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 Киевские новости
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Все про:велосипед (102) дороги (1667) Киев (16915) Кличко (2673) велосипедисты (83)

 "Надеемся, что это будет безопасно для велосипедистов": в Киеве планируют обустроить велодорожки на полосах общественного транспорта

Киевская городская государственная администрация намерена обустроить велодорожки на полосах общественного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом журналистам сообщил мэр Киева.

"Мы берем лучший пример, который существует: выделяется отдельная полоса для велосипедистов на полосе общественного транспорта. Это эксперимент и надеемся, что это будет безопасно для велосипедистов", - сказал Кличко.

По его словам, городские власти также планируют обустроить 3 веломаршрута "Оболонский район - центр", "Соломенский район - центр" и "Виноградарь - центр".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Свободную полосу для общественного транспорта", - киевляне провели акцию с требованием к городским властям усилить борьбу с заторами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мэр города также отметил, что сложность в обустройстве веломаршрутов заключается в беспорядочной парковке автомобилей в центре города, а у киевские власти не имеют рычагов воздействия на данный факт.

Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация намерена завершить реконструкцию и открыть велотрек 20 мая.
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По ходу в стране хотят избавиться не только от пенсионеров. И кто же такое придумал?
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А еще украли пешеходные дорожки для велосипедистов, хотя те продолжают все равно ездить по тротуарам.
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а если надежды не оправдаются? ((
Если конечно велосипедисты не будут нарушителям так же приветы присылать
"Надеемся, что это будет безопасно для велосипедистов": в Киеве планируют обустроить велодорожки на полосах общественного транспорта - Цензор.НЕТ 3099
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Камикадзе? Это с нашим то движением и культурой на дорогах???
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Газоны и тротуары кончились? Есть ещё детские площадки. )
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велодорожки на полосах общественного транспорта - с менталитетом наших дебилов на брабусах -в правый ряд и тапку в пол, смертность на дороге только увеличится....
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Раньше донорами называли водителей мотоциклов и скутеров....Теперь прибавится....
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из личного опыта скажу, так как давно увлекаюсь велотуризмом - что в нашей стране по дорогам общественного, интенсивного пользования нужно ездить на машине, а велосипедом уж лучше на природе наслаждаться...

p.s. инициатива наших чиновников просто убивает! - даваете выпустим легально на дороги кучу молодёжи, которые то и не всегда правила знают, и схлестнём их с пяными таксистами, маршрутчиками и наваленными мажорами на иномарках в правом ряду на запредельной скорости....
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ИМХО эти велодорожки - бессмысленная трата средств. Хотя, чей-то смысл понятен.
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зачем ремонтировать?! разметку нанесли, деньги распилили!
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О разметке мы можем только мечтать. В светлое время суток, при солнечной погоде, можно заметить ее следы. В остальных случаях, только по памяти Как ездят приезжие, ума не приложу.
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Велосипед, как транспорт (!!!) хорош в небольших равнинных голландских городках. Для мегаполисов велосипед - или для развлечения, или для экстремалов. Почему-то в Барселоне куча скутеристов, а в Париже - мотоциклистов, а вот велосипедистов не так и много. И эти города почти в 10 раз меньше Киева по площади. Я за здоровый образ жизни, но в условиях Киева делать спец дорожки для велосипедистов, все равно что спец-дорожки для любителей кататься на роликах (с обоснованием, что они будут ехать на работу и назад на роликах).
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А Будапешт можно проехать вдоль и поперек на велосипеде, все для них обустроено. И к тому же Будапешт город не маленький. Для велосипедистов там дорожки темнокрасного цвета и отдельные светофоры.
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Минус полоса для троллейбусов. Теперь минус полоса для лисапедов..Дебилы мля
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нет, это не будет безопасно. Потому что половина водителей - быдло, преспокойно едут по автополосе и никогда не мигают поворотами. А почему так много автобыдла? Потому, что у нас нет полиции. И не предвидится в обозримом будущем. Живемо ж по-новому.
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Вы сначала дороги сделайте балбесы, что бы велодорожки обустраивать
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Городские власти делают все, чтобы было невозможно ездить на автомобиле. Благодаря полосам общественного транспорта по Перова и Телиги(в районе м. Дорогожичи), из трех полос движения сделали одну!!! В крайне левой становятся те, кто поворачивает налево, в крайне правая для общественного транспорта - для проезда без нарушений остается только одна полоса. Давайте туда еще и велики запустим. Кто автор такой гениальной идеи?
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Хреновая идея. Это как просто бросить под машину велосипедиста, ну не будет водила уважать "велика", не будет. Отдельные, рядом с пешеходными - нормально. Но на трассу нельзя, горя привнесёте в город немало.
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Чудова ідея, херова реалізація як завжди. Я, як водій і як велосипедист, хочу сказати - в нас немає культури водіння. Там де 3 смуги руху - водії їдуть у 4-5 смуг (бо так буде швидше...)
Часто доводится виїзжати в другу, третю смугу руху, бо є любителі прижатись до узбіччя.
Так що проблема не в ширині дороги, зроби 5 смуг - будуть пхатись в 7 смуг, залазити на смугу громадьского транспорту, тим самим створючи ще більші тянучки.
Тому, на мій погляд, велодороіжки мають бути відділені стовпчиками з металу, щоб бидло водії не лізли, "чтоб успєть". Також вони мають бути не на тротуарах, куди полюбляють лізти пішоходи, продавці всьго, любителі паркуватись на тротуарах, тощо...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Надеемся, что это будет безопасно для велосипедистов": в Киеве планируют обустроить велодорожки на полосах общественного транспорта
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