 "Киевэнерго" возобновила гидравлические испытания теплосетей в 5 районах Киева

Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Киевэнерго" возобновляет проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые были приостановлены для избежания отключений горячей воды в период снижения температуры воздуха. С 24 апреля гидроиспытания проводятся в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах столицы", - говорится в нем.
Согласно сообщению, с 24 апреля по 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения "Беличи" и районных котельных "Теремки", "Минская" и "Центральная".
На данный период горячее водоснабжение будет временно прекращено для 299 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 15 детских садов, 13 школ и 85 ведомств в Святошинском районе; 80 жилых домов, 2 лечебных учреждений, 6 детсадов, 4 школ и 22 ведомств в Оболонском районе; 5 жилых домов и 4 ведомств в Подольском; 29 жилых домов, 3 детсадов, 2 школ, 6 ведомств в Голосеевском районе.
С 25 апреля по 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной "Никольская Борщаговка".
На этот период горячее водоснабжение будет временно прекращено для 511 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 35 детских садов, 22 школы, 140 ведомств в Святошинском районе; 4 жилых домов и 4 ведомств в Соломенском районе.
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И жители это терпят? Тогда мы живём в России.
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