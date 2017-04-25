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 Киевские новости
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Все про:горячая вода (36) Киев (16915) Киевэнерго (220) отключение (141)

 "Киевэнерго" возобновила гидравлические испытания теплосетей в 5 районах Киева

Компания "Киевэнерго" (входит в структуру холдинга ДТЭК) возобновила гидравлические испытания теплосетей в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах Киева.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Киевэнерго" возобновляет проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые были приостановлены для избежания отключений горячей воды в период снижения температуры воздуха. С 24 апреля гидроиспытания проводятся в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах столицы", - говорится в нем.

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Согласно сообщению, с 24 апреля по 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения "Беличи" и районных котельных "Теремки", "Минская" и "Центральная".

На данный период горячее водоснабжение будет временно прекращено для 299 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 15 детских садов, 13 школ и 85 ведомств в Святошинском районе; 80 жилых домов, 2 лечебных учреждений, 6 детсадов, 4 школ и 22 ведомств в Оболонском районе; 5 жилых домов и 4 ведомств в Подольском; 29 жилых домов, 3 детсадов, 2 школ, 6 ведомств в Голосеевском районе.

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С 25 апреля по 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной "Никольская Борщаговка".

На этот период горячее водоснабжение будет временно прекращено для 511 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 35 детских садов, 22 школы, 140 ведомств в Святошинском районе; 4 жилых домов и 4 ведомств в Соломенском районе.
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пиз..жь. воду отключили на куреневке 10 числа и не включали. должны были включить 24,но теперь диспетчерская говорит,что время продлили до 4 мая. попов плохой,виталька гэрой
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Подол (возле м. Тараса Шевченко) - полностью аналогично. Я уже написал жалобу в 1551, там иногда помогают.
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и честный цензор с че бутусовым об этом никогда не напишет.
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Иногда помогают, когда проблема на уровне ЖЭКа. Но сейчас, похоже, решение принимали выше. Ладно, вскрытие покажет. Чем больше людей пожалуется, тем больше вероятность,, что помогут.
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конечно свыше. список районов почитайте))) осталось еще чтобы боксер-велосипедист рассказал, как всему подъезду установить бойлера на старую проводку
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хорошо бы чтобы гости Евровидения расселились в этих районах
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горячее водоснабжение будет временно прекращено для 299 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 15 детских садов, 13 школ и 85 ведомств в Святошинском районе; 80 жилых домов, 2 лечебных учреждений, 6 детсадов, 4 школ и 22 ведомств в Оболонском районе; 5 жилых домов и 4 ведомств в Подольском; 29 жилых домов, 3 детсадов, 2 школ, 6 ведомств в Голосеевском районе.Источник: http://censor.net.ua/n437667
И жители это терпят? Тогда мы живём в России.
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уроды они вонючие, из горячего крана идёт холодная вода... счётчик считает, бабки капают... уроды.. Борщаговка.
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и всё это без штрафов для них.... нех им вообще платить... врут нам и лапшу вешают на уши...а мы всё это хаваем.. Гондурас какой-то...
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кол-во домов явно занижено.у меня на перекрестке больше 10ка домов без воды. подольский район. это уже никак не 5
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Киевэнерго" возобновила гидравлические испытания теплосетей в 5 районах Киева
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