 СБУ не запрещала выступавшему в Крыму российскому рэперу Басте проводить концерт в Киеве, - "Апостроф". ДОКУМЕНТ

О том, что российский рэпер намерен дать концерт в Киеве свидетельствуют афиши и открытая продажа билетов на шоу исполнителя.Как передает Цензор.НЕТ , в ответе СБУ на запрос издания "Апостроф" по поводу того, принималось ли решение о запрете этому артисту въезжать в Украину в связи с нарушением украинского законодательства, сказано: "По состоянию на 20 апреля 2017 года решение о запрете на въезд в Украину указанной вами персоне Службой безопасности Украины не принималось".

Отметим, данные о концерте Басты в оккупированном Крыму есть в открытом доступе в социальных сетях.