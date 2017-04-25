 Вопрос о прекращении электроснабжения в ОРДО рассматривается, но не стоит так остро, как в ОРЛО, - Тука

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, возобновится ли поставка после погашения задолженности ОРЛО, Георгий Тука ответил: "Ситуация очень сложная. Исходя из того, что сейчас приостановлены любые хозяйственные отношения с оккупированными территориями, говорить о каких-то перспективах погашения существующей задолженности было бы слишком оптимистично. К сожалению, я должен констатировать, что с моей точки зрения это может привести к отключению на постоянной основе".
Также заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что пока не видит возможностей осуществления переговоров оккупационной власти с украинской стороной.
На вопрос о том, планируется ли отключение Донецкой области от электроснабжения, Тука ответил: "Задолженность Донецкой обл. составляет 5,8 млрд, а из них чуть менее 500 млн - это задолженность потребителей на оккупированной территории. В Донецкой обл. разительная диспропорция... Вопрос возможного отключения рассматривается, но не стоит так остро, как в Луганской области".
Замминистр также отметил, что в последнее время оплата за электроэнергию с ОРДО не происходит.
На вопрос о том, могут ли главари боевиков прибегнуть к ответным мерам, Тука ответил: "Конечно, могут. Принятие решения об отключении было принято не мгновенно, правительство к нему готовилось, обсуждали вместе с СНБО. Я лично сделал три официальных письма о предупреждении о возможных негативных последствиях таких действий... Единственная линия электропитания, которая осталась невредимой и благодаря которой подается электроэнергия с Счастинской станции на всю территорию Луганской области, эта линия электропитания в нескольких участках идет просто по линии разграничения. Чтобы вывести из строя эту линию, достаточно просто сделать меткий выстрел по изолятору из снайперской винтовки и потом не давать возможности ремонтным бригадам выйти на починку. Таким образом вся Луганская область может оказаться в заложниках от позиции террористов", - прокомментировал замминистр.
Также Георгий Тука отметил, что боевики могут частично переключиться на энергоснабжение из России.
"Не в полном объеме, а частично они так и делают. Есть линия электропитания, которая идет на Луганщину из России. Но в полном объеме она не способна обеспечить Луганщину электроэнергией", - прокомментировал Тука.
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Почитайте комменты к видео.
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А что, гранату кинуть ни у кого рук нет?
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НАСРАЛИКА, кстати, в отставку. За безответственное отношение к бюджету.
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