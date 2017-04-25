 На перепись населения Украине потребуется около 1 млрд грн, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK в понедельник.
"Это должно быть серьезное политическое решение, поскольку перепись населения стоит около 1 млрд грн", - сказал он.
При этом П.Розенко отметил, что рабочая группа по этому вопросу хотела бы провести его в 2018 году.
Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году.
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если прокатит - поправится, что 1 млрд долларов
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https://www.youtube.com/watch?v=sza3kRnLoG4
https://www.youtube.com/watch?v=6TT43wNe9RE
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на тепловизоры бойцам!! или на биометрические паспорта новые, что б у лугандонцев был паспорт старый - пусть выделяются как "неграждане" в Эстонии))
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чтобы народ сам оплатил свою перепись!
заодно подзаработаете !
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