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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:Кабмин (10183) перепись населения (40) финансирование (1179) Розенко (473)

 На перепись населения Украине потребуется около 1 млрд грн, - Розенко

Стоимость проведения переписи населения в Украине составляет около 1 млрд грн, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK в понедельник.

"Это должно быть серьезное политическое решение, поскольку перепись населения стоит около 1 млрд грн", - сказал он.

При этом П.Розенко отметил, что рабочая группа по этому вопросу хотела бы провести его в 2018 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине хотят как можно скорее провести перепись населения

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году.
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Миллиард - единица измерения для бюрократов при власти...
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25 тыщ гривен на 1 человека.. а репа не треснет?
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Что тоже не мало) Даже 0.1 гривна на человека это много. У них же вся информация есть, сколько родилось и сколько умерло, сколько за границей. Совсем подурели
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совсем берега попутал...
если прокатит - поправится, что 1 млрд долларов
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Во бля новая схемка нарисовалась! Когда то уже вэб камеры закупали для избирательных участков. Скорее скрысятничать и распилить....А то может не успеют.
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"закидывают удочку", что бы перепись сделать платную?
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Перепису не буде ще десятиліттями.Бо там у всіх списках, з яких доїться бюджет, більше людей,аніж є живих в Україні.
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ПНХ!!
на тепловизоры бойцам!! или на биометрические паспорта новые, что б у лугандонцев был паспорт старый - пусть выделяются как "неграждане" в Эстонии))
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Нахрена та перепись? Чуть ли не у каждого есть ИНН, возьмите данные в налоговой. Неужели тупость или желание срубить бабла по-легкому зашкаливает?
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причина почему её не надо проводить ещё лет 20.
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По последним данным экспертов,которые основывались на употреблении Украинцами хлеба и муки,сейчас в Украине 25 миллионов населения Украины,лично я в шоке,чистый геноцид Украинского Народа
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Я с вами не соглашусь, по простой причине. Хлеб перестал быть самым дешевым продуктом. Я делаю простой вывод по покупкам, даже своим.
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Та нет, понадобиться 100 лямов, а 900 будут благополучно освоены на офшорке
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Та нахуй та перепись ? Еще лет пять правления "реформаторов" и можно будет проводить не перепись, а перекличку - что вообще почти ничего не будет стоить. Украина имеет самые стремительные темпы депопуляции населения в мире. Минус 10 миллионов человек за 20 лет. Жиддя по новому.
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А зачем нужна перепись?Чем она поможет Народу Украини? Миллиард гривен - можно мост в Киеве достроить к примеру.
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ну хотя бы Охендовский не сможет рисовать статистику типа на выборы в области пришло 80% от населения 2000 года.
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Поверьте сможет. Когда нужен "результат" , его нарисуют при любом раскладе, даже если и никто не пришел.
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если никто не пришёл это сделать легко, а вот когда пришло по факту 80% из тех что есть, но они по переписи не 80%, а 60% это совсем другое. Тогда "админ ресурс" который проголосует даже за Чикатиллу уменьшится с 15% до порога прохождения.
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После этого миллиарда гривен, опять таки отнятого у украинцев, я так понимаю , надо будет снова перепись населения делать, и так до последнего украинца.
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сидят и думают с чего денег спилить .вот твари
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ПАВЛО А НАХРЕНА ИМ ЗАРПЛАТУ ПО МИЛЛИОНУ ТО МИЛИАРДА МАЛО ПАВЛО ЧТОБ ТЫ ЖИЛ НА СТАРОСТЬ НА 949 ГРИВЕНЬ БОГ ДАЛ
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Вот это распил, так распил. Смотрел фильм об автобанах Германии и дорогах Украины. Там минимальная высота дорожного полотна 1, 2 м, максимальная 2. У нас максимум 60 см. И при этом у нас дорога стоит в 2 раза дороже. Здесь явно та же формула. Нужно попилить , давайте придумаем перепись.
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из них 900миллионов пойдут розенкам на пироженки
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Переписью будут заниматься те же люди, что и выборами - учителя и прочие малоимущие. То есть 1 млрд. , в основном, пойдет этим же учителям за работу, хотя, можно было-бы просто повысить зарплаты бюджетникам. То есть траты, на самом деле, буду намного меньше 1 млрд.
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Пецце нужно было перепись делать сразу после "одноразовых" выборов ,чтобы видеть какой плановый геноцид Украинского народа был проведен за эти 3 года. Урки при власти и те такого результата "не добились" ,или не хотели...
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а вы бля казлы еще сделайте СМС голосование
чтобы народ сам оплатил свою перепись!
заодно подзаработаете !
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Нахрен тратить наши деньги на ненужную чушь?
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Зачем делать перепись? Взять количество оформленных субсидий * 3 члена в семье * 2 (без субсидий). Получится: 6*3*2=36 млрд, плюс 2-3 млрд погрешность. Итого: нас отсилы 36-38 млрд осталось, а то и меньше. Зато когда им нужно было субсидии попилить, они быстро посчитали какой процент населения готовит еду на плите а какой еду разогревает.
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На перепись населения Украине потребуется около 1 млрд грн - это ОЧЕНЬ МАЛАЯ частичка только НАЛИЧНЫХ средств, указанных в е-декларациях торговых партнеров кучерявого барыги...........невелика сумма.................
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа перепись населения Украине потребуется около 1 млрд грн, - Розенко
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