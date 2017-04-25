 СБУ не запрещала выступавшему в Крыму российскому рэперу Басте проводить концерт в Киеве, - "Апостроф". ДОКУМЕНТ

О том, что российский рэпер намерен дать концерт в Киеве свидетельствуют афиши и открытая продажа билетов на шоу исполнителя.
Как передает Цензор.НЕТ, в ответе СБУ на запрос издания "Апостроф" по поводу того, принималось ли решение о запрете этому артисту въезжать в Украину в связи с нарушением украинского законодательства, сказано: "По состоянию на 20 апреля 2017 года решение о запрете на въезд в Украину указанной вами персоне Службой безопасности Украины не принималось".
Отметим, данные о концерте Басты в оккупированном Крыму есть в открытом доступе в социальных сетях.
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Миротворець12 год ·
ЕЩЕ ОДИН НЕЛЕГАЛЬНО ПРОЛЕЗ В НАШ КРЫМ
Пока накапливаем материал. Помогаем СБУ и Пограничникам.
https://psb4ukr.net/criminal/guskov-aleksej-gennadevich/
Незаконное пересечение Государственной границы Украины.
Отрицание российской агрессии.
Участник т.н. Международного кинофестиваля Никиты Михалкова «Евразийский мост» (02.10.2016) в оккупированном россией Крыму.
советский и российский актёр театра и кино, продюсер. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года (2002). Народный артист РФ. Член партии «Единая Россия».
Один из подписантов письма о «поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму».
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Они еще тут выть и скакать будут по нашим душам и могилам погибших.
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Вся эта шелупонь дешевая зачем сюда лезет?
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тут вопросы должны быть к ОРГАНИЗАТОРАМ всего этого шабаша .
думаете они не знают кто где и как выступал ? знают и делают эти провокации преднамеренно.
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