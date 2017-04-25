 Защита Мартыненко инициирует увольнение 5 судей Апелляционного суда

Адвокат Николая Мартыненко обратился в Высший совет правосудия с жалобой на действия судей коллегии судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева Табак Т.М., Гладий С.В., Журавель А.А., Павленко А.П., Трясун Ю.Р.

Защита требует привлечь этих судей к дисциплинарной ответственности и уволить их с должностей.



Об этом сообщила пресс-служба Николая Мартыненко.



Она напомнила, что упомянутые пять судей коллегиально рассматривали апелляционную жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры на постановление Соломенского районного суда, согласно которой НАБУ фактически обязывалось прекратить производство по так называемому "делу Мартыненко".



"Пытаясь угодить антикоррупционным прокурорам и НАБУ, судьи Апелляционного суда Киева не только явно вышли за пределы своих полномочий (ведь решение Соломенского районного суда не оспаривалось, о чем было также указано в самом постановлении). Но и пошли на прямую фальсификацию судебного решения, фактически придумав новую норму уголовного процессуального закона. Судьи сослались на норму части четвертой статьи 399 УПК Украины как на основание для принятия к производству апелляционной жалобы прокурора. Но упомянутая норма закона имеет совершенно противоположный смысл - она ​​обязывает суд отказать в открытии производства, если апелляционная жалоба подана на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке", - указали у Мартыненко.



"Итак, судьи понимали незаконность обжалования постановления следственного судьи Соломенского райсуда и для оправдания незаконности рассмотрения апелляционной жалобы умышленно отметили несуществующие положения уголовного процессуального закона", - говорится в жалобе адвоката.



Защита Мартыненко надеется на непредвзятое рассмотрение жалобы Высшим советом правосудия. По ее мнению, привлечение судей Апелляционного суда Киева к ответственности за фальсификацию судебного решения должно стать хорошим уроком всей судебной системе.

