там свои разборки - опять таки кто то что то считает, я не в курсе. Например нам РФ платит порядка 2 млрд в год, за то что по территории РБ ездят только русские танки - ну кто что кому может продать, тот это и продает.
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понятно, суверенитет Беларуси стоит 2 млрд в год
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Ну это сложно коментировать - ваш агент, выбранный вами, вами оплачиваемый, поэтотому все в ваших руках.
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В целом я ответ на свой вопрос получил - теперь дела в Украине пойдут лучше, меньше нахлебников богаче все остальные. Только тогда второй вопрос - это самое эти нахлебники требовали (как я понимаю) с момента начала всей этой бучи - тоесть они добились своего?
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да, пойдите теперь у них спросите, счастливы они теперь?
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ОРЛО отключили легко, а ОРДО задумались, вдруг Ахметка разозлится.
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Походу на ОРЛО уже есть линия електропередач из Рашки а на ОРДО пока нет. Барыга все просчитал, чтобы лугандонцы без света не остались...
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Ну вот пусть кацапы за электричество и платят для своих шавок.
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Не стоит так остро? Тоесть мы еще поплатим за даунецких лугандонцев так Тука решил? Пускай падла сам из своего кармана и платит, лично я не хочу.
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Терпилы все оплатят, ахметке и новую яхту и ремонт в лондонской квартирке. А то вдруг путин нападе? Или еще недобитые нарики и алкаши дружными рядами двинут в ряды новоотбросов. Оно нам надо?
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..."Задолженность Донецкой обл. составляет 5,8 млрд, а из них чуть менее 500 млн - это задолженность потребителей на оккупированной территории."...Теперь понятны заоблачные цифры якобы "задолженности" жителям подконтрольной территории донецкой области от ахмета.Грамотно доит и страну,и любящих его донбассян.
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Мало того что Лугандон нас кормит 😀😀😀😀,так они еще за три года задолжали 5,8 млрд (200 Лимонов евро!!!) . И кто будет возвращать? Пенсионеры Украины оплачивая хметке коммуналку????
НАСРАЛИКА, кстати, в отставку. За безответственное отношение к бюджету.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос о прекращении электроснабжения в ОРДО рассматривается, но не стоит так остро, как в ОРЛО, - Тука
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