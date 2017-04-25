 США планируют сократить помощь Украине по линии USAID почти на 70%, - Foreign Policy

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Foreign Policy.
Администрация США планирует сокращение расходов на финансовую помощь развивающимся странам на треть, сообщает издание, которому удалось получить 15 страниц документа бюджета Госдепартамента на 2018 год.
На сегодня США предоставляют помощь другим странам через USAID (Агентство США по международному развитию), но рассматривают возможность слияния этой организации с Государственным департаментом США, пишет Foreign Policy.
Сокращение сумм, выделяемых на помощь другим странам, повязано с переведением помощи на развитие в плоскость национальных интересов США в сфере безопасности. Бюджет обнуляет выделение денег на развитие, получателями которых сегодня являются 77 стран и региональных офисов, и оставшиеся суммы отправляет в фонд экономической поддержки, который подвязан к конкретным политическим и стратегическим целям США.
Некоторые сокращения направлены на конкретные страны, которые раньше считались стратегически важными, пишет Foreign Policy. Напри мер, помощь Украине, выделяемая на поддержку политических и экономических реформ, может сократиться на 68,8% (с запланированных 570 миллионов долларов до 177 миллионов).
"Одной из главных тем и целей и направлений политики США в Украине на протяжении многих лет было поощрять ее двигаться в сторону европейских институций", - прокомментировал Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине. - "В наших интересах, чтобы они не двигались в сторону российских учреждений ".
Foreign Policy пишет, что обе партии в Конгрессе США выступают против сокращения помощи развивающимся странам. Издание считает, что не все предложенные сокращения будут утверждены конгрессменами. Сенатор-республиканец Линдси Грэм уже успел объявить бюджет Трампа "покойным". Тем не менее, эксперты по предоставлению помощи считают, что сокращения будут приняты Конгрессом.
Многие организации, получающие помощь от США через USAID, уже заявили о катастрофических последствиях такого шага, пишет издание, в том числе о человеческих жертвах и эпидемиях болезней. Более детальный бюджет будет обнародован в конце весны. Госдепартамент и USAID отказались комментировать по данному поводу.
Недавно сообщалось, что член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило сотрудничество с НАПК из-за законодательных изменений в части электронного декларирования.
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Ну так вот, был такой человечек по кличке янночка, которая досталась ему во времена отсидок.
Так вот это уийопище - януковощ по прибытию во власть унаследовал золотовалютных резервов (ЗВР)где то в раене 41 миллиарда долларов.
Итак вот случиллось, что в постсоветских странах ЗВР в основном используются для сдерживания и стабилизации нацвалют, и поддержание ЗВР в надлежащем уровне и есть одно из условий стабильности нацвалюты.
Ну так вот, этот даунецкий дегенерат - янночка умудрился разосрать и разворовать боллее 20 миллиардов долларов ЗВР, оставив на момент бегства не более 9 млрд. дол. в непонятно каких ценных бумагах (макулатура), а все остальное выгреб подчистую.
А еще это даунецкое уийопище умудрилось 15 м лрд. у пйула оттдолжить, да вот взять не успело (только 3 млрд. взяло), так как поджопник получило от МАЙДАНА.
Так вот, неуважаемая мной петушиная стая, именно благодаря вашему хозяину - янночке, и компании проффесианало типа кравасиси и пр. гривна упала на дно, И ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ИМЕННО У ДАУНЕЦКОЙ ДЕГЕНАРАТИВНОЙ "ЭЛИТЕ".
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