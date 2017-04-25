 "Надеемся, что это будет безопасно для велосипедистов": в Киеве планируют обустроить велодорожки на полосах общественного транспорта

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом журналистам сообщил мэр Киева.
"Мы берем лучший пример, который существует: выделяется отдельная полоса для велосипедистов на полосе общественного транспорта. Это эксперимент и надеемся, что это будет безопасно для велосипедистов", - сказал Кличко.
По его словам, городские власти также планируют обустроить 3 веломаршрута "Оболонский район - центр", "Соломенский район - центр" и "Виноградарь - центр".
Мэр города также отметил, что сложность в обустройстве веломаршрутов заключается в беспорядочной парковке автомобилей в центре города, а у киевские власти не имеют рычагов воздействия на данный факт.
Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация намерена завершить реконструкцию и открыть велотрек 20 мая.
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Если конечно велосипедисты не будут нарушителям так же приветы присылать
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p.s. инициатива наших чиновников просто убивает! - даваете выпустим легально на дороги кучу молодёжи, которые то и не всегда правила знают, и схлестнём их с пяными таксистами, маршрутчиками и наваленными мажорами на иномарках в правом ряду на запредельной скорости....
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а тут еще будет доход!
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Часто доводится виїзжати в другу, третю смугу руху, бо є любителі прижатись до узбіччя.
Так що проблема не в ширині дороги, зроби 5 смуг - будуть пхатись в 7 смуг, залазити на смугу громадьского транспорту, тим самим створючи ще більші тянучки.
Тому, на мій погляд, велодороіжки мають бути відділені стовпчиками з металу, щоб бидло водії не лізли, "чтоб успєть". Також вони мають бути не на тротуарах, куди полюбляють лізти пішоходи, продавці всьго, любителі паркуватись на тротуарах, тощо...
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