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 Политика Украины
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Все про:запрет (1082) СБУ (14040) артисты (114)

 СБУ не запрещала выступавшему в Крыму российскому рэперу Басте проводить концерт в Киеве, - "Апостроф". ДОКУМЕНТ

Известный российской рэп-исполнитель "Баста" (Михаил Вакуленко) 17 июня намерен провести концерт в Киеве, несмотря на то, что в 2015 году выступал в оккупированном Россией Крыму.

О том, что российский рэпер намерен дать концерт в Киеве свидетельствуют афиши и открытая продажа билетов на шоу исполнителя.
Как передает Цензор.НЕТ, в ответе СБУ на запрос издания "Апостроф" по поводу того, принималось ли решение о запрете этому артисту въезжать в Украину в связи с нарушением украинского законодательства, сказано: "По состоянию на 20 апреля 2017 года решение о запрете на въезд в Украину указанной вами персоне Службой безопасности Украины не принималось".

СБУ не запрещала выступавшему в Крыму российскому рэперу Басте проводить концерт в Киеве, - Апостроф 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Певицу Лолиту не пустили в Украину: "Вы делаете все, чтоб я, бл#дь, забыла язык украинский". ВИДЕО (обновлено)

Отметим, данные о концерте Басты в оккупированном Крыму есть в открытом доступе в социальных сетях.

СБУ не запрещала выступавшему в Крыму российскому рэперу Басте проводить концерт в Киеве, - Апостроф 02



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СБУ имеет очень много недоработок и промахов хотя эта служба огромна и деньги они получают хорошие.Не проведена там люстрация и очистка от предателей и сепаратистов-вот и результаты.
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Вопрос не в самих концертах , которые проводят . Вопрос в том , как они попадают в Крым . Если через материковую часть Украины , то претензий к ним нет . Невъездными они становятся за незаконное пересечение границы , а не за проведение концертов . Вполне возможно , что этот тип заезжал в Крым , как положено , через материковую часть нашей страны , таким образом не нарушив закон . А уже призирать его за концерт в Крыму , это дело сугубо общественное , дело каждого из нас , и нам решать устраивать бойкот егоконцертам или нет .
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Мда.....грося привітай сбу з успішно проваленою роботою
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Значит, пусть запретят.

Миротворець12 год ·
ЕЩЕ ОДИН НЕЛЕГАЛЬНО ПРОЛЕЗ В НАШ КРЫМ
Пока накапливаем материал. Помогаем СБУ и Пограничникам.
https://psb4ukr.net/criminal/guskov-aleksej-gennadevich/
Незаконное пересечение Государственной границы Украины.
Отрицание российской агрессии.
Участник т.н. Международного кинофестиваля Никиты Михалкова «Евразийский мост» (02.10.2016) в оккупированном россией Крыму.
советский и российский актёр театра и кино, продюсер. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года (2002). Народный артист РФ. Член партии «Единая Россия».
Один из подписантов письма о «поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму».
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а потому , что надо вообще вводить строгий визовый режим с мокшами,там поголовно скрепный любители чужого, не хрен вообще шавкам из мордора скулить в Украине, когда гибнет от рук кацапов столько украинцев
Они еще тут выть и скакать будут по нашим душам и могилам погибших.
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СБУ не запрещала выступавшему в Крыму российскому рэперу Басте проводить концерт в Киеве Так Баста еще не в Конотопе. Приедет, вернут Одесса- Москва всегда рядом.
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актрису Наталью Бочкарєву, яка виступала в Криму теж впустили в Харків
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16 июня развернут эту басту на границе, и нет проблем. Много чести пиарить каждую шелупонь
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Відома артистка Росії Наталя Бочкарьова планує дати в квітні поточного року спектакль у Харкові, при цьому вона кілька разів публічно виступала в окупованому російськими військовими Криму

СБУ не запрещала выступавшему в Крыму российскому рэперу Басте проводить концерт в Киеве, - "Апостроф" - Цензор.НЕТ 5918
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Зачем это лезет в Украину? Зачем?
Вся эта шелупонь дешевая зачем сюда лезет?
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Лезут за деньгами, как и наша сволота повалий, лорак и милявская.
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тут вопросы должны быть не к этим репунам и певичкам им пойух, им деньги нужны.
тут вопросы должны быть к ОРГАНИЗАТОРАМ всего этого шабаша .
думаете они не знают кто где и как выступал ? знают и делают эти провокации преднамеренно.
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У Васи Вакуленко столько погонял, что СБУ их все и не знает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ не запрещала выступавшему в Крыму российскому рэперу Басте проводить концерт в Киеве, - "Апостроф". ДОКУМЕНТ
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